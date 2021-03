DGB-Kritik am Standort der Videokamera im Döner Dreieck Gießen

Im Blick der Kamera: DGB-Geschäftsführer Matthias Körner zeigt am Pfosten der künftigen Videoüberwachung in Richtung DGB-Haus, beobachtet vom DGB-Kreisvorsitzenden Klaus Zecher. Foto: Schäfer

GIESSEN - Dort fragen arbeitende Menschen um Rat. Dort verweilen gelegentlich Leute aus Belegschaften, die einen Betriebsrat gründen wollen. Dort suchen Personen Rechtsschutz im Sozial- und Arbeitsrecht. Dort lassen sich Menschen ohne Arbeit in der Arbeitsloseninitiative beraten. Dort sind bei einem Arbeitskampf Streikleitung und Streiklokal untergebracht. Anlaufstelle für all diese Menschen mit sozial- und arbeitsrechtlichen Fragen oder Problemen ist in Gießen das DGB-Gebäude in der Walltorstraße/Ecke Asterweg. Vielen Ratsuchenden ist aus gewichtigen Gründen daran gelegen, beim Betreten des Eingangs nicht gesehen und nicht erkannt zu werden.

Unverständnis

Um für mehr Sicherheit und Ordnung in der Stadt zu sorgen, ist das Tiefbauamt momentan dabei, an problematischen Stellen in der Stadt weitere Videoüberwachungsanlagen zu installieren. Vor einem halben Jahr war der erste Teil des Konzeptes durch drei Videokameras am Marktplatz offiziell in Betrieb genommen worden. Für die beiden anderen beabsichtigten Standorte am Bahnhof und im sogenannten "Dönerdreieck" laufen die Herstellungsarbeiten. An der Ecke Asterweg/Walltorstraße war deshalb zwei Wochen gesperrt, um die notwendigen Kabelarbeiten im Straßenuntergrund zu erledigen und Masten für die Kamera zu setzen. In einer Pressemitteilung der Stadt bezeichnete es Bürgermeister Peter Neidel (CDU), zugleich als Ordnungsdezernent für diese Maßnahmen zuständig, als "wesentlichen Beitrag zu einem verbesserten Sicherheitsgefühl in der Innenstadt."

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) möchte das so nicht uneingeschränkt durchgehen lassen. Vor allem der Standort des Mastes in der Walltorstraße stört Matthias Körner, Geschäftsführer des DGB Mittelhessen, und den DGB-Kreisvorsitzenden Klaus Zecher erheblich. Denn die Kamera werde so positioniert sein, dass einerseits der Bereich bis hin zum Marktplatz, andererseits bis hin zur Nordanlage ins Blickfeld rückt. Und bei der Blickachse in den Asterweg werde auch der Eingangsbereich des Gewerkschaftshauses und damit der Besuchsverkehr vollständig erfasst. "Das kann doch nicht sein, dass bei so einem heiklen Bereich alles Kommen und Gehen in unserem Eingang mit überwacht wird", moniert Körner im Gespräch mit dieser Zeitung. Auch Zecher zeigt sich irritiert. Immerhin könnten sogar im DGB-Haus ratsuchende Arbeitnehmer der Stadt anhand der Videoaufzeichnung von ihrem Arbeitgeber direkt identifiziert werden.

Die Bilder laufen bei der Ordnungspolizei und der Polizeistation Nord auf und werden ausgewertet. Der DGB war so verärgert ob des Standortes, dass er im Namen der Gewerkschaften und der Mieter unverzüglich einen Brief an den Magistrat schrieb und sich massiv beschwerte. Darin heißt es unter anderem: "Besuche im DGB-Haus beinhalten: Vorgänge, die in einer freien Gesellschaft ohne Angst vor Restriktionen möglich sein müssen. Vorgänge, bei denen man sich nicht gerne beobachtet fühlt. Handlungen, die vielleicht auch die verbergen wollen, die 'doch nix zu verbergen' haben."

Verweis auf Grundgesetz

Nicht umsonst sei auch im Grundgesetz dazu eigens der Artikel 9 formuliert: "Das Recht, zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden, ist für jedermann und für alle Berufe gewährleistet. Abreden, die dieses Recht einschränken oder zu behindern suchen, sind nichtig, hierauf gerichtete Maßnahmen sind rechtswidrig."

Wie Magistratssprecherin Claudia Boje auf Anfrage mitteilt, sei dem Bürgermeister durchaus bekannt, "dass mit der Kamera auch der sensible Eingangsbereich des DGB-Hauses erfasst wird". Darauf werde insofern Rücksicht genommen, dass die Standorte mit dem Hessischen Datenschutzbeauftragten abgestimmt worden seien. "Bedenken wurden nicht geäußert", so Boje. Dennoch werde der Hessische Datenschutzbeauftragte nochmals zu den Bedenken des DGB befragt und um Stellungnahme gebeten. "So lange wird die Anlage nicht in Betrieb genommen werden."