Die Luft ist rein in Gießener Klassenzimmern

Schuldezernentin Astrid Eibelshäuser, die Leiterin des Hochbauamtes, Jutta Müller, und der Leiter der Liebigschule, Dirk Hölscher, präsentieren eines der 112 mobilen Luftreinigungsgeräte, die jetzt in Gießener Kitas und Schulen eingesetzt werden. Foto: Berghöfer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Er sieht aus wie ein überdimensionierter Kühlschrank, aber er sorgt in mittlerweile knapp zehn Prozent der rund 1200 Gießener Unterrichtsräume und auch in einigen Kitas nicht etwa für kühle Getränke, sondern für frische Luft. 112 mobile Luftreiniger vom Marktführer TROX hat die Stadt Gießen angeschafft, damit auch im Herbst, so hofft Schuldezernentin Astrid Eibelshäuser (SPD) beim Ortstermin in der Liebigschule, der Regelunterricht in Gießener Schulen die Regel bleibt.

75 Prozent Förderung

Die Kosten der mobilen Luftreinigungsgeräte belaufen sich auf 650 000 Euro, dazu kommen noch die Wartungskosten durch das Fernwalder Unternehmen "Kretz + Wahl". Drei Viertel der Gesamtkosten von 1,4 Millionen Euro werden durch ein Förderprogramm des Landes Hessen abgedeckt. Weil Gießen als eine der ersten Kommunen bereits im vergangenen Herbst die Förderanträge abgeschickt hatte, konnten die ersten Geräte schon im Januar aufgestellt werden. Mittlerweile ist der Fördertopf restlos ausgeschöpft und lange Lieferzeiten für ein Produkt, das gerade im ganzen Land stark nachgefragt ist, konnten in Gießen vermieden werden. Das Herstellerunternehmen, die TROX GmbH in Neukirchen-Vluyn in der Nähe von Moers am Rand des Ruhrgebiets, gehört jedenfalls zu den Gewinnern der Corona-Pandemie. Der Marktführer in Sachen Luftreinigung hat im vergangenen Jahr gleich drei neue Standorte eröffnet. Und auch wenn sowohl Eibelshäuser als auch die Leiterin des Gießener Hochbauamtes Jutta Müller und Schulleiter Dirk Hölscher beim Ortstermin in der Liebigschule unisono betonten, dass die Luftreiniger das regelmäßige Lüften der Klassenzimmer nicht ersetzen könne, bedeutet ihr Einsatz gerade für die Schulen, die an stark befahrenen Straßen liegen, wie die Liebigschule an der Ludwigstraße, die Wirtschaftsschule am Oswaldsgarten oder die Max-Weber-Schule am Anlagenring, eine spürbare Entlastung. 1600 Kubikmeter Luft kann jedes der rund 2,30 Meter hohen Geräte in der Stunde in einem 100 Quadratmeter großen Raum austauschen.

Von der Wirksamkeit der Luftreiniger habe man sich selbst durch Rauchgasexperimente überzeugt, berichtete Hölscher: "Schon nach 15 Minuten war die Luft wieder rein." Die Anlage bringe die erhofften Ergebnisse und werde sowohl von Schülern als auch Lehrern sehr gut angenommen.

Weit über 90 Prozent aller Schadstoffe oder Bakterien bleiben in den Lamellen der Filteranlage hängen. Dabei ist das knapp 6000 Euro teure Gerät so leise, dass es auch kaum den Unterricht stört. Während der Löwenanteil der Geräte in sechs Schulen in Klassenzimmern an viel befahrenen Straßen oder in Räume, die nur schwer zu lüften sind, verteilt wurden, steht ein Teil auch in Kitas, hier vor allem in Schlafräumen.

Laut Eibelshäuser hat die Stadt bereits Fördergelder aus einem zweiten Landesprogramm beantragt, das den Bau stationärer raumlufttechnischer Anlagen für Kitas und Schulen für Kinder bis zu deren 12. Lebensjahr voranbringen soll.

Schwergewicht

Die zuverlässigen und wartungsarmen - der Hauptfilter muss alle zwei Jahre gewechselt werden - Luftreiniger sind zwar als mobile Geräte deklariert, aber dennoch für etwaige Schülerstreiche eher ungeeignet. Zum Transport der rund 180 Kilo schweren Geräte braucht es schon zwei ausgewachsene Hausmeister.