Die Panik weist den Weg

Das prägende Gesicht einer Bewegung: Greta Thunberg. Foto: dpa

"My name is Greta Thunberg. I'm 16 years old, I come from Sweden and I want you to panic." Berühmte Sätze der Weltgeschichte gibt es viele. Nicht unbedingt zu erwarten war, dass eine 16-Jährige, die nur ein Ziel vor und viel Panik in den Augen hat, zu einem solchen Satz fähig sein würde. Thunberg hat solche Sätze (siehe oben) gesagt. Sätze, die vielleicht nicht die Welt bedeuten, nicht die Welt verändern (wer weiß), aber immerhin die Welt in Bewegung bringen und eine Bewegung auf die Welt brachten. Die Geschichte dazu gibt es jetzt als Buch.

"Fridays for Future" ist eine Weltbewegung geworden, die in ihrer Vehemenz das Zeug dazu hat, die Gesellschaft zu verändern, eine Gesellschaft, die allerdings gerade von der Geschichte überholt, ja überrollt wird. Jetzt, da das Coronavirus das Leben zum Erliegen bringt, bekommen die Anliegen von "Fridays for Future" plötzlich eine ganz neue, ganz andere Relevanz. Und in Panik sind wir vielerorts bereits. Auch ohne Greta Thunbergs Wunsch. Dabei ist, so ist das Leben, das Virus nicht mehr und nicht weniger als der Bremsklotz unserer überhitzten Gesellschaft.

Gegen die Maßlosigkeit

Denn der Streik für das Klima ist auch ein Streik gegen die Unterwerfung der Welt durch eine kapitalistische Maßlosigkeit und eine Übertreibung in allen Lebensbereichen von expandierenden Flugbewegungen, vor Häfen in Staus stehenden Kreuzfahrtschiffen bis zu einer globalen Warenwelt, die die wahre Welt restlos erschöpft. Das Virus want us to panic. Und diese Panik friert uns ein. Wir geraten in Stillstand. Das, was der Virus kurzfristig anrichtet, ein Virus, das mit unserer ganzen Kraft bekämpft werden muss, ist das, was "Fridays for Future" langfristig erreichen soll: Ein schnelles Handeln der Politik, die verstehen muss, dass das langfristige Bedrohungsszenario ebenso ein Umdenken und also Umlenken erfordert, wie die kurzfristige Corona-Katastrophe.

Dass durch Umweltschäden und Klimafolgen ebenso Menschen bedroht sind wie durch das Virus, das scheint in den Köpfen der Mächtigen noch nicht angemessen angekommen zu sein. Vielleicht gibt das Virus den Kick, dass die Panik den richtigen Weg weist. Aus der Überhitzung, im doppelten Sinne. Lange Vorrede zum dazugehörigen Werk: Im Verlag Delius Klasing ist das Buch zur "Fridays for Future"-Bewegung erschienen, auf 175 Seiten wird die Bewegung in Text und Bild in ihrer ganzen Dynamik, mit ihren konkreten Zielen und den uns drohenden Szenarien, sollten wir nicht handeln, vorgestellt. "Fridays for Future" bekommt in diesem Buch ein Gesicht, das nicht nur das eines 16-jährigen Mädchens aus Schweden ist. Es ist ein junges Gesicht, das diese Bewegung prägt. Und die profitiert von diesem Buch, denn der Erlös des Verkaufes landet auf einem Spendenkonto von "Fridays for Future."

"Fridays for Future": (Könnte - Würde - Hätte) Machen. Jetzt. 175 Seiten. 19,90 Euro. Delius Klasing.