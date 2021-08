Die Partei lädt ins "Sowieso"

Jetzt teilen:

GIESSEN - 'Wenn der Markt es nicht regelt, dann machen wir das eben', ist das Motto von Die Partei Gießen, die sich mit ihrem Sofortprogramm Wirtschaftsförderung daranmacht, die Lokale und Wirtschaft(en) zu unterstützen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Deshalb lädt die Partei für heute, 6. August, ab 19 Uhr in die Kneipe "Sowieso" ein. "Das Sowieso gehört nicht nur zu Gießen, das Sowieso ist Gießen. Eine Schande also, welchen Repressionen es nicht zuletzt durch diese vollkommen unsinnige und böswillige sogenannte 'Luftsteuer' ausgesetzt war und weiterhin ist", so OB-Kandidat Marco Rasch, der gerne mit Besuchern und Interessierten ins Gespräch kommen will und "Fragen zu allen Lebensbereichen beantworten sowie für Autogramme und Selfies zur Verfügung stehen wird", wie es in dem Schreiben heißt.