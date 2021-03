Die Partei nominiert zwei Kandidaten

Marco Rasch

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Frank-Tilo Becher (SPD) und Alexander Wright (Grüne) stehen bisher als Kandidaten für die Gießener OB-Wahl fest. Nun hat die Satire-Partei Die Partei bei ihrer jüngsten Mitgliederversammlung Marco Rasch nominiert. „Gießen braucht eine*n Oberbürger*innenmeister*in, die das Lied ‚Anne Kaffeekanne‘ komplett singen kann“, heißt es in einer Pressemitteilung. Marco Rasch, der sich als Kulturschaffender in der Tradition von Noch-OB und Kulturdezernentin Dietlind Grabe-Bolz sieht, wurde 1987 in Coburg geboren und kam 2009 nach Gießen, um Germanistik und Philosophie zu studieren. „Vor allem des Geldes und der Aufstiegschancen wegen“, wie der selbsternannte Karrierist betont. Als Mitgründer und Anteilseigner einer gemeinnützigen Unternehmergesellschaft aus dem Kulturbereich, für die er auch in der Geschäftsführung tätig ist, habe sich „der windige Geschäftsmann diesen Traum erfüllt“. Seine hauptberufliche Tätigkeit bei einem Internetanbieter für Stockfotos übe er deshalb „nur zum Spaß“ aus – „und weil ich eine besondere Vorliebe für gut bezahlte Nebenverdienste habe“.

Im September 2020 wurde er zum „Großen Vorsitzenden“ des Kreisverbandes Gießen von Die Partei gewählt, bei den Kommunalwahlen zog er als deren Spitzenkandidat in den Kreistag ein. Der nächste Schritt könne also vollzogen werden. Gegenüber seinen bisherigen Mitbewerbern erachtet sich Marco Rasch ganz klar im Vorteil: „Im Gegenzug zu meinen Kontrahent*innen trage ich keine Brille, kann also viel besser sehen.“

Bei der Bundestagswahl soll wiederum Darwin Walter ins Rennen um den Wahlkreis 173 gehen. „Wobei rennen eher schwierig wird: Ich bringe 100 Kilo Kampfmasse mit“, so Walter laut Pressemitteilung. Geboren 1994 in Seligenstadt, studiert er Rechtswissenschaften an der Justus-Liebig-Universität. Rechtsstreitigkeiten mit Die Partei seien deshalb nicht zu empfehlen Bei der Kommunalwahl trat der leidenschaftliche Quidditch-Spieler auf Platz 3 der Liste für die Stadtverordnetenversammlung und auf Platz 2 für den Kreistag an. Ins Stadtparlament hat er es geschafft. Nun fühle er sich „bereit für das Kanzler*innenamt und möchte dort mit seinem grauen Anzug nicht nur die Stadt Gießen gebührend vertreten, sondern bundesweit mehr Darwinismus wagen“. Und Darwin Walter fügt hinzu: „Der Prophet kommt nicht ungerufen zum Berg. Gerade der Prenzlauer Berg gefällt mir sehr gut.“ Fotos: Andrea Junge