DGB warnt: Armutsrente folgt auf Niedriglohn

GIESSEN - (red). An über 200 Orten informierte der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) am bundesweiten „Pendleraktionstag“ Beschäftige an Bahnhöfen und zentralen Plätzen unter dem Motto „Echt gerecht: Die gesetzliche Rente stärken!“ – auch in Gießen. In den Morgenstunden verteilten Vertreter des Kreisverbandes Gießen Infomaterial und Snacks an Pendler.

„Wer sein Leben lang gearbeitet hat, der muss im Alter auch gut von der Rente leben können“, fordert Klaus Zecher, Vorsitzendes des Kreisverbandes Gießen. „Diese Leistungszusage war und ist ein zentrales Sicherheitsversprechen unseres Sozialstaats und enorm wichtig für seine Legitimation und Akzeptanz bei den arbeitenden Menschen. Das Rentenniveau muss dauerhaft stabilisiert und perspektivisch wieder erhöht werden“, so Zecher. Deutlich sprach sich der Gewerkschafter gegen ein steigendes Rentenalter aus. „Länger arbeiten, weniger und kürzer Rente beziehen – die Zeche dafür zahlt insbesondere die heute junge Generation; das ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit.“ Die Frage sei nicht, ob wir uns eine gute Altersvorsorge leisten können, sondern wer sie bezahle. Die Antwort des DGB und seiner Mitgliedsgewerkschaften darauf laute: Mehr Solidarität. „Wir brauchen eine Weiterentwicklung der gesetzlichen Rente hin zu einer umfassenden Erwerbstätigenversicherung. Wir brauchen mehr Menschen in Arbeit, die unter den Schutz von Tarifverträgen fallen und anständige Löhne bekommen – denn dem Niedriglohn folgt unmittelbar die Armutsrente, so der DGB und bringt es auf die kurze Formel: Gute Arbeit, gute Tariflöhne, gute Rente.