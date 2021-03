Die Bedeutung moderner Zoos in Krisenzeiten

Der Vortragende Wolfgang Rades mit einem Hyazinth-Ara. (Foto: Hermann-Hoffmann-Akademie)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Heute bietet die Hermann-Hoffmann-Akademie von 18 Uhr bis 19.30 Uhr einen Online-Vortrag von Wolfgang Rades an. Der 64-jährige Diplom-Biologe arbeitet als Artenschutzbeauftragter des Loro Parque auf Teneriffa. In Mittelhessen leitete er von 2002 bis 2015 den Vogel- und Naturschutzpark in Herborn Uckersdorf.

Er wird in seinem Vortrag am Beispiel des Loro Parque auf der kanarischen Insel Teneriffa über die Rolle der modernen Zoos in der Zeit der ökologischen Krisen sprechen und einen Einblick in die praktische Arbeit eines der bekanntesten europäischen Zoos geben. Dabei wird es auch um die Situation eines zoologischen Gartens gehen, der bedingt durch die Corona Pandemie seit März 2020 geschlossen ist.

Gegründet wurde der Loro Parque 1972 als Papageienpark („Loro“ ist das spanische Wort für „Papagei“) durch den deutschen Unternehmer Wolfgang Kiessling und hat sich seitdem zu einem Natur- und Artenschutzzentrum entwickelt, in dem neben der größten Papageien-Kollektion der Welt in modernen Anlagen unter anderem Pinguine, Haie, Meeresschildkröten, Großkatzen, Menschenaffen sowie Meeressäuger leben. Rades wird auch die Arbeit der Naturschutzstiftung des Zoos vorstellen. Jeweils zehn Prozent jeder Eintrittskarte werden für die Projekte der „Loro Parque Fundacion“-Stiftung verwendet. Mit 21,8 Millionen Dollar unterstützte die Stiftung seit 1994 mehr als 200 Natur- und Artenschutzprojekte weltweit. Dadurch konnten beispielsweise hochgradig bedrohte Papageienarten vor der Ausrottung bewahrt werden.

Der Vortrag wird über die Online-Plattform Cisco WebEx Meetings® angeboten. Man benötigt zur Teilnahme einen PC, ein Tablet oder ein Handy. Die Teilnahme ist kostenfrei. Wer einen Link zur Teilnahme erhalten möchte, schreibt an helfen@feuersalamander-helfen.de.