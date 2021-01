Die "Kleine Stadtinsel" in Gießen: Mittags Café, abends Bar

Die Ukulele gehört dazu: Benjamin Schütz vor seiner "Kleinen Stadtinsel" in der Weststadt. Foto: Friese

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Es ist schon eine Weile her, dass Benjamin Schütz mit seiner Ukulele bei den Gästen auf der Terrasse der "Kleinen Stadtinsel" saß. Ein bisschen Urlaubsfeeling kommt dennoch auch heute beim Besuch der kleinen, feinen Gaststätte in der Schützenstraße 22a auf.

"Mittags Café, abends Bar", so lautet das Konzept, welches der 34-jährige Gießener im Juli 2019 ausgearbeitet hatte. Rasend schnell, denn die Übernahme des kleinen Ladens in der Weststadt war eine spontane Angelegenheit. "Eigentlich wollte ich bei Ebay-Kleinanzeigen nach einem Herd für meine Wohnung schauen" erzählt der sympathische Inhaber lachend. "Dann bin ich über das Inserat für die Café-Übernahme gestolpert und habe sofort Kontakt aufgenommen." Rasch wurde sich Schütz mit dem Vorbesitzer einig, der den Betrieb aus privaten Gründen nach kurzer Öffnungsphase aufgeben musste. Dann ging alles ganz schnell. "Es war im Prinzip ja alles da, selbst die Kühlschränke waren schon gefüllt" erzählt der gelernte Hotelfachmann. Eigentlich als Brötchen-Station konzipiert, fehlte dem Geschäft allerdings eine richtige Küche. Und so erstreckte sich das kleine, feine Angebot von überbackenen Baguettes, vegetarischen und veganen Cheeseburgern bis hin zu Eintöpfen und Kuchen, nebst gut sortiertem Kaffee- und Getränkeangebot. Nach nur zwei Wochen wurde eröffnet: "Rollläden hoch und los gings."

Nach und nach fand auch eine persönliche Note Einzug. "Es hat sich alles gefügt" sagt Schütz. Ein neues Ladenschild wurde von einer Freundin angefertigt, eine gebrauchte wie exakt passende Eckbank aus Lich abgeholt. Bastmatten, Palmenmotive und Blumenketten kamen hinzu und runden das gemütlich-karibische Flair ab, ohne aber den Bezug zur Region und der Urbanität der Stadt zu verlieren. "Ich wollte einfach von allen Orten, an denen ich gelebt und gearbeitet habe, etwas einfließen lassen", erzählt der Inhaber. So zeigte auch ein Wegweiser im Hof auf humorvolle Art die Stationen des geborenen Gießeners. Zeigte - denn leider machten Vandalen vor der Terrasse des Cafés nicht halt.

In der Welt herumgekommen ist Schütz jedenfalls. Mit 17 ging es zunächst nach Portugal, wo er eine Ausbildung zum Hotelfachmann absolvierte. Anschließend zog es ihn auf das Urlaubsschiff Aida, zum Arbeiten selbstredend, nicht für eine Abenteuerkreuzfahrt. Danach pendelte er zwischen verschiedenen Stationen, oft im Sommer auf Sylt und im Winter in Österreich. In seine Heimat kehrte er dann nur "zwischen den Jahren" für einen kurzen Besuch zurück. "Da ist es sehr schwierig, soziale Kontakte zu halten", berichtet er aus Erfahrung.

Weil Schütz daher "über kurz oder lang wieder irgendwo etwas Festes haben wollte", verschlug es ihn nach über zehn Jahren schließlich wieder nach Hessen. Aber auch die Arbeit als Restaurantleiter in Friedberg brachte die obligatorischen Abend- und Wochenendarbeitszeiten mit sich, die es schwierig machten, Freunde zu treffen. Und so zog der Gastronom schließlich einen Strich und bewarb sich auf eine Stelle bei einer Bäckereikette. Zur Konsequenz gehörten auch "rund 40 Prozent finanzielle Einbußen, aber das war mir egal", sagt er heute.

Und so steht er nun in, beziehungsweise vor dem eigenen Laden. Denn der findige Geschäftsmann hat sich von der Coronakrise nicht unterkriegen lassen, wenn es "auch alles andere als einfach ist." Schon zu normalen Zeiten "sollte man in den ersten drei Jahren nicht mit großen Gewinnen rechnen", weiß der Profi. Normal ist derzeit aber natürlich nichts.

So gibt es momentan bei Schütz alles zum Mitnehmen: Burger und Baguettes, eine wechselnde Eintopfkarte mit zumeist veganem Angebot, Kaffee und Kuchen sowie in der kalten Jahreszeit auch mal eine heiße Hauslimonade oder einen heißen Caipirinha. Schütz legt große Wert auf die Qualität der Zutaten. So sind die Säfte der Limonaden immer frisch gepresst, das Caipirinha- Rezept hat er aus Portugal von einem befreundeten Brasilianer mitgebracht. "Der Beste, den du weit und breit finden wirst", sagt er fröhlich. Im Sommer kommt Minze aus dem heimischen Garten oder es geht mit dem Fahrrad aufs Erdbeerfeld nach Lützellinden für den Erdbeerkuchen. Und auch die Oma bringt ab und an einen Kuchen vorbei.

Denn auch wenn Benjamin Schütz den Laden alleine betreibt, auf die Unterstützung seiner Familie kann er zählen. So war auch ein sonntägliches Café mit Pianobegleitung durch seine Schwester geplant, ebenso kleine Konzerte oder Theateraktionen. Noch vor den momentanen Einschränkungen fanden sich oft spontan Musiker ein, die auf der gemütlichen Terrasse den Aufenthalt der Gäste bereicherten. "Alles nur aufgehoben", bleibt der Gießener optimistisch. Denn so soll es auch in Zukunft wieder sein: die "Kleine Stadtinsel" als offener Platz für Kreativität und Geselligkeit, für alle Alters- und Interessensgruppen etwas. Momentan können Speisen und Getränke von Mittwoch bis Sonntag zwischen 13 und 19 Uhr abgeholt werden. Das aktuelle Angebot findet sich auf dem Facebook- und Instagramauftritt der "Kleinen Stadtinsel" sowie auf der Tafel vor dem Café. Einfach immer den Blumenketten folgen.