"Die Partei" fordert Pralinen für Krankenhaus-Mitarbeiter

Mitglieder von "die Partei" führten in Gießen eine Mahnwache für Corona-Prämien für die Mitarbeiter des UKGM durch. Foto: Klaus-Dieter Jung

GIESSEN - Kalt und trist war es am Samstagmorgen auch an der Gießener Löwengasse/Katharinengasse. Schnell liefen die Passanten durch die Straßen und strebten der Wärme zu. Bunt und locker ging es dagegen am Stand von "die Partei" des Kreisverbandes Gießen zu.

Mit vielen bunten Plakaten machten überwiegend junge Leute auf sich aufmerksam. Unter dem Motto "Applaus ist nicht genug" führten die Frauen und Männer eine Mahnwache für Corona-Prämien für die Mitarbeiter des UKGM durch. "Die Partei" vertritt die Auffassung, dass diese mehr verdienen und forderte deshalb, neben fünf Minuten Applaus im Stehen, eine Schachtel Merci-Pralinen pro Kopf (brutto).

Die Aktion war natürlich nicht ganz ohne Eigennutz. Während der Mahnwache sammelten jene Mitglieder von "Die Partei", die hoffen, auch in die Gießener Stadtverordnetenversammlung und den Kreistag Gießen einzuziehen, Unterschriften von Unterstützern für die Kommunalwahl im kommenden Frühjahr.