Die Grünen: Klare Vorgaben für Wohnungsbau

GIESSEN - (red). „Wir wollen, dass der private Wohnungsbau in Gießen klare und verlässliche Rahmenbedingungen vorfindet“, erläuterte Alexander Wright, Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen und Oberbürgermeisterkandidat die Baupolitik der neuen Koalition unter Führung der Grünen. Einer Steigerung der Mieten im frei finanzierten Bereich könne am besten vorgebeugt werden, indem ausreichend neue Wohnungen geschaffen werden. In einer Marktwirtschaft werde der Preis schließlich primär durch Angebot und Nachfrage bestimmt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Gleichzeitig sei klar, dass der Markt nicht alles regeln könne und es besonderer Regeln benötige, damit es ausreichend Wohnungen im niedrigen und mittleren Preissegment gebe. „Zusätzlich zu einer Sozialquote von 20 Prozent wollen wir deshalb weitere 10 Prozent der neu geschaffenen Wohnungen günstig gestalten, bei denen der Quadratmeterpreis mindestens 2 Euro unter der ortsüblichen Miete nach Mietspiegel liegt“, betont Wright.

Mietpreisdeckelung

„Als neues Instrument führen wir diese Mietpreisdeckelung im mittleren Bereich ein, weil sich dort gerade für Familien mit niedrigem und mittlerem Einkommen, die keine Sozialleistungen beziehen, die größten Schwierigkeiten auf dem Wohnungsmarkt finden. Mit dieser Abwägung wollen wir verschiedene Interessen in Einklang bringen und ein Fundament schaffen, auf das Investoren in den kommenden fünf Jahren verlässlich bauen können.“