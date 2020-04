Diakonie hält Angebote aufrecht

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Auch in der schwierigen Zeit der Coronar-Pandemie hat das Diakonische Werk Gießen alles versucht, seine Aufgaben für Menschen in der Stadt und im Landkreis Gießen aufrecht zu erhalten. Trotz Einschränkungen ist eine Erreichbarkeit aber immer gewährleistet und Hilfestellungen bleiben erhalten. Generell gilt, dass persönliche Kontakte und Beratungen eingeschränkt sind und dass grundsätzlich darauf geachtet wird, die Abstands- und Hygienemaßnahmen einzuhalten. Mit telefonischen Kontakten und über E-Mail (siehe Homepage diakonie-giessen.de) sind aber auch Beratungen möglich.

In der Wohnungslosenhilfe ist in der offenen Tagesaufenthaltsstätte „Die Brücke“ ein Aufenthalt derzeit nicht möglich, aber Einzelberatungen nach Termin, das Duschangebot und die Postabholung für viele Postadressen existieren weiterhin. Auch erhalten die Wohnungslosen abgepackte Essen während der täglichen Postabholung von 11Uhr bis 13 Uhr. Die Mitarbeitenden in der aufsuchenden Straßensozialarbeit besuchen nach wie vor die Wohnungslosen, die ansonsten derzeit überhaupt keine Ansprache mehr haben.

Auch in der Bahnhofsmission ist der offene Aufenthalt nicht mehr möglich, lediglich Einzelgespräche erfolgen; eine Arbeit auf und an dem Gleis wird derzeit nicht wahrgenommen. Bis 20.April ist sie komplett geschlossen.

Jugendtreffs in Gießen und Lollar, die Gemeinwesenarbeit Gießen-West und auch die Sozialarbeit an Schulen arbeiten derzeit intern in den Einrichtungen, betätigen sich an konzeptionellen Fragestellungen und an Jahresberichten sowie an erforderlichen Verwaltungsarbeiten. Selbstverständlich wird versucht, Kontakt aufrecht zu erhalten zu Jugendlichen, Kindern und/oder Eltern, zumeist telefonisch – und dadurch, wenn nötig, Unterstützung gegeben werden kann.

Das Quartiersmanagement in der Gießener Weststadt hat eine Einkaufshilfe für die BewohnerInnen im Stadtteil gestartet (Kontaktdaten auf der Homepage der Stadt Gießen: giessen.de). Ein Pool von mehreren Mitarbeitenden und Freiwilligen hat sich gefunden, und gemeinsam mit anderen Einrichtungen wie der Jugendwerkstatt Gießen kann die Unterstützung organisiert werden.

Das Beratungszentrum der Diakonie in Gießen in der Südanlage 21 ist zwar nicht mehr offen zugänglich, jedoch werden vereinbarte Termine auch zu persönlichen Gesprächen wahrgenommen. Eine Einhaltung der Verhaltens- und Abstandsregeln ist dabei selbstverständlich. Ansonsten wird Beratung vor allem telefonisch oder auch per Mail durchgeführt. Wer Kontakte zum Beratungszentrum (beispielsweise Frauen- und Schwangeren-,Schuldner-, Migrations-, Sucht-, Straffälligen- oder Flüchtlingsberatung) sucht, kann dies unter 0641-932280 erreichen.

In der Fachstelle für Suchthilfe sind die unterschiedlichen Gruppenangebote für ambulante Therapie, die Info- und Motivationsgruppen und Themengruppe zwar eingestellt worden, aber der Kontakt zu den Gruppenmitgliedern wird von den Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen gehalten und dadurch auch in Krisenfällen Hilfe geleistet. Persönliche Beratung im Einzelgespräch ist nach vorheriger Vereinbarung nach wie vor möglich. . . Ähnlich wie in Gießen, ist die Vorgehensweise in der Außenstelle der Diakonie in Grünberg. Das Diakonische Werk Gießen versucht weiterhin, für Menschen in den jeweiligen Situationen Hilfe anzubieten.