Die Kunst ist erstmal weg

Gut verpackt: Richard Hess' Bronzeskulptur "Mädchen mit Ohrring" aus dem Jahr 1968. Foto: Schultz

giessen. Die Kunst ist weg. Wo bis vor einigen Tagen noch die großformatigen Ölgemälde von Otto Ubbelohde und Wilhelm Barthel das Treppenhaus schmückten, zeigen sich nun kahle, leere Flure. Die Vitrinen wurden beiseite- geräumt und mit Sperrholzplatten ummantelt. Eine menschengroße Skulptur und der schwere Holzschrank in der zweiten Etage sind mit Folien vor umherwirbelndem Staub und Schmutz geschützt. Überall bedecken Abdeckplanen und Klebestreifen in Signalfarben die Wände und Böden. Und in den Ausstellungsräumen stecken die Bilder und Objekte nun sicher verpackt in schweren, aufeinandergestapelten Kisten oder sind mit Folie umwickelt.

Was beim Blick vom Brandplatz auf das Gebäude verborgen bleibt: Die Renovierungsarbeiten im größten der drei Häuser des Oberhessischen Museums sind in vollem Gange. Ein Rundgang mit Museumsleiterin Katharina Weick-Joch, die diese Pause als Gelegenheit sieht, um das vom Zahn der Jahrzehnte angenagte Haus mit kleinen Neuerungen weiter auf Vordermann zu bringen.

Bis September geschlossen

Wie sich das Alte Schloss nach der Wiedereröffnung im September präsentieren wird, lässt sich derzeit nur erahnen. Die Handwerker sind auf allen Etagen damit beschäftigt, die umfangreiche Renovierung voranzubringen. Betroffen ist davon das ganze Haus, weil vor allem ein neuer, behindertengerechter Aufzug gegen den störanfälligen Vorgänger ausgetauscht wird. Hinzu kommt eine behindertengerechte Toilette im Untergeschoss. Doch damit lassen sich gleich einige weitere Arbeiten verbinden. So werden etwa gerade leistungsstärkere Kabel durch das gesamte Gebäude gezogen, um die bislang eher wackelige "Internet-Verbindung hier drinnen zu verbessern", wie die Museumsleiterin berichtet.

Und es gibt noch einige weitere Neuerungen zu verkünden. So nutzt das Museumsteam die günstige Gelegenheit, um den Vitrinen in einem Ausstellungssaal in der ersten Etage einen neuen Look zu verpassen. Die Bespannungen der ebenfalls leergeräumten Schaukästen etwa, in denen gotische Holzskulpturen aus dem 15. und 16. Jahrhundert ausgestellt werden, "sind nicht mehr zeitgemäß", urteilt Katharina Weick-Joch. Diese Objekte werden sich nach den Sommerferien also in neuem Licht präsentieren können. Und auch manche über die Jahre grau gewordene Wand bekommt in diesen Tagen einen neuen Anstrich verpasst, um nach der Neueröffnung wieder zu glänzen. Ebenso wie auch die beiden Gemälde von Barthel und Ubbelohde aus dem Treppenhaus, die derzeit zum Facelifting bei einer Restauratorin ausgelagert sind. "Das stand bei den bei den Bildern schon länger an", berichtet die Museumsleiterin. Nach der Rückkehr ins Alte Schloss sollen dann neue Präsentationsorte für die Kunstwerke gefunden werden.

"Aber auch wenn das Haus derzeit für das Publikum geschlossen bleibt, "haben wir hier gut zu tun", lacht die Museumsleiterin. So feilt ihr Team etwa gerade an dem weiteren Begleitprogramm der Sonderausstellung zu "Gießen in den 80er Jahren", die gleich zu ihrer Eröffnung viel Aufmerksamkeit erfuhr, aber schon bald darauf wegen der Corona-Pandemie wieder geschlossen werden musste. Die Ausstellung wird nun bis in den Januar hinein verlängert. Zudem arbeitet das Team gerade am neuen Halbjahresprogramm, das nach der Sommerpause unter den gegebenen Umständen angeboten werden kann.

Hinzu kommt das gemeinsam mit der Philipps-Universität Marburg angestoßene Provenienzforschungsprojekt, bei dem Objekte aus beiden ethnografischen Sammlungen untersucht werden. Die vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste unterstützte Arbeit konzentriert sich zunächst auf Objekte aus Kamerun und Tansania, dafür bekommt das Oberhessische Museum eine zusätzliche wissenschaftliche Mitarbeiterin zur Unterstützung. Die Ergebnisse der Untersuchung sollen schließlich auch in eine Ausstellung münden.

Wer so lange aber nicht warten will und Lust auf einen Museumsbesuch hat: das Wallenfels'sche Haus und das Leib'sche Haus am Kirchenplatz sind auch in den Sommerwochen geöffnet.