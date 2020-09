Die Brücke Gießen-Wetzlar feiert "70+1" in 2021

Ehrungen beim Deutsch-Amerikanischen Klub: Präsident Roger Schmidt und Vizepräsidentin Petra Bröckmann zeichnen langjährige Mitglieder aus. Foto: C. Schmidt

Giessen/HEUCHELHEIM (ger). In diesem Jahr wird der Deutsch-Amerikanische Klub "Die Brücke" Gießen-Wetzlar 70 Jahre alt und blickt auf wechselvolle Jahre zurück. Dieser Gründungsgeburtstag sollte eigentlich groß gefeiert werden, doch machte die Corona-Pandemie dem transatlantischen Klub mit seinen über 100 Mitgliedern für die geplanten Feierlichkeiten im April im Mathematikum Gießen einen Strich durch die Rechnung. Darüber berichtete Brücke-Präsident Roger Schmidt bei der Mitgliederversammlung, die aufgrund der aktuellen Lage zu einem verspätet und zum anderen nicht im Vereinshaus im Hotel Köhler in Gießen, sondern im Restaurant Rustico in Heuchelheim stattfinden musste.

In seinem Bericht hob er den erfolgreichen Start des neuen Brücke-Praktikum-Programms hervor, bei dem im letzten Jahr zwei junge US-Amerikaner in deutschen Unternehmen hier vor Ort tätig waren. Zum einen war der Student Andrew Price Watson aus Alabama bei der Kulturorganisation Interkultur und zum anderen Joshua Pietz aus Hessens US-Partnerstaat Wisconsin beim KI-Unternehmen ESE Deutschland im Praktikumseinsatz. Positiv wurde das von beiden Seiten aufgenommen, informierte Helmut Ott, der für die Planungen verantwortlich zeichnete. Die dritte Praktikantin, Emily Sun aus Pennsylvania, die bei Schunk in Heuchelheim für dieses Frühjahr eine Zusage erhalten hatte, musste vorzeitig aufgrund der Pandemielage das Praktikum abbrechen und in ihre Heimat zurückreisen. Insgesamt sieht man für die Zukunft großes Potential, um die Verständigung zwischen den Menschen in den USA und Deutschland auf diesem Weg zu fördern, da beiderseitiges Interesse von Universitäten, Unternehmen und jungen Menschen dies und jenseits des Atlantiks besteht. Überhaupt sei das zwischenmenschliche Klima mit allen Partnern, ganz anders als in der großen Politik, sehr angenehm und freundschaftlich.

2019 waren zudem interessante Gäste bei gesellschaftlichen Ereignissen bei der Brücke zu Gast, wie unter anderem Landrätin Anita Schneider, Sven Ringsdorf von der Europa-Union, die Landtagsabgeordneten Frank-Tilo Becher (Gießen) und Frank Steinraths (Wetzlar) sowie Schüler des Robotics-Projekts der US-Highschool in Wiesbaden mit ihren Lehrern. Neujahrsempfang, Stammtische, Frauentreffen (Ladies Gathering), Wanderungen, BBQ, das Weihnachtsliedersingen mit den Wetzlarer Partnerschaftsvereinen und das Thanksgiving-Dinner waren Highlights im gesellschaftlichen Klubleben.

Kleiner Wermutstropfen war 2019, das nach der Verabschiedung des Austauschstudenten Andrew Price Watson kein neuer US-Student über den Verband (VDAC) nach Gießen entsandt wurde, informierte Kerstin Pal. Auch konnte nach Julia Horst kein neuer deutscher Student gewonnen werden. "Ein Austausch in die USA ist nicht mehr so interessant." Als Gründe würden oft das modularisierte Studium und der damit verbundene Druck das Studium schnell zu beenden,angeführt. Weiterhin gebe es in Konkurrenz mittlerweile weltweit interessante Angebote für ein Auslandsstudium.

Die finanzielle Lage des Klubs bezeichnete Schatzmeister Fritz Hoßbach als gut, dank auch der Unterstützung von Unternehmen und Privatpersonen. Danke sagte Schmidt am Ende allen Unterstützern und treuen Mitgliedern. So konnte er Helga und Fritz Hoßbach (Gießen) für 40 Jahre Mitgliedschaft Dank und Anerkennung aussprechen, genauso wie für Marlene und Klaus Leske (Lich), die 25 Jahre Mitglieder sind.

Im Terminplan stehen noch eine Wanderung in Wetzlar am 18. Oktober sowie das Thanksgiving-Dinner am 28. November. Die Pandemie-Situation bewertet man Monat für Monat neu. Die 70 Jahr-Brücke-Feier möchte man im kommenden April nachholen, dann unter dem Titel "70+1". Die Projekte für junge Menschen, zu denen ab Herbst 2021 neben Studenten-, Jugend- und Praktikumsprogramm noch ein Robotics-Programm für Jugendliche gehören soll, will man soweit es die Situation zulässt weiter vorantreiben