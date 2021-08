Die Ideen gehen ihm nicht aus

Um das Elefantenklo kommt auch Falk-Ingo Klee in seinen neuen Gießen-Geschichten nicht herum. Fotos: dpa, Verlag

GIESSEN - Der Gießener Autor Falk-Ingo Klee hat schon über 50 Romane und Bücher verfasst. Neben seiner Leidenschaft für das Science-Fiction Genre, dem die meisten seiner Werke zuzuordnen sind, hat der 74-Jährige auch Gartensachbücher oder Regionalkrimis geschrieben. 2009 erschien sein erster in der Lahnstadt spielende Krimi "One-way Ticket - Ein Fall für den Undertaker", der zwei Wochen nach Erscheinung ausverkauft war. Nun meldet sich Klee mit gleich drei neuen "Gießen-Krimis" zurück, bei der der titelgebende Bestatter und Ex-Privatdetektiv "Undertaker" neue mörderische Fälle zu lösen hat - doch das ist noch nicht alles.

"Mörderische Kunst", "Mörderische Geschäfte" sowie "Mörderisches Phantom" heißen die Werke des in Bochum geborenen Klee, der sich seit über 50 Jahren in Mittelhessen "pudelwohl" fühlt. Etwas mehr als ein Jahrzehnt nach seinem ersten Auftritt feiert Frank Wilhelm alias "Undertaker" sein Comeback. In "Mörderische Kunst" gerät Wilhelm selbst ins Visier der Mordkommission, da in seinem Gießener Bestattungsunternehmen eine Leiche gefunden wurde, die brutal ermordet wurde. Er möchte die Ermittlungen gegen sich, seinen Schwiegervater und die Mitarbeiter nicht so einfach hinnehmen und beschließt eigene Nachforschungen anzustellen - mit mörderischen Folgen.

"Mörderische Geschäfte" handelt von einer türkischen Asylbewerberin, die von einem abbruchreifen Behördenhochhaus stürzt. Die Polizei und Pathologie gehen von Selbstmord aus. Der ehemalige Medizinstudent Frank Wilhelm, der mit der Beisetzung beauftragt wird, zweifelt an der Selbstmord-Theorie und stellt eigene Ermittlungen an. Und in "Mörderisches Phantom" wird der "Undertaker" Zeuge eines Überfalls auf eine russische Prostituierte. Kurze Zeit später wird eine junge Frau tot aus der Lahn geborgen, die aus Osteuropa stammt. Während die Polizei fieberhaft nach dem Täter sucht, wird ein weiteres Mordopfer gefunden. Höchste Zeit, dass auch der "Undertaker" die Spurensuche aufnimmt.

Das alle drei Geschichten in der Lahnstadt angesiedelt sind, hat für Klee praktische Gründe. "Da man die Umgebung sehr gut kennt, kann man die Orte im Buch viel greifbarer und detaillierter gestalten. Auch die Recherche gestaltet sich einfacher. Zudem ist Gießen in meinen Augen ein unbeschriebendes Blatt, was Geschichten und Romane angeht. Das möchte ich gern ändern", schmunzelt der Schriftsteller, der hauptberuflich mehr als 40 Jahre in einem ansässigen Autohaus gearbeitet hat.

Neben diesen Stories rund um den Undertaker hat Klee auch fleißig an einem weiteren Buch gearbeitet. Es trägt den Titel "Dunkle Geschichten aus Gießen" und enthält 26 Kapitel, die sich mit den lokalen Sagen, Begebenheiten und Besonderheiten befassen. Die Leser erhalten etwa "neue spannende Einblicke zu bekannten Orten wie dem Mathematikum oder Elefantenklo", erzählt Klee. Das Hardcover-Bändchen ist Teil der Reihe "Dunkle Geschichten aus ..." vom Wartberg-Verlag und ist bereits für etliche Städte erschienen, unter anderem für Marburg.

Den Abschluss an Klees aktuellen Neuerscheinungen bildet die überarbeitete Version seines erstmals 1981 erschienenen Werks "Ufo-Kontakt" - ebenfalls in Mittelhessen angesiedelt. "Wir haben den Text behutsam geändert und an die neue Rechtschreibung angepasst. Dabei wurde vor allem versucht, den Sense of Wonder-Touch von damals beizubehalten - was uns gut gelungen ist," zeigt sich der Autor zufrieden. Der gleichnamige Retro-Science-Fiction-Band aus dem Verlag Peter Hopf erscheint Ende September innerhalb der Hopf-Autorenkollektion.

Auch für die Zukunft hat der Gießener "genug Ideen" für Romane in petto, "die nur noch geschrieben werden müssen," lächelt der 74-Jährige.

"Mörderische Kunst", "Mörderische Geschäfte" und "Mörderisches Phantom" sind als Taschenbücher zum Preis von je 12 Euro im Verlag Peter Hopf erschienen und in allen Buchhandlungen erhältlich. Die E-Book-Ausgaben zum Preis von je Euro 5,99 gibt es bei allen Online-Plattformen. "Dunkle Geschichten aus Gießen" kostet 12 Euro, ist ab dem 1. September (Wartberg-Verlag) erhältlich und kann bereits vorbestellt werden. Das Taschenbuch "Ufo-Kontakt" kostet 13 Euro und ist ab Ende September beim Verlag Peter Hopf erhältlich, als E-Book kostet es 3,99 Euro. Vorbestellungen sind bereits möglich.