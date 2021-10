Die Lahn, "Lebensader Gießens"

Liegt am "negativen" Flusskilometer 11,1: die geschichtsträchtige Badenburg. Foto: Gießen Marketing GmbH

GIESSEN - Auf den wenigen Flusskilometern, die an Gießen grenzen, findet man viele interessante und spannende Orte. An der Lahn verlaufen bedeutsame Wander- und Radwege, die Lahn ist ein Wassersport-Eldorado. Eine Vielzahl von Vereinen hat sich an ihren Ufern niedergelassen. Historische Orte und Plätze zum Erholen, gastronomische Highlights und sogar Räume zum Lernen haben ebenfalls an der Lahn ihren Standort. Die Gießen Marketing widmet sich daher der "Gießener Lebensader" und zeigt die Vielfalt des Flusses auf.

Auf dem Weg von der Quelle im südöstlichen Rothaargebirge bis zur Mündung in den Rhein bei Lahnstein legt die Lahn rund 242 Kilometer zurück. Nur rund zehn Flusskilometer führen durch das Gießener Stadtgebiet. Dabei hält sich der Fluss vornehm zurück und trennt lediglich den Bereich der Weststadt von der restlichen Siedlungsfläche. Wir folgen bei unserer kleinen mehrteiligen Reise der Lahn von der Badenburg im Norden bis zum Bereich der Lahnparkstraße zu den Dutenhofener Seen. Die Lahn wird im Gießener Bereich wie auch im gesamten Oberlauf mit negativen Flusskilometern gezählt. Die Lahn ist damit einer der wenigen Flüsse, deren Kilometrierung nicht an der Quelle oder an der Mündung, sondern mitten im Flusslauf ihren Nullpunkt hat.

Am Dutenhofener See, an der Einmündung des Kleebachs bei Heuchelheim, befindet sich dieser Null-Kilometer-Punkt. Warum ist das so? Hier verlief die ehemalige Grenze zwischen dem preußischen Hessen-Nassau (Wetzlar/Dutenhofen) und dem Großherzogtum Hessen (Gießen). Beim Ausbau der Lahn setzten die preußischen Landvermesser den Nullpunkt an das äußerste Ende ihres Staatsgebietes. Oberhalb des Kleebachs werden die Flusskilometer daher bis heute flussaufwärts gezählt und mit einem negativen Vorzeichen versehen.

Wir starten also beim "negativen" Kilometer 11,1 an der Badenburg, ganz im Norden der Gießener Gemarkung zu Wieseck gehörend. Ein geschichtsträchtiger Ort. Erste urkundliche Erwähnungen stammen aus dem 14. Jahrhundert. Mitte des 18. Jahrhunderts wurde das im 30-Jährigen Krieg zerstörte Anwesen als Schmiede, Unterkunft für Hirten und schließlich als bekanntes Wirtshaus genutzt. Insbesondere Gießener Studenten nutzten die Burganlage und das Wirtshaus für Pauktage und gesellige Treffen. Umstürzlerischen Kreisen diente die Badenburg gar als konspirativer Treffpunkt. Georg Büchner (1813 - 1837) verfasste hier 1834 mit Gleichgesinnten die berühmte Flugschrift "Der hessische Landbote", in der die unterdrückten Bauern zum Widerstand gegen die willfährige Obrigkeit aufgerufen wurden. Heute beherbergt die Badenburg zwei rustikale Gaststätten.

Weiter flussabwärts, die Autobahn 480 und den Wißmarer Weg passierend, liegt unmittelbar an der Lahn der Launsbacher See, der auf der Wettenberger Seite zu finden ist. Das mittlere Becken der ehemaligen Kiesgrube ist zum Baden freigegeben und besitzt durch seine vielen Wasserpflanzen meist klares Wasser. Allerdings ist der Badebetrieb unbeaufsichtigt. Weiter flussabwärts begleitet der Uferweg die Lahn. Hier hat einer der ältesten Gießener Vereine seinen Sitz.

Der Männer-Bade-Verein hat mittlerweile 185 Jahre auf dem Buckel und ist im Uferweg 203 zu finden. 1836 wurde der Verein gegründet, um "dem wilden Baden an der Lahn" entgegenzuwirken. Der Vereinssitz befand sich damals noch unterhalb der Pulvermühle. Nach einem Umzug auf die gegenüberliegende Seite und nach dem Ersten Weltkrieg, öffnete sich der Verein auch für Frauen und Kinder. Als schließlich die Konrad-Adenauer-Brücke Ende der 1960er Jahre gebaut wurde, musste der Verein seinen Standort räumen. Nach einem kurzen Intermezzo auf dem ehemaligen städtischen Freibadgelände an der Lahn, zog der Verein an seinen heutigen, damals ungeliebten, Sitz im Uferweg. Hier, nach tausenden Stunden Eigenarbeit, eröffnete der Männer-Bade-Verein seinen Camping-Platz 1978 offiziell. Heute befindet sich hier ein mit viel Liebe geschaffenes Freizeitgelände mit Stellplätzen für Camper, mit Kinderspielplatz und Vereinsheim. Für kulinarische Verköstigung von Spaziergängern und Radfahrenden sorgt die im Vereinsheim angesiedelte Pizzeria. Den Schlusspunkt des ersten Teils des Lahn-Specials setzt die Gießen Marketing GmbH am Graphoskop, einem Aussichtsfernrohr, das wenige hundert Meter vom Männer-Bade-Verein am Uferweg zu einem Blick auf die dortigen Flachwasserteiche einlädt. Im Westen Gießens wurde im Rahmen von Hochwasserschutzmaßnahmen ein System aus Flutmulden geschaffen, sodass renaturierte Flächen mit der Lahn in Verbindung stehen. Insbesondere für wasserabhängige, teils seltene Vogelarten entstand hier ein wertvoller Lebensraum. Insgesamt wurden hier schon rund 80 Vogelarten beobachtet. Errichtet wurde die Plattform übrigens mit Fördermitteln des EU-LIFE-Projektes "Living Lahn".