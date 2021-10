Die ersten Eindrücke als Bundestagsabgeordneter in Berlin

Vom Reichstagsgebäude geht der Blick in Richtung Paul-Löbe-Haus: Felix Döring hofft, dort in absehbarer Zukunft ein eigenes Büro zu bekommen. Foto: Leyendecker

GIESSEN/BERLIN - Für neu gewählte Abgeordnete ist die konstituierende Sitzung des Deutschen Bundestages, die am Dienstag stattfand, meist die Feuertaufe. Erst dann wird ihnen bewusst, dass es wirklich losgeht. Einer der unzähligen neuen Parlamentarier ist Felix Döring. Der 30-Jährige hat die meiste Zeit seines Lebens in Gießen und Pohlheim verbracht und repräsentiert als erfolgreicher Direktkandidat der SPD nun auch den Landkreis Gießen. Im Interview mit dem Anzeiger erzählt er von Ambitionen, Ausschüssen, Zielen und dem Berliner Wohnungsmarkt.

Wie war Ihr erster Tag als Bundestagsabgeordneter?

Natürlich war es ein ergreifendes Gefühl, in diesem Saal als Abgeordneter Platz zu nehmen. Und ich freue mich sehr, mit Bärbel Bas gleich eine Sozialdemokratin als Bundestagspräsidentin gewählt zu haben. Es folgen voraussichtlich im nächsten Monat ein sozialdemokratischer Bundeskanzler und im Frühjahr ein Bundespräsident aus den Reihen der SPD. Daher würde ich sagen, wir hatten schon schlechtere Zeiten als Sozialdemokratie. Es freut mich, dass ich die guten Zeiten mitgestalten kann.

Haben Sie langsam realisiert, dass Sie tatsächlich in den Bundestag eingezogen sind?

Es war ein Prozess. Es gab nicht den einen Moment, in dem ich gesagt habe: Wow, jetzt bin ich's! Endgültig habe ich es mit der Konstituierung realisiert, aber es hat schon ein paar Tage gedauert.

Sehen Sie es als Stärke, dass junge Leute immer mehr in die Politik strömen?

Das ist eine Stärke, aber auch mit einem politischen Anspruch verbunden. Wir machen es ja nicht nur, weil wir es cool finden, jung zu sein und weil wir es cool finden, dass junge Leute in der Politik sind, sondern weil wir gerade im Hinblick auf Klima- und Bildungspolitik auch als jüngere Generation eine eigene Vorstellung mitbringen.

Wie läuft die Wohnungssuche in Berlin?

Es gibt die Überlegung, mit einer Abgeordnetenkollegin eine Bundestags-WG zu zweit aufzumachen. Wir werden da in den nächsten Tagen und Wochen nochmal beraten. Der Berliner Wohnungsmarkt ist ja alles andere als einfach, wie man weiß. Von daher gehe ich davon aus, dass ich noch ein, zwei, drei Monate ins Hotel gehen werde. Das wird kommen, aber keine falsche Eile.

Wie sieht es aus bei den Ausschüssen? Haben Sie da Wünsche?

Das Thema Bildungspolitik liegt mir am Herzen, deshalb würde ich es schön finden, im Bildungsausschuss mitarbeiten zu können, aber auch der Ausschuss für Familie, Frauen, Senioren, Jugend würde mich sehr reizen, den habe ich auch auf meiner Wunschliste sehr weit oben.

Was sind Ihre Pläne als Bundestagsabgeordneter für unseren Landkreis?

Ja, also wenn wir beim Thema Bildung sind, dann haben wir als Hochschulstandort eine große Verantwortung, der wir gerecht werden müssen. Aber auch im ländlichen Raum, wenn es um das Thema Infrastruktur geht, um diese aufrechtzuerhalten oder auszubauen, geht es darum, die entsprechenden Gelder aus Berlin zur Verfügung zu stellen.

Wie waren die ersten Kontakte und Gespräche mit den Kollegen der SPD-Fraktion?

Schön. Unübersichtlich, weil es so viele sind - also aus einem guten Grund unübersichtlich. Einige kennt man schon aus vorheriger Zusammenarbeit, ganz viele kennt man aber auch nicht und deswegen nutze ich gerne jede Gelegenheit, um die Kolleginnen und Kollegen kennenzulernen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Die haben viel zu erzählen aus ihren Wahlkämpfen oder aus ihrer Parlamentsarbeit. Man versucht, alles aufzusaugen, was man kriegen kann.

Haben Sie schon eigene Büroräume in Aussicht?

Wir haben zunächst ein Übergangsbüro bis voraussichtlich Ende des Jahres. Das liegt daran, dass die Abgeordneten, die aus dem Parlament ausgeschieden sind, ihre Büros erst einmal räumen müssen. Es gibt auch den Versuch, möglichst viele SPD-Kolleginnen und Kollegen nebeneinander zu platzieren, aber bis das alles verhandelt ist, dauert es eine Weile. Deswegen habe ich das Übergangsbüro bis zum Ende des Jahres, das teile ich mir allerdings noch mit einem Kollegen.

Sie waren ja Lehrer, bevor Sie Bundestagsabgeordneter wurden. Vermissen Sie Ihre Tätigkeit schon?

Ja, vor allem, weil ich nicht weiß, ob und wann ich sie wieder ausüben werde. Das ist das komische Gefühl, das mich am letzten Schultag vor den Ferien begleitet hat. Ich war sehr gern Lehrer und mit dem Wahlsieg ist mir auch erst bewusst geworden, dass das bedeutet, vorerst nicht weiter zu unterrichten. Trotz aller Freude über den Wahlsieg ist das ein bisschen schade.

Sie haben als Direktkandidaten Helge Braun geschlagen. Haben Sie eigentlich eigene Ambitionen, Kanzleramtsminister zu werden?

(lacht) Erstmal noch nicht.