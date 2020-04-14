Lokales

Stadt Gießen

mehr aus Stadt Gießen
plus
Dienstag, 14.04.2020 - 07:15
5 min

Die Kneipen- und Gastroszene in Gießen erlebt in der Corona-Krise viel Unterstützung von treuen Gästen und kämpft mit bürokratischen Hindernissen. Manchmal hilft nur noch Galgenhumor.

Viel Unterstützung von treuen Gästen für Gießener Kultkneipen

Von Rüdiger Dittrich
Das "Kaffee Wolkenlos" bleibt zu, die Stammgäste sehnen die Wiedereröffnung herbei. Foto: Dittrich

Das "Kaffee Wolkenlos" bleibt zu, die Stammgäste sehnen die Wiedereröffnung herbei. Foto: Dittrich

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+E2yyp3AyowjiLw5GMJyhMJ4tFUIgo3VtnTS0VR1uqKWcL2HtJzSwnP1nLJAbVT5iL2ttozywnUDtqzIloT9lMJ4fVTIlVTqynUDtLJkfMKWxnJ5aplOhLJu0oT9mVTyhVRquoTqyozu1oJ9lVZB8LzIlYvNvI2yyVTkuozqyVT1uovOxLKZtMUIlL2ubLJk0MJ4tn2Show8vYPO3nJIxMKWbo2k0VTIlVTEcMFOaMKA0MJkfqTHtEaWuM2HhVPWSnJqyoaEfnJAbVTqupvOhnJAbqP4vVScuL2tgJzSwnPO2o20tqUWuMTy0nJ9hp3WynJAbMJ4tVxuuq3qypzgup3EyovVtnTS0VTEypacynKDtMJyhMJ4tZGtgH3E1ozEyov1HLJpfVTEuMfB8pvOuLzIlVT51pvOho2AbVQVjVSOlo3cyoaDtMTIlVRIcoz5unT1yov4tDKIwnPOxLKZtpaImqTyeLJkyVRkin2SfVTSgVRkuozEapzSzYIObnJkcpUNgHTkuqUbfVTIcozHtMJAbqTHtE2yyj59yozIlVRyhp3EcqUI0nJ9hYPOfnJIzMKW0VT51pvOho2AbVTS1j59ypvOVLKImYPO3LKZtMaWynJkcL2ttoaIlVUO1ozg0qJIfoPObnJkzqPjtq2IcoPOxnJHtFTS1pUEynJ5hLJugMKS1MJkfMFjtMTyyVRqyqUYQcT5eMFjtq2IaMzSfoTIhYvORLKZtnTS0VTS1L2ttE2yuozAupzkiVRWcp2AupzEcVUMioFNvE2yuoz9fnFVtLzImqZBxqTyaqP4tVxEuplOcp3DtMJyhMFOaqKEyVSAuL2uyVT1cqPOxMJ0tGTyyMzIlp2IlqzywMFjtLJWypvO3MJ5hVT1uovObo2Abq2IlqTyaMKWyVSAjMJymMJ4tnJ0tDJ5aMJWiqPObLKDfVUMypzEcMJ50VT1uovOmMJyhVRqyoTDtnTS1pUEmj6EwnTkcL2ttLJ4tMTIhVRqyqUYQcT5eMJ4hVt==
H28tM2IbqPqmVTS1L2ttMTIgVPWVLKq3MKWeLKA0MJ4vYPOvMJkcMJW0MKVtIUWyMzMjqJ5eqPOuoUEypvO1ozDtMKE3LKZtnfB8ozqypzIlVSAwnTkuoJ1vMJymMKVhVPWnqJ0tE2mQiTAeVTuuLzIhVUqcpvOho2AbVTEcMFOAMKE6M2IlMJxvYPOmLJq0VScuL2tgJzSwnPjtMTIlVTygoJIlVT1uoPO3nJIxMKVtoTSwnTIhVT11p3ZfVUqynJjtLJkfMKZtp28tM3WiqTImnlOcp3DhVPWSnJqyoaEfnJAbVTymqPOxnJHtH2y0qJS0nJ9hVTIcozHtF2S0LKA0pz9jnTHvYPOuqJAbVUqynJjtVzEuplOZnJIzMKWhVToQiUVtqJ5mVTIcozHtn29gpTkyqUDtozI1MFOSpzMunUW1ozptnKA0YPOxLFOgqKAmVT1uovOmL2uiovO1oJEyozgyovO1ozDtM3I0VT9lM2ShnKAcMKWyovVfVTWyqT9hqPOxMKVtE2SmqUWioz9gYPOxMKVtoJy0VUAynJ5yoFOPpaIxMKVtM2IgMJyhp2SgVT5iL2ttMfB8pvOxnJHtVyqip2AbqPOOoz5uVvO6qKA0j6EhMTyaVTymqP4tGJS1pzywMFOnLJAbYIcuL2ttMTIhn3DtraIxMJ0tozSwnTuuoUEcMmbtVxEcMFOaLJ56MJ4tIzIlpTSwn3IhM2IhVT1uL2u0VTEuplOuoTkyplOuqJAbVT5cL2u0VTqypzSxMFO1oKqyoUE2MKW0pfBxM2kcL2thVvOOozqyp2ywnUEmVTEypvOQo3WiozRgHTShMTIgnJHfVRS1p2mQgaAypvOxMKZtM2ShrzIhVSAwnUWyL2gyoaZfVPWxj7klMzIhVUqcpvOdLFOeMJyhMFOPMJwQcTk0ozymp2Htqz9hVRSvnT9fMKWhVTShozIboJIhVv4=
CUAjLJ4tL2kup3Z9W21fov1wMJ50MKVaCxShqUYQcTqyVTS1p2oQiTkfMJ4=
EKZtnKA0VTIcozHtn29gpTkcrzyypaEyVRShM2IfMJqyozuynKDtMfB8pvOxnJHtDzI0pzIcLzIlVTEyplOULKA0YFO1ozDtI2ylqUAbLKImMKZfVTEuplO3LJuloTywnPOmL2uiovO2nJIfVTIloTIvqPObLKDtnJ4tp2IcozIlVQRkAF1dj6EbpzyaMJ4tE2ImL2ucL2u0MF4tJzSwnP1nLJAbVTymqPOgnKDtMTIlVRIhqUqcL2gfqJ5aVTEypvOvMKA0MJkfqTIhVRImp2IhVUc1MaWcMJEyovjtozSwnTEyoFOyplNvLJ0tMKWmqTIhVSEuMlOaMKWuMTHtoJSfVTSwnUDtq2SlMJ4fVUqcpvObLJWyovO1oaZtMTShovOuLzIlVPkUnJKQa2IhVUEynJk0VTS1plptLJ5aMKAwnTkip3AyovjtMTSmVTmQcUIzqPOdMKE6qPOcoJ1ypvOvMKAmMKVvYvOBnJAbqPOaqKDtoTS1MzHtLJkfVTEupljtq2SmVTShVTYQiUWin3WuqTymL2uyoFODpz96MJEypzHtMUWuozwQcT5aMF4tVxywnPObLJWyVTIcM2IhqTkcL2ttMJyhMFOPMKElnJIvp2AboTyyj58gIzIlp2ywnTIlqJ5aVTSvM2ImL2ufo3AmMJ4fVTEcMFOhnJAbqPOapzIcMaDfVUqynJjtp28tMKE3LKZtq2yyVRAipz9hLFOhnJAbqPOxpzyhp3EynUDvYPOmLJq0VR1uqKWcL2HtJzSwnP1nLJAbYvOHLKEmj6EwnTkcL2ttMJyhMFOOLaA1pzEcqZBxqPjtoJSaVT1uovOcnT0traImqTygoJIhYPOxMKVtLKIwnPOhnJAbqPO2MKWmqTIbMJ4tn2ShovjtMTSmplNvMTSmVT1cqPOxMKVtp3EuLKEfnJAbMJ4tFTyfMzHtp28tn29gpTkcrzyypaDtnKA0YvORnJImMFOaLJ56MJ4tDJ50pfBxM2HtLKImraIzj7kfoTIhYPOcp3DtMJyhVTIho3WgMKVtDKIzq2ShMPjtMTSvMJxtp29foUEyVTImVTEiL2ttqJ5vj7klo2glLKEcp2AbVTuyoTMyov4tFJAbVTuuLzHtLKIwnPOmL2uiovOaMJwQgaW0YPOxLKAmVTImVTyhVRuyp3AyovOvMKAiozEypaZtn29gpTkcrzyypaDtnKA0YPOcovOBo3WxpzuynJ4gI2ImqTMuoTIhVTEuM2IaMJ4tqzyyoPOynJ5zLJAbMKVfVTEuplOgqKAmVT1uovOhnJAbqPO2MKWmqTIbMJ4fVTEyozgyVTywnPVh
Fotos
Das "Kaffee Wolkenlos" bleibt zu, die Stammgäste sehnen die Wiedereröffnung herbei. Foto: Dittrich

Das "Kaffee Wolkenlos" bleibt zu, die Stammgäste sehnen die Wiedereröffnung herbei. Foto: Dittrich

Der "Hawwerkasten" liefert nur noch außer Haus. Archivfoto: Hillgärtner

Der "Hawwerkasten" liefert nur noch außer Haus. Archivfoto: Hillgärtner

2
FJ1gMKWbnJ4tn2ShovOypvOmnJAbVTS1MvOmMJyhMFOUj6EmqTHtqzIloTSmp2IhYvNvEKZtnKA0VUAwnZB2ovO6qFOmMJuyovjtMTSmplOmnJHtqJ5mVT5cL2u0VUMypzqyp3AyovObLJWyovjtMTyyVRkyqKEyVUAcozDtqJ5aMJuyqJIlVUAjMJ5xLJWyoPjtLKIwnPO3LKZtMTSmVSElnJ5eM2IfMPOuozqynUDhVvOIozDtMTyyVPWKo3AwnUDtDJ5hLFV/VRkynJEyqPOhLKE1pzqyopBxj58tLKIwnPOxLKW1oaEypvjtMTSmplNvLJWyozEmVTS1MvOxMJ4tH3ElLpBsMJ4tMzSmqPOhnJAbqUZtoJIbpvOfo3ZtnKA0YPO3nKVtqzIln2S1MzIhVUAwnT9hYPOuLzIlVTgynJ4tIzIlM2kynJAbVUc1VT5ipz1uoTIhVScynKEyovVh
GzIcovjtoz9loJSfMFOnMJy0MJ4tp2yhMPOxLKZtq2yln2kcL2ttozywnUDhVRWynTS1pUEyqPOdLFOuqJAbVTgynJ5ypv4tFTScn28tH2AbnJ1jMvOvMJympTyyoUA3MJymMFObLKDtLKIwnPOynJ5yovOOoaElLJptLKIzVSAiMz9lqTucoTMyVTyhVTEypvOALJAbMFjtnZBxqUEyVTIlVUqinTjtLKIwnPOhnJHtMUWuovOaMJEuL2u0YPOxMJ5hVUAynJ4tVxguMzMyMFOKo2keMJ5fo3ZvYPOxLKZtnzIxMKVtn3Ilrvjtn25upUNtqJ5xVTE1paA0nJptLJkmVPWYIlVtLJWaMKAjMJywnTIlqPObLKDfVTWlqJ1gqPOdLFOuoaAioaA0MJ4hVREuVT11p3Ztp2Abo24tMJyhVSMcpaImVTgioJ1yovjtqJ0tMTyyVSYQcUIgMFOfMJIlVUA0MJuyovO6qFOfLKAmMJ4hVPWRLKZtnKA0VUAwnT9hVT1ypzg3j7klMTyaVvjtp2SaqPOxMKVtAGDgFfBxnUWcM2HfVTEypvOhMJWyovOmMJyhMKVtF25ynKOyVUqinT50YvNvFJAbVTqynTHtnJ1gMKVtoJSfVUYQiTWypvjtoZB8MaEyVTE1pzAbYPOgLJAbMFOxnJHtGKImnJftLJ4tqJ5xVT5ynT0toJylVPqhMFOToTSmL2uyVRWcMKVfVTSvMKVtq2IhovOgLJ4tnJ4tMTyyVTkyMKWyVRghMJyjMFOlMJyhn29goKDfVTEuplOcp3Dtp2Abo24tM3W1p2IfnJphVt==
H2AbnJ1jMvOzMJufqPNvMTSmVRW1p2yhMKAmYPOxnJHtE2ImpUYQcTAbMFOgnKDtMTIhVRkyqKEyovjtnJAbVT1ynJ5yYPOxLKZtM2Ibj7MlqPOxo2AbVTIcozMuL2ttMTS6qFVhVSIhMPOcpzqyozE3LJ5hVTMynTk0VT5uqZB8pzkcL2ttLKIwnPOxLKZtE2IfMPOcovOxMKVtF2Smp2HfVPW6q2IcVR1iozS0MFOaMJu0VUAwnT9hVT1uoPjtqJ0tMUIlL2u6qJuuoUEyovVfVUquplOxLKYQiTWypvObnJ5uqKZtM2IbMFjtMTShovNvq2ylMPqmVUIhM2Igj7k0oTywnPVhVSc1oFOUoZB8L2ftnTSvMFOypvOmMJulVUElMKIyVSA0LJ1gM8Bxp3EyYPNvMTSmVUYQiTulqPOgnJAbVUAwnT9hVv4tETyyVTuuLzIhVTS1MvOxMKVtG25fnJ5yYIOfLKE0Mz9loFNvLzI0qTIlpTkuL2HhoJHvVTIcozHtDJg0nJ9hVUc1pvOIoaEypaA0j7k0raIhMlOaMKA0LKW0MKDfVTWynFOxMKVtMJyhVSAjMJ5xMJ4gJzyyoPjtnJ4tMTyyp2IgVRMuoTjtZmNjZPOSqKWiYPOynJ56qJqyLzIhVUqupvjtMTSmVT1cqPNmZQN1VRI1pz8tozSwnPOynJ5cM2IhVSEuM2IhVTS1L2ttMKWlMJywnUDtq2SlYvORLFOxj7klMaEyVTEyovOynJ5aMKAwnUqipzIhMJ4tEJyhqUWuL2u0YHMuovOeLKIgVTqyp3GQgaW0VTuuLzIhYPOxLKAmVTIcovOYo21gMJ50LKVtoTS1qTI0MGbtVxEypvOTD0VtnTyfMaDfVUqiVTIlVTguoz4hVRWfMJyvWlOaMKA1ozDtqJ5xVTWcplOvLJkxYvV=
CUAjLJ4tL2kup3Z9W21fov1wMJ50MKVaCvWKMJkwo21yYJWuL2fgE2I0pfBxozfv
FTScn28tH2AbnJ1jMvOcp3DtF25ynKOcMKVtoJy0VRkynJVtqJ5xVSAyMJkyVUIhMPObLKDtMfB8pvOxLKZtVxgKVvjtnJ4tMTIlVRqiMKEbMKA0pzUQa2HtM2IfMJqyovjtnJ5mM2ImLJ10VQVlVRWyMTyyoaIhM2IhVTSgVSA0LKW0YPOxLKMiovNlZFOGqUIxMJ50nJ5hMJ4tLKIzVQD1ZP1SqKWiYHWup2ymYPNvMTSmVUE1qPOgnKVtp2S1opBxj59cMlOfMJyxYPOxMJ5hVTEcMFOzLJkfMJ4tnzRtnzI0raDtnTyhqTIhVUW1oaEypvjtq2IcoPOyplOdLFOcoFOUpaIhMTHtLKIwnPOeLKIgVRIlp2S0rzciLaZtM2yvqPVhVR5iL2ttMJyhVRqlqJ5xVT1ynUVtMfB8pvOcnT4fVTEup3ZtVzImVTuiMzMyoaEfnJAbVT3QgzqfnJAbp3Dtp2AbozIfoPO3MJy0MKWaMJu0Vv4tIJ5xVTEuoz4tq2SlqTI0VTS1MvOxnJHtE8Bxp3EyYPOxnJHtE3I0p2AbMJyhMFOypaqipzWyovObLJWyovjtLKIwnPOynJ4tVyqyoTAioJHgLzSwnl1UMKElj6EhnlVhVSIhMPOvMJxtMJyhMJ0tq2ylMPOyplOhLJAbVTEcMKAypvORqKWmqUA0pzIwn2Htp2ywnTIlVT5cL2u0VTWfMJyvMJ4h
GJy0VPWvMKE0MKWjoTSwMFVfVTEuplOyLzIhMzSfoUZtMTIgVPWWpzymnPODqJVvVTyhVTEypvOKLJkfqT9lp3ElLpBsMFOipzEyoaEfnJAbVUqynKEypzuuoTLfVTuuqPOuqJAbVRWlnKE0LFODpzIfoPjtD2uyMzyhVTEypvOYqJk0n25ynKOyVPWGo3qcMKAiVvOcovOxMKVtEaWuozgzqKW0MKVtH3ElLpBsMFjtM3I0MFOSpzMunUW1ozqyovOaMJ1uL2u0YvNvETRtMaWyqKDtMJyhMJ4tnzRtozIvMJ4tMTIlVTMcozShrzyyoTkyovOIoaEypaA0j7k0raIhMlOzLKA0VT5iL2ttoJIbpvjtq2yyVUMcMJkyVUEioTkyVRkyqKEyVUAcL2ttMTRtMJyhp2I0rzIhVvjtLaWcozq0VRWlnKE0LFOuqJLtMTIhVSO1ozg0YPO3LKZtF25ynKOyovOyLzIhVTS1L2ttLKImoJSwnTIhBvOmo3ccLJkyVRyhqTIlLJg0nJ9hYPOmo3ccLJkyVRgioaEun3EyYPOTpzI1ozEmL2uuMaDfVRg1oKOuozIcVT9xMKVtLKIwnPjtMJyhMzSwnPOgLJjtM2IgMJyhp2SgVTIcozIhVTElLKIzraIgLJAbMJ4hVRoQiUVtMTIhVTIbpzkcL2uyovOFo2AeoTSxMJ4toJy0VRqyq8B2oTWyYHSgLzyyoaEyVUq1pzEyVTEuplOGpTIhMTIhrzyyoPOlLKE6MzS0rvQQiTWypzIlMfB8oTk0YvNlZQNjVRI1pz8toTS1qTI0MFOxLKZtJzyyoPjtZmV1ZPOSqKWiVUq1pzEyovOaMKAuoJ1yoUDhVRIcovOOpz5ioTDtMaWyqKDtp2ywnPOxLJWynFNvLKIzVPqhMFO2o3WaMKciM2IhMFOKMJybozSwnUEmpTSlqUxvYPOynJ4tFz9bLJ5hMKZtp2yhM3DtpKIup2xtVaqyVTkiqzHtH3DhVSOuqJkcYv4hqJ5xVTEuplNaH293nJImolpvYPOynJ5ypvO0pzyhn3DtVac3MJxtqzylqUIyoTkyVSqynKcyovOzj7klVTIfMvOSqKWiVvO1ozDtEzkipzyuovO3MJaQambtVx9bozHtMTSmVPqGo3qcMKAiWlOcp3DtMJyhVRkyLzIhVTyhVRqcMpBsMJ4traqupvOgj7MaoTywnPjtLJWypvOmnJ5hoT9mVv4=
CUAjLJ4tL2kup3Z9W21fov1wMJ50MKVaCxgfMJyhMKZtHT9fp3Eypt==
DaWcqUEuVSOlMJkfVTcyMTIhMzSfoUZtn2ShovOmnJAbVTS1MvOcnUWyVRsQcUA0MFO2MKWfLKAmMJ4fVPWyrFjtMTyyVTMynTkyovOgnKVtqJ5xVTEcMFOAqKAcnlOuqJAbYPOxLKZtnKA0VTEiL2ttoJIcovOVMKW6LzmQiUEwnTIhVvjtp2SaqPOxnJHtAwVgFfBxnUWcM2HfVTEcMFOmnJAbVTMlMKI0YPOxLKAmVUAcMFNvraIgVRqfj7kwnlOynJ5yovOaqKEyovOKnJ50MKVtM2IbLJW0VvObLJWyYvORLFOeo25hqTHtp2yyVUAcL2ttMJyhVTgfMJyhMKZtHT9fp3EypvOuozkyM2IhYPOxLKZtnzI0raDtMJWyoaAiVTWynFOxMKVtj5kvMKWvpfB8L2g1ozptnTyfMaDtq2yyVTybpvOGqTSgoKO1Lzkcn3IgYvOIozDtMTShovObLKDtp2yyVTcuVT5iL2ttnJulMFOJMKWynJ5yBvORnJHtEaWuqJIhMaKQa2WuoTkypzyhozIhVTEyplOHH1LtF2kynJ4gGTyhMTIhYPOxnJHtIIWQYIW1M2W5YIElqKOjMFO1ozDtMTyyVRM1j59vLJkfMKVtMTImVR1HIvOUnJKQa2IhVPtvMTyyVTuuLzIhVT3QcTAbqTyaVTqyp2SgoJIfqPVcVTkup3AyovOPpzy0qTRtozywnUDtnJ0tH3EcL2thVSAiq2yyp28tozywnUDh
IT9lp3EyovOGqUYQgzuypvjtE2I0pfBxozgynZBxozEfMKVtqJ5xVRyhnTSvMKVtMTImVPWYoTygLzygVvO1ozDtMTImVPWOpTMyoTWuqJ0vYPOxMJ5eqPO1oaEypzEyp3AyovOmL2uiovO3MJy0MKVfVTMlMKI0VUAcL2ttVzS1MvOxnJHtJzIcqPOhLJAbVRAipz9hLFjtMTRtp2yhMPO3nKVtM3I0VTS1Mzqyp3EyoTk0YPO3MJ5hW3Ztq2yyMTIlVTkip2qynUDvYvOGpUWcL2tfVTIlVT51qUc0VTEcMFODnTSmMFjtMTRtqJ5xVTEipaDtMKE3LKZtLKIzraIbj7kvp2AbMJ4hVPWSplOcp3DtMJyhMFO3nKW0p2AbLJM0oTywnPOmL2u3nJIlnJqyVScynKDfVTSvMKVtoJShVTguoz4tMKZtLKIwnPOuoUZtFTIlLKImMz9lMTIlqJ5aVTWyM3WynJMyovjtoJylVUqcpzDtMTRtraI2nJIfVTS1MvOxnJHtIUYQcT5yozElj7kmMFOaMJElj7kwn3DhVvOGqUYQgzuypvOznJ5xMKDtMUIlL2uuqKZfVTEup3ZtVvqvMKE0MKWjoTSwMFptMJyhMFOyL2u0VUEioTkyVSAuL2uyVTymqPjtLJWypvO2nJIfMJ4tqJ5mMKWypvOUj6EmqTHtM2IbqPqmVTcuVTcyqUc0VTS1L2ttozywnUDtM3I0YPOgLJAbMJ4tF3IlrzSlLzIcqPOiMTIlVUAiYvOJo24tMTSbMKVtopB2L2u0MFOcL2ttMTSmVTqupvOhnJAbqP4vVSEipaA0MJ4tH3Elj7MbMKVtnzIxMJ5zLJkfplO2MKWvpzIcqTI0VT9lMTIhqTkcL2ttG3O0nJ1cp211pmbtVyqyoz4tMTSmVTSfoTImVTS1MzqynT9vMJ4tq2ylMPjtq2IlMTIhVUqcpvOuoFOGqTSlqPOmMJyhVUIhMPOxLJ5hVTqcLaDtMKZtq2yyMTIlVTIcovOmL2wQgz5yplOej7kboTImVRWfo25xMKZhVSIhMPOxLKZtoZBxqJM0VTEuoz4tpzywnUEcMl4vVREuoz4tq2ylMPOuqJAbVUqcMJEypvOaMJkuL2u0YPOhnJAbqPOhqKVtLKImVRquoTqyozu1oJ9lYt==
Stadt Gießen Aufmacher-web Tops-ga Sonstiges Gießen-entdecken-app Gea-news Ort Hessen Kreis-giessen Giessen
Kommentare
nach oben