DGB kritisiert Bedingungen im Gesundheitsbereich

GIESSEN - GIESSEN. Da sich bereits zur Kommunalwahl die Pressegespräche des DGB Mittelhessen zu ausgewählten Themen als großer Erfolg erwiesen haben, wird im Zuge der Bundestagswahl dieses Instrument wieder genutzt, um politische Themenfelder näher zu beleuchten. Den Auftakt zur dreiteiligen Veranstaltungsreihe machte das Thema „Handlungsfähiger Staat“ (der Anzeiger berichtete), unter dem Titel „Pflege und Gesundheit – Gesundheit ist kein Wirtschaftsgut“ klärten Gewerkschaftssekretär Robin Mastronardi, Regionsgeschäftsführer Matthias Körner und Kreisverbandsvorsitzender Klaus Zecher gemeinsam mit den Betriebsratsmitgliedern am Universitätsklinikum Gießen-Marburg (UKGM) Johannes Eidens und Regina Dickey sowie Fabian Dzewas-Rehm, für das UKGM zuständiger Verdi-Gewerkschaftssekretär, über systemische Fehler im Gesundheitssystem im Allgemeinen sowie am Uniklinikum im Speziellen auf.

In der Coronakrise seien sich viele einig gewesen, dass mehr staatliches Eingreifen notwendig gewesen sei, stehe dem sonst auch die weitverbreitete Auffassung und Forderung nach weniger Kontrolle durch den Staat gegenüber, leitete Mastronardi ein. Gerade in Gießen und Mittelhessen, wo die Medizin eine Leitbranche sei, wirke sich Gesundheitswirtschaft stark auf die Gesamtlage von Arbeit und Beschäftigung aus. In Katastrophenzeiten käme immer die Forderung nach einem Ausbau der Strukturen, so Zecher, gleichzeitig finde seit den 70ern eine Verschlankung und Privatisierung statt. Von den Veränderungen im Gesundheitswesen seien vor allem Arbeitnehmer betroffen – sowohl als Beschäftigte als auch als Patienten. Niedrige Bezahlung und schlechte Arbeitsbedingungen stehen einer hochwertigen Krankenversorgung entgegen – bundesweit werde dieses System über kurz oder lang kollabieren, prognostiziert Zecher.

Besondere Probleme bei Zuständigkeiten oder auch Bezahlung ergäben sich unter anderem in der Verquickung von öffentlicher Hand sowie privatisiertem Unternehmen, wie es beim UKGM der Fall sei, schildert Regina Dickey persönliche Erfahrungen. Zudem würde die Ausgliederung aller nicht-medizinischen Bereiche in Subunternehmen nicht nur Kosten für das Unternehmen einsparen, die Beschäftigten würden damit aus einer Tarifbindung herausgehalten und gewerkschaftliche Organisation erschwert; Schnittstellenverluste führten dazu, dass Pflegekräfte zusätzlich zu ihrer eigentlichen Arbeit pflegefremde Aufgaben durchführen müssten.

Fallpauschalen brächten die Problematik mit sich, so Dickey, dass diese stetig angepasst würden, aber immer weiter sinken, da sich die Betriebe bemühen, ihre Kosten niedriger als die Vergütung zu halten, damit die Behandlung profitabel bleibe. Auch daher brauche es eine Reform oder die komplette Abschaffung der Pauschalen.

Ein weiteres erhebliches Problem sei der Pflegemangel, berichtet Johannes Eidens, dass Versuche, neues Personal anzuwerben, in Gießen ohne Erfolg gewesen seien; die neuen philippinischen Kolleginnen, die Ende 2020 ans UKGM gekommen sind, hätten gerade so die Abgänge auffangen können. Wegen der hohen Arbeitsbelastung arbeiteten viele Pflegekräfte in Teilzeit, das sei jedoch finanziell kaum auskömmlich: Pflegetätigkeiten dürften kein Niedriglohnbereich sein, so Dickey. Die Arbeit sei zudem so zu strukturieren, dass eine Vollzeittätigkeit bis zum Rentenalter durchzuhalten sei. Da Gewinne als Profit abgeführt werden, könnten diese nicht in den Kliniken reinvestiert werden, zeigt Zecher ein wesentliches Problem privatisierter Krankenhäuser auf. Das Gesundheitswesen müsse sich in öffentlicher Hand befinden, auch weil es schlussendlich von der Bevölkerung gezahlte Krankenkassenbeiträge seien, die über den Umweg Krankenhaus in private Gewinne umgewandelt würden, erläutert Regina Dickey. Wenn es mehr staatliche Vorgaben gebe, wäre das Gesundheitswesen für Privatkonzerne nicht mehr attraktiv, konstatiert Fabian Dzewas-Rehm – eine Petition zur Rücküberführung des UKGM in öffentliches Eigentum ist bereits auf dem Weg.

Für die kommende Bundestagswahl hat der DGB einen Wahlcheck erstellt, um die Positionen der Parteien zu Themen wie Arbeit oder Pflege gegenüberzustellen – dieser ist online abrufbar unter www.dgb.de/bundestagswahl-2021/wahlcheck