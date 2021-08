Die "Lahnlust" wird zur Bühne

Die "Lahnlust" (hier ein Archivfoto) wird zur Bühne: Statt normaler Fahrgäste sind am 29. August fünf Bands auf dem Eventboot unterwegs, um das Publikum an Land zu unterhalten. Fotos: Archiv, Winterholler, Captain Overdrive

GIESSEN - Das gab es so bislang noch nicht: "Musik ab, Leinen los" lautet der Titel eines Konzertprogramms, das nicht an, sondern auf der Lahn gespielt wird. Dazu machen am Sonntag, 29. August, fünf Bands von 12 bis 19 Uhr nacheinander das Eventboot "Lahnlust" zur Bühne, das auf mehreren Touren zu verschiedenen Gastronomiestationen schippert, um das Publikum an Land zu unterhalten. Mitveranstalterin Ellen Schaaf, in der Region als langjährige Vorsitzende des mittlerweile aufgelösten Vereins KulTour bekannt, erklärt im Gespräch, was es mit diesem Projekt auf sich hat.

Frau Schaaf, wie ist die Idee zu dem Programm entstanden?

Durch unsere früheren Aktivitäten bei KulTour2000. Meine damaligen Vorstandskollegen Hanne Schauer, Horst Steuck und ich haben immer noch gute Kontakte in die regionale Musikszene. Nachdem wir mitbekommen haben, wie sehr sich die Künstler nach der langen Corona-Pause freuen, wenn sie wieder Gelegenheit zu Auftritten bekommen, wollten wir unbedingt etwas machen. Und so entstand die Idee, die Gießener Musikszene auf diese Weise zu unterstützen. Das Projekt ist als praktische Soforthilfe für heimische Musiker gedacht, für das wir eine Reihe von Sponsoren gewonnen haben, sodass wir den Musikern auch eine kleine Gage zahlen können.

Wie sind Sie auf die fünf ausgewählten Bands gekommen?

Wir haben eine Liste mit Kandidaten erstellt und sie gemeinsam ausgesucht. Dann haben wir den Musiker und Veranstalter Peter Herrmann dazugeholt, der sich in der regionalen Szene ja sehr gut auskennt, und uns von ihm beraten lassen. Er hat uns die Arbeit sehr erleichtert. Denn bei der Vorbereitung haben wir wieder einmal festgestellt, dass das alles doch sehr viel Arbeit macht (lacht). Gewonnen haben wir jetzt tolle Bands. Etwa "Captain Overdrive" mir dem Posaunisten Andreas Jamin. Wenn ich mir vorstelle, wie das Instrument über die Lahn klingt - das stelle ich mir wahnsinnig spannend vor!

Wie kam es zu dem ungewöhnlichen Veranstaltungsort?

Ich wohne in direkter Nachbarschaft und habe einen engen Draht zum Marineverein. Dessen Vorsitzender Klaus Emrich war von der Konzertidee gleich begeistert und hat gesagt: Ja, das machen wir. Auf diese Weise können wir jetzt die ganzen Hygienebestimmungen erfüllen, die Corona mit sich bringt. Das wäre sonst wirklich sehr kompliziert geworden.

Und wie genau verläuft nun das Konzertprogramm?

Die Bands gehen jeweils am Standort des Marinevereins an Bord. Wir haben eine professionelle Tonbegleitung mit dem entsprechenden Equipment, sodass die Musiker nur ihre Instrumente und Mikros ohne lange Umbauten brauchen. Sie spielen dann jeweils 15 bis 20 Minuten, bevor das Schiff ablegt und weitere Gastronomie-Stationen ansteuert: die Restaurants "Au Lac", Lahngenuss und das Bootshaus, von wo aus die Leute jeweils Teile der Konzerte verfolgen können. Dann geht es zum Ausgangspunkt zurück, bevor die nächsten Musiker das Boot besteigen, um die gleiche Tour zu absolvieren. Auf der Strecke anlegen oder Publikum an Bord nehmen, können wir allerdings nicht. Aber wir schippern schön langsam über die Lahn, sodass viele Leute an den Ufern etwas davon haben. Ich hätte mir zum Beispiel vorstellen können, am Christoph-Rübsamen-Steg zu halten, das ist ein sehr schöner Ort, an dem viele Leute unterwegs sind. Doch das geht leider nicht. Das Publikum sollte sich also Plätze bei den jeweiligen Gastrostationen reservieren. Und Spenden für die Finanzierung wären natürlich auch schön.

PROGRAMM Fünf Bands spielen am Sonntag, 29. August, auf dem Eventboot "Lahnlust". Los geht es um 12 Uhr mit "Captain Overdrive", die sich zwischen Soul, Blues und Rock bewegen. Um 13.30 Uhr folgt das Duo Nick Ramshaw & Christian Kraus, die Cover von Ed Sheeran, Elton John oder "Queen" im Gepäck haben. Die dritte Tour bestreitet "Celtic Tree" ab 15 Uhr mit Irish & Scottish Folk und Pop. Um 16.30 Uhr ist das Quartett "Radio 2020" an der Reihe, das seine Lieblingssongs in einen Topf geworfen und akustische Versionen von Popsongs geschaffen hat. Den Abschluss bildet ab 18 Uhr eine Jam-Session mit "Living Room" um den Sänger und Gitarristen Dago Schelin, bei dem verschiedene Musiker zusammenkommen, um sich auf eigene Weise Rock- und Pop-Standards anzunehmen. Die Touren beginnen jeweils beim Marineverein und führen über die Restaurants "Au Lac" und Lahngenuss zum Bootshaus und wieder zurück zum Ausgangspunkt. Wer dabei sein will, sollte sich Plätze bei einem der Gastronomiestationen reservieren. (bj)

Haben Sie und ihre beiden KulTour-Mitstreiter jetzt also wieder Blut geleckt und wird es künftig weitere von Ihnen organisierte Programme geben?

Nein (lacht), das bleibt eine einmalige Geschichte. Ich habe im Vogelsberg eine Kulturschmiede, in der ich vier Veranstaltungen pro Jahr mache. Die befindet sich in Lautertal, da passen 70 Leute rein. Das reicht mir vollkommen aus. Der nächste Termin ist übrigens am 5. September: Da kommt der Kabarettist Clajo Herrmann, bekannt vom Babenhäuser Pfarrerkabarett.