Diamantene Hochzeit beim Ehepaar Hilgardt aus Gießen

Doris und Horst Hilgardt an dessen 85. Geburtstag im Februar.

GiessenVolker Bouffier hatte sichtlich Spaß daran, zwischen stressigen Terminen "beim Horst" zu sein. Am 7. Februar ließ der im Sportheim Rödgen die Korken knallen, 85. Geburtstag eines stadtbekannten Gießeners. Horst Hilgardt, Gewerkschafter, ehrenamtlicher Sozialrichter, Fußballfunktionär, Horst Dampf in allen Gassen. Da kommt sogar der Hessische Ministerpräsident, um zu gratulieren, um was zu essen, was zu trinken. Und natürlich war auch Doris Hilgardt nicht weit - amüsierte sich im Kreise der Freunde und Verwandten königlich über die Lobeshymnen auf und die knochentrockenen Sprüche von ihrem Horst.

Es ist zu vermuten, dass sie schon beim ersten Wort jedes Satzes von ihm wusste, wie er enden würde. Das ist wohl so, wenn man 60 Jahre zusammen ist. Diamantene Hochzeit nennt man das. Und genau die feiern sie heute, die Hilgardts. Was haben sie nicht alles (gemeinsam) erlebt, was mussten sie nicht alles (gemeinsam) verkraften. Den Tod ihres Sohnes Dirk mit gerade einmal 14 Jahren als einschneidendstes Erlebnis. Das hat geprägt, alles überschattet, man muss nicht schreiben, was das bedeutet.

Trotzdem haben sie immer weitergemacht, zusammen weitergemacht, mit ganz viel Verve und Enthusiasmus, mit viel Einsatz für andere, mit Witz, auch mal verzweifelt, aber immer echt. Horst Hilgardt ist ein Chronist, einer, der sinniert, reflektiert, sich erinnert, seine Erinnerungen aufschreibt. Und das klingt einfach herrlich: "Die erste Begegnung (mit Doris) im Gruppenkeller der Gewerkschaftsjugend. Da ich nicht der Typ war, dessen erste Wahrnehmung Mädchen waren, dauerte es ziemlich lange, bis der Funke übersprang."

Man liest geradezu als Subtext, wie Doris den damals 25-Jährigen dirigieren musste, bis er verstand. In Köln, wo Horst Hilgardt eine Weile arbeitete, haben sie sich verlobt, am 10. Juni 1960 in Heuchelheim geheiratet. Das ist heute 60 Jahre her. Diamantene Hochzeit. Diamant ist der härteste natürliche Stoff. Der hält und hält und hält. Und hält viel aus.

Wenn man Horst und Doris Hilgardt zusammen sieht, kann man sich gut vorstellen, warum es gepasst hat und immer noch passt. Wer sich so hält, hält was aus. "Leider lässt das verdammte Virus es nicht zu, dass wir den Tag würdig feiern", schimpft Horst. Doris wird ihn beruhigen. "Mensch, denk doch an deine tolle Geburtstagsfeier", wird sie sagen. "Das hatten wir doch auch schon dieses Jahr." Sogar mit Prominenz.