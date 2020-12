Die frohe Botschaft

Normalerweise steht die weihnachtliche Krippe auf dem Kirchenplatz. Foto: Handrack

GIESSEN - Gottesdienstbesucher, Nachbarn und Passanten haben sie vielleicht schon gesehen: Auf der kleinen Bühne vor der Kirche St. Thomas Morus in der Grünberger Straße 80 steht noch bis zum 23. Dezember eine lebensgroße Darstellung der weihnachtlichen Krippe - mit Ochs und Esel, Maria und Josef sowie einem jener Hirten, die nach der biblischen Erzählung die Botschaft von der Geburt des Christuskindes als Erstes durch den Erzengel Gabriel erfuhren. Über allen strahlt der Stern von Bethlehem als verheißungsvolles Zeichen der Ankündigung von Jesu Geburt. Um die technischen Aufbauten kümmerte sich Hausmeister und Küster Christof Bender. Auf Initiative des Fördervereins der Pfarrei St. Thomas Morus wurden die Figuren von der evangelischen Stadtkirchenarbeit ausgeliehen. Normalerweise ist diese Krippe auf dem Kirchenplatz zu finden. "Wir wollen einen Fixpunkt setzen", erklärt der Vorsitzende Jakob Ch. Handrack. Der Platz im Ostviertel sei tagsüber gut frequentiert. Die Bänke davor laden zum Verweilen ein. An Heiligabend macht die Krippe Station in der Wiesecker Michaelsgemeinde.