Die letzten Tage der "Brühlschen" in Gießen

GIESSEN - Als der letzte "Hessenbauer", die Wochenzeitschrift des Landwirtschaftsverlages Hessen, die Druckmaschinen am Urnenfeld verließ, ging eine lange Ära zu Ende, die in unserer schnelllebigen Zeit außergewöhnlich ist. Nach 192 Jahren wechselvoller Geschichte verließ damit das letzte Produkt die traditionsreiche Brühlsche Universitätsdruckerei GmbH & Co. KG in Wieseck.

Der Namensgeber Georg Daniel Brühl, der seine letzte Ruhe auf dem Alten Friedhof in Gießen fand, hatte 1829 mit der Gründung der Druckerei mutig neue Wege beschritten. Durch den Tod des Druckers des "Giesser Anzeige-Blattes" war ihm bereits der im Jahr 1750 gegründete Vorläufer des Gießener Anzeigers übertragen worden, der heute die viertälteste noch bestehende Zeitung Deutschlands und die neuntälteste der Welt ist.

Bis zur Jahresmitte 2003 bildeten der Anzeiger-Verlag und Brühl-Druck das brühl druck + pressehaus giessen, um anschließend getrennte Wege zu gehen: Der Zeitungsverlag wurde zunächst mehrheitlich und im Jahr 2014 dann vollständig von der Verlagsgruppe Rhein-Main (Mainz/Wiesbaden) übernommen. Brühl-Druck, wo Zeitschriften, Telefonbücher, Kataloge und Werbedrucksachen hergestellt wurden, der Telefonbuchverlag und die Immobilien verblieben bei den bisherigen Gesellschaftern.

Brühl hat in diesen nahezu zwei Jahrhunderten zunächst in der Gießener Innenstadt am Standort Schulstraße/Kanzleiberg und später Am Urnenfeld in Wieseck nicht nur politisch und wirtschaftlich bewegte Zeiten erlebt, sondern auch immer wieder technische Veränderungen und Herausforderungen gemeistert - über zunächst per Hand, später mit Gasmotor betriebene Schnellpressen bis hin zu Bogen- und Rollenoffset-Druckmaschinen, von Blei- über Filmsatz bis hin zur elektronischen Ganzseitenproduktion und in der Weiterverarbeitung über Falz- und Schneidemaschinen bis hin zu modernen Sammelheftern und Klebebindern.

Adress- und Telefonbücher hatten dabei einen hohen Umsatzanteil. Mathematischer Formelsatz für den Wissenschaftsverlag Springer in Heidelberg waren eine Spezialität der "Brühlschen". Mit der Zeitschrift "Öko-Test", die von der Gründung 1985 bis zur Übernahme durch die SPD-Medienholding wichtiger Kunde war, wurde die ökologische Produktion als Pionier bis zu den heute üblichen Öko-Zertifzierungen vorangetrieben.

Gravierende Umbrüche

Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der immer kostengünstigeren und schnelleren Datenübertragung sowie des schwindenden Interesses vor allem der jüngeren Generation am gedruckten Wort kam es in den letzten Jahrzehnten zu gravierenden Umbrüchen. Der Formelsatz wanderte ins kostengünstigere Indien ab, die Öffnung der Märkte nach dem Zerfall des Ostblocks und der Osterweiterung der Europäischen Union bescherte nicht nur Brühl einen erheblichen Preisdruck vor allem durch die osteuropäischen Nachbarn. Mittelständische Drucker gerieten angesichts hoher Investitionserfordernisse immer mehr ins Hintertreffen gegenüber Großbetrieben. Und zudem werden immer mehr ehemalige Druckprodukte durch Online-Angebote im Internet ersetzt.

Der sprichwörtliche "Sargnagel" für das Traditionsunternehmen kam zuletzt mit der Corona-Pandemie, die Brühl als Hersteller von Katalogen für die Reise- und Tourismusbranche, aber auch für Messen und Veranstaltungen ab März vergangenen Jahres massiv traf. Die betreffenden Drucksachen und Werbemittel wurden zumeist ersatzlos gestrichen. Und nach inzwischen 16 Monaten Corona werden viele wohl auch nicht wieder aufgelegt werden, da sich der Trend zu Online-Präsentationen nochmals beschleunigt hat.

Auf staatliche Unterstützung mit Ausnahme von Kurzarbeitergeld hatte Brühl in der Krise keinen Anspruch. Als dann noch Corona-bedingt ein Großkunde ausfiel und die Pensionsrückstellungen angesichts der anhaltenden Nullzins-Politik immer weiter stiegen, geriet Brühl - trotz bis zuletzt uneingeschränkter Zahlungsfähigkeit und ohne Bankschulden - in die bilanzielle Überschuldung.

Somit blieb Geschäftsführer Dr. Wolfgang Maaß am 11. Januar nur der Gang zum Amtsgericht, um Insolvenz anzumelden (der Anzeiger berichtete). Da mangels längerfristiger Perspektive auch die Suche nach einem Investor erfolglos blieb, wurde Ende März der Konkurs eröffnet und die Betriebsschließung zum 30. Juni festgelegt. Mit großer Solidarität, so Maaß, hätten die meisten der zuletzt 80 Beschäftigten zum Erhalt der Arbeitsplätze über Jahre auf Vergütungsbestandteile verzichtet, nun aber sei die Grenze erreicht gewesen, sodass der Gießener Insolvenzverwalter Holger Käs zum 30. Juni die Kündigungen habe aussprechen müssen. Da die Kunden und Lieferanten der "Brühlschen" aber bis zuletzt die Treue gehalten hätten, sei auch der Großteil der Beschäftigten bis zum Ende an Bord geblieben.

Dank an Mitarbeiter

Auch das Stadttheater Gießen dankte im druckfrischen Programmheft den "wunderbaren Brühl-Mitarbeitern für die langjährig höchst kompetente Zusammenarbeit" und konstatierte: "Unsere Region Gießen wird ärmer." Und der für den "Hessenbauer" verantwortliche Geschäftsführer Josef Benner nannte die über sieben Jahrzehnte gewachsene "sehr gute Zusammenarbeit" als "von Vertrauen und guter fachlicher Arbeit geprägt".

Brühl-Geschäftsführer Wolfgang Maaß dankte seinen Mitarbeitern, die das Unternehmen und ihn persönlich mit Verständnis bis zum letzten Tag unterstützt hätten. Im Juli wird nun die Online-Versteigerung der Maschinen und des Mobiliars über Proventura erfolgen.

Zur künftigen Nutzung der Industriehallen, der freigewordenen Büroflächen und des 26 000 Quadratmeter großen Grundstücks gibt es bereits erste Anfragen, sagte Maaß. Zunächst aber solle das Kapitel Brühlsche Universitätsdruckerei ordentlich abgeschlossen werden.