"Die Höhner" im Autokino Gießen

Giessen (red). "Die Höhner" sind der musikalische Exportschlager aus Köln. Egal ob Party-Schlager, Ballade oder rockiger Song, "die Höhner" wissen in jedem Metier zu überzeugen.

Und auch im brandneuen "Autokinokonzert"-Format beweisen sie ihre ganze Vielseitigkeit: Eigens für die aktuellen Shows haben die Kölner die wunderbar-unterhaltsame Reise-Doku "KUSA" um die Entstehung ihrer aktuellen Single "Anna Havanna" mit ins Gepäck genommen.

Ihr Liveset garnieren "Die Höhner" zudem mit zahlreichen kleinen "Film-Untermalungen" ihrer beeindruckenden Karriere und natürlich jeder Menge Hits wie "Viva Colonia", "Wenn nicht jetzt, wann dann" und vielen weiteren Klassikern. Die Höhner werden live spielen. Übertragen wird das Konzert aber auch auf die 140 Quadratmeter große Leinwand. Der Ton wird direkt per UKW-Sender in die Autoradios übertragen. Alle Infos unter www.autokino-giessen.de , Tickets (69 Euro für zwei Personen) an den Vorverkaufstellen, unter www.konzertbuero-bahl.de oder der Tickethotline 0180/ 6040424. Die ersten 100 Besteller erhalten am Veranstaltungsabend zwei Flaschen Früh-Kölsch.