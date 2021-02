DGB Gießen fordert mehr Investitionen in die Zukunft

Über den Dächern von Gießen im Einsatz für Tarifgerechtigkeit und soziale Wirtschaftspolitik: Klaus Zecher, Matthias Körner und Tobias Götz. Foto: Pflüger

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - In der heißen Phase des Kommunalwahlkampfs adressierte der Kreisverband Gießen des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) seine "Anforderungen an eine soziale Wirtschafts- und Strukturpolitik" nicht nur an die lokalen Unternehmen, sondern auch an die zur Wahl stehenden Kandidaten, Parteien und Listen. In einer hybriden Pressekonferenz fordert der DGB im Titel weiter " mehr Investitionen in die Zukunft und eine aktive Gestaltung der Arbeitswelt".

Im dritten Pressegespräch der Reihe wies Klaus Zecher, Vorsitzender des Kreisverbandes, darauf hin, dass in den vergangenen Jahren in der Strukturpolitik die Industriepolitik vernachlässigt wurde. "Nur bei einem attraktiven Standort und guten Anzugsfaktoren, bleiben Industriebetriebe in der Region oder siedeln sich neu an", stellte Zecher klar. Dafür müssen zum einen passende Flächen ausgewiesen und eine gute Infrastruktur bereitgehalten werden, zum anderen müsse die Ausbildung gefördert werden.

"Im dualen System der Ausbildung, für das Deutschland über seine Grenzen hinaus bekannt ist, muss auch die Kommune und der Kreis für genügend Schulplätze sorgen", so der Vorsitzende. Weiterhin sei es laut Anne Weinschenk, Geschäftsführerin Industriegewerkschaft Bergbau Chemie Energie (IG BCE) Mittelhessen, vonseiten der Politik nötig, Druck auf Unternehmen auszuüben, um auf die Ausbildung zu pochen.

"Es ist für mich viel zu kurz gedacht, wenn man jetzt nicht ausbildet, um kurzfristig Geld zu sparen. Dies ist für den Erhalt unserer Produktion über Jahre einfach nur schädlich", meinte die Gewerkschafterin. "Stattdessen brauchen wir Zukunftstarifverträge, die Dinge wie Übernahmen oder Beschäftigungssicherung regeln. Wir müssen uns heute fragen: Wo wollen wir morgen hin - und darauf muss die Politik setzen", ergänzte Tobias Götz, Gewerkschaftssekretär der IG Metall Mittelhessen. Wichtig seien auch die Arbeitsbedingungen, zu denen Jobs angeboten werden. "Kommunale Wirtschaftsförderung sollen nur die Betriebe erhalten, die gute Arbeit anbieten -also tarifgebundene, faire Verträge", so Zecher.

Engere Zusammenarbeit

Um auf die Belange der Arbeiterschaft in den Betrieben besser eingehen zu können, brauche es deshalb eine wesentlich engere Zusammenarbeit aller Akteure vor Ort. "Dazu zählen die Stadt, der Kreis, das Regionalmanagement, die Hochschulen und nicht zuletzt die Gewerkschaften mit den Experten der Arbeitswelt, nämlich den Beschäftigten aus den Betrieben."

"Mittelhessen muss als Region geschlossen auftreten und darf sich nicht spalten lassen", meinte Matthias Körner, Geschäftsführer des DGB Mittelhessen. Nicht jede Kommune brauche ihr eigenes Gewerbegebiet mit Logistikzentrum, vielmehr gelte es, gemeinsam Industriebetriebe zu halten. "Wir gewinnen oder verlieren hier gemeinsam", so Körner.

Jeder wünsche sich eine nachhaltige Produktion mit sozial gerechten Arbeitsbedingungen in der Region. "Aber da müssen wir im Gegenzug als Gesellschaft mitziehen und auch ertragen, dass es Vorrangflächen für Betriebe gibt, in deren Nähe es auch stinkt oder laut ist und keine Wohnnutzung stattfinden kann. Diese müssen wir auch in der Kernstadt Gießen für unsere drei verbliebenen Industriebetriebe erhalten", erläuterte der Geschäftsführer. Das Resultat seien sonst "dreckigere Betriebe" im Ausland und keine nachhaltige Produktion vor Ort. Um gemeinsam die Belange der Industrie sichtbar zu machen und den Forderungen der Belegschaften Nachdruck zu verleihen, lautete deshalb sein Schlussappell: "Am zweitwichtigsten ist im März wählen gehen. Am wichtigsten ist es, sich zu organisieren und in eine Gewerkschaft einzutreten!"