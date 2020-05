Die Krankheit der "Anywheres"

Somewheres oder Anywheres? Wanderer unterwegs im Kellerwald. Foto: dpa

Über den Himmelfahrtsfeiertag war ich ein paar Tage im nordhessischen Kellerwald und bin viel umhergegangen. Rotmilane kreisten über mir, es duftete nach Harz und Holunderblüten. Die Idylle wurde dadurch getrübt, dass viele Fichten grau-braun sind und nach zwei trockenen Sommern absterben. Corona ist dort etwas ganz Abstraktes. Man hört davon, dass Leute sich infizieren und im Extremfall auch daran sterben, aber das ist weit weg und geschieht anderswo. Die gegen das Virus erlassenen Maßnahmen werden als Oktroi erlebt, wie Erlasse einer fremden Zentral- und Kolonialmacht.

Wie Donald Trump glauben viele Einheimische, dass das Virus einem chinesischen Labor entsprungen ist und von der kommunistischen Führung auf den Westen losgelassen wurde, "um uns zu schwächen, bis sie alles übernehmen können". Die Kluft zwischen Stadt und Land ist auch in puncto Corona spürbar. Corona - das haben die Leute in der Stadt. Es ist die Strafe für deren unstete Lebensweise, die Konsequenz ihrer Hypermobilität. Hier fährt man nicht nach Ischgl. Mobilität heißt hier zu pendeln. Es ist im Unterschied zur städtischen Mobilität eine vom Arbeitsmarkt erzwungene, unfreiwillige Mobilität. Einer oder eine findet auf dem Land in seinem oder ihrem erlernten Beruf keine Arbeit und muss jeden Tag ins Rhein-Main-Gebiet fahren, um dort zu arbeiten. Man steigt morgens ins Auto und fährt 100 Kilometer zur Arbeit. Die zahlreichen Kreuze entlang der Landstraße zeugen von den Opfern, die diese Mobilität fordert.

Abends kehrt man zurück in sein Dorf. Das Automobil ist für viele Dörfler ein Mittel, im Dorf bleiben zu können, letztlich also ein Instrument der Vermeidung von Mobilität. Zwei bis drei Stunden täglich im Auto zu verbringen, ist keine Seltenheit. Wann immer möglich, schließt man sich zu Fahrgemeinschaften zusammen. Das spart Kosten und ist geselliger. Wegziehen kommt für die meisten nicht in Frage. Sie leben in dem Haus, in dem sie geboren wurden und in dem die Familie seit Generationen lebt. Viele sind noch nie umgezogen. Essen geht man selten, und wenn, dann im Gasthaus gegenüber. Das Geld bleibt, wenn möglich, im Dorf. Der Horizont der älteren Frauen, die oft Witwen sind, ist aufgespannt zwischen dem Friedhof, dem Friseur, dem Edeka-Markt und der Arztpraxis. Sie sitzen meist am Fenster und schauen, wer am Haus vorüberkommt. Sie halten gern mal einen Schwatz über den Gartenzaun hinweg. Der Rasen muss immer kurz gehalten werden und exakt geschnitten sein, Unkraut wird nicht geduldet.

Nach dem für viele unerwarteten Brexit hat der britische Autor David Goodhart versucht, den sozialen und politischen Graben zu vermessen, der durch die westlichen Demokratien verläuft und sie mehr und mehr in zwei unversöhnliche Lager spaltet. Goodhart unterscheidet zwischen den Anywheres, die überall und nirgends zu Hause sind und gewissermaßen von unterwegs und aus dem Flugzeug auf das Geschehen blicken, und den Somewheres, die an einen festen Ort gebunden sind und die Welt aus der Perspektive ihrer angestammten Heimat betrachten. Die Anywheres sind das, was man weltoffen und liberal nennt, sie begrüßen die Migration und die Verflüssigung der Geschlechterrollen.

Die Anywheres sind eine Minderheit von 20 bis 25 Prozent der Bevölkerung, bestimmen aber den Ton in der Gesellschaft - in der Kultur, den Medien und in den etablierten Parteien. Sie haben im Schnitt akademische Abschlüsse und einen hohen Grad von Mobilität. Ihr Selbstbewusstsein basiert im Wesentlichen auf beruflichem Erfolg, im Gegensatz zu den Somewheres, die sich über einen Ort, eine Gruppe, oft auch über die Nation definieren. Anywheres haben eine transportable, flüchtige Identität. Sie sind die Gewinner der Globalisierung und der Modernisierung. Sie leben aus dem Rucksack und bewegen sich auf Skateboards und

E-Scootern fort. Sie sind rund um die Uhr online. Politisch werden sie in Deutschland vor allem von den Grünen repräsentiert, was unter anderem eine Erklärung für deren Höhenflug liefert.

Aus ihrer Sicht sind die Somewheres borniert und rassistisch. Goodhart definiert diese vor allem über die emotionale Nähe zum Wohnort und über ihre Verwurzelung. Sie können dem ständigen Wandel wenig abgewinnen, weil er ihr Leben eher verschlechtert und ihre Ordnung der Dinge destabilisiert hat. Aus ihrer Perspektive ist die Welt aus den Fugen geraten. Sie empfinden Unbehagen gegenüber Entwicklungen, die die Anywheres begrüßen. In Termini von Zygmunt Bauman: Die Anywheres sind mixophil, das heißt, sie begrüßen die Zuwanderung und die bunte Vielfalt des städtischen Lebens, während die Somewheres eher mixophob sind. Mixophobie ist ihre Reaktion auf die schwindelerregende und furchteinflößende Vielfalt an Menschentypen und Lebensstilen, die sich auf den Straßen der Städte breitmacht.

Für die Protesthaltung, die sich aus der Realitätswahrnehmung der Somewheres ergibt, hat sich den Begriff Rechtspopulismus eingebürgert. Boris Johnson, Donald Trump, Marine Le Pen und die AfD haben bei den Somewheres ihre Basis. Der Populismus stellt für Goodhart einen Aufstand der ungleichzeitigen Provinz gegen die Metropolen dar. Diese Bruchlinie lässt sich nun auch in Sachen Corona beobachten. In den Augen der Somewheres ist Covid-19 die Seuche der Anywheres. Das Partyvolk schleppt das Virus ein, verbreitet es und alle müssen es ausbaden. Eine Interpretation, die ganz sicher der politischen Rechten zugutekommt.

Dies ist der letzte Teil von Götz Eisenbergs Corona-Tagebuch. Die gesammelten Beiträge erscheinen auf dem Blog von Konstantin Wecker: "Hinter den Schlagzeilen".