Die Innenstadt in Gießen stärken

Mit Hilfe von "sumner groh + compagnie" haben die Partner von Stadt, BIDs und Handel die Kampagne gestartet. Foto: Scholz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN. Die Innenstadt in der Corona-Krise stärken und eine mögliche Abwärtsspirale verhindern. Das ist die Idee der Werbekampagne, die Stadt, BIDs und "Gießen aktiv" mit Unterstützung der Agentur "sumner groh + compagnie (sgc)" gestartet haben. "Wir alle wissen, dass Besucherzahlen und Umsätze rückläufig sind", erklärt Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz. Als Stadt habe man aber das Interesse, gemeinsam mit dem Handel alles zu tun, was die Innenstadt erhält. "Die Kundenfrequenz liegt an guten Tagen bei ungefähr 70 Prozent der Zahlen aus dem Vorjahr", berichtet Markus Pfeffer, Geschäftsführer des BID Seltersweg. Es sei daher wichtig, dass die Stadt nun ein Zeichen für den Einzelhandel setzt. Rund 70 000 Euro kostet die erweiterungsfähige Kampagne, von denen die Stadt 50 000 Euro und die anderen Beteiligten 20 000 Euro übernehmen.

Zielgruppen ansprechen

Hintergrund der Aktion, die vorerst bis Jahresende läuft, ist das vom Stadtparlament beschlossene Corona-Sofortprogramm. "Wir haben den Auftrag der Stadtverordnetenversammlung angenommen und eine Arbeitsgruppe aus der Gießen Marketing, den BIDs, 'Gießen aktiv', Handel und Gastronomie gebildet und die Agentur 'sgc' beauftragt. Mit ihrer Unterstützung haben wir in mehreren Sitzungen ein Konzept erarbeitet", erläutert Bürgermeister Peter Neidel. Ziel der Kampagne sei es, mehr Frequenz in die Innenstadt zu holen, für den Ort zu begeistern und einen Gegenpol zum Onlinehandel zu bilden. Im Fokus seien vor allem Menschen aus dem Umland, führt der Bürgermeister aus. "In unseren Diskussionen hat sich gezeigt, dass es nicht eine zentrale Aussage für Gießen gibt", so Steven Sumner von "sgc". Die Stadt sei bunt, vielfältig und von jedem Menschen anders besetzt. Deshalb habe man nicht eine zentrale Zielgruppe im Blick, sondern spreche mit der Aktion, die unter anderem in digitalen Medien, Tageszeitungsanzeigen oder auf Großwerbeflächen verbreitet wird, individuelle Bedürfnisse differenzierter Zielgruppen an. Als Beispiel nennt Sumner ökologisch interessierte Menschen, an die man sich etwa mit dem Thema Nachhaltigkeit wenden könnte. "Es geht darum, immer wieder Impulse in die Lebenswirklichkeit des einzelnen zu senden", resümiert der Geschäftsführer.

Grabe-Bolz erinnert daran, dass es sich nach der erfolgreichen Kampagne gegen das FOC in Pohlheim um die zweite Zusammenarbeit mit der Agentur in der Konstellation handele. Ziel sei es, die Menschen vom Internet in die Innenstadt zu ziehen. Pfeffer hebt die Bedeutung des Umlandes für Gießen hervor. Denn von dort kämen rund 80 Prozent der Kunden, die im Rahmen der Kampagne - so Neidel - auch auf die positive Parksituation hingewiesen werden sollen. "Wir waren sehr erfreut über den Stadtverordnetenbeschluss", betont Thomas Kirchhof. Er hoffe, dass die Stadt nun erkannt hat, dass der Handel noch funktioniert und dass diese Erkenntnis auch auf andere Politikfelder ausstrahlt, unterstreicht der Vorsitzende des BID Marktquartier. "Wir haben eine fantastische Aufenthaltsqualität in der Innenstadt, die wir weiterentwickeln müssen", ergänzt Frank Hölscheidt, Geschäftsführer der Gießen Marketing und Leiter der städtischen Wirtschaftsförderung. Es gelte, den Erlebnisort Innenstadt zu entwickeln.

Corona-Sofortprogramm

Neben der nun gestarteten Kampagne hat das Stadtparlament auf Antrag der Koalitionspartner von SPD, CDU und Grünen im Juli weitere Hilfen beschlossen. In der Rubrik "Lokaler Handel, Schaustellerbranche, Tourismus" umfassen sie auch die Möglichkeit von Sonderverkaufsaktionen für den Einzelhandel. Ebenfalls vereinbart wurden in dieser Rubrik die umgesetzten Standplätze für Schausteller in der Innenstadt sowie eine "Sommermesse" als Freizeitangebot für Familien auf dem Messeplatz. Sie wurde wegen der aktuellen Corona-Regeln jedoch nicht realisiert. Für die Gastronomie hatten die Partner beispielsweise den Erlass der Sondernutzungsgebühren für die Außengastronomie von Mitte März bis Dezember sowie - falls räumlich möglich - die Genehmigung von größeren Außenbewirtschaftungsflächen vereinbart. Darüber hinaus sind im Sofortprogramm zahlreiche Maßnahmen unter anderem in den Bereichen Kinderbetreuung, Volkshochschule oder zur Förderung von Kunst und Sport zu finden.