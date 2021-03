Die Premiere mit dem Kreuz - Erstwähler in Gießen

Die ersten Kreuzchen auf dem Stimmzettel: Drei Erstwähler aus Gießen erzählen, was das für sie bedeutet. Symbolfoto: dpa

GIESSEN - Jungen Menschen wird ja gerne vorgeworfen, sich nicht für Politik zu interessieren. Neu ist das nicht. In der Tat gibt es in einer längst reizüberfluteten Welt reichlich andere Beschäftigungsmöglichkeiten. Unpolitisch ist die "Jugend von heute" deshalb nicht. Das haben nicht nur die Demos der "Fridays for Future"-Bewegung bewiesen. Und natürlich kommt es immer auch darauf an, wie ernst genommen sie sich von Politikern fühlen. Wenn nun am Sonntag die Kommunalwahlen in Hessen anstehen, dürfen jedenfalls wieder viele junge Leute zum ersten Mal ihr Kreuzchen machen. Wir haben dazu Svenja Röhl (18, Willy-Brandt-Schule), Luk Urich (18, Landgraf-Ludwigs-Gymnasium) und Christian Heinrich (19, ehemals LLG) befragt, was das für sie bedeutet, inwieweit sie sich darauf vorbereitet und welche Erwartungen sie haben. Wenig überraschend sind bei ihnen Umwelt- und Klimaschutz weit oben auf der Agenda.

Wie groß ist Ihre Aufregung vor einer solchen Premiere?

Röhl: Das ist durchaus aufregend für mich, da ich während der Wahl auf mich alleine gestellt bin und dabei eine wichtige Entscheidung zu treffen habe. Im Politikunterricht haben wir uns mit der Kommunalwahl beschäftigt, das hat mir die Aufregung zumindest ein bisschen genommen.

Urich: Dadurch, dass ich in der Schule bereits an Juniorwahlen teilgenommen habe, ist diese Wahl nicht besonders aufregend für mich. Trotz allem ist es doch ein gutes Gefühl, das Theoretische mal praktisch anwenden zu können.

Heinrich: Die Aufregung hält sich in Grenzen. Ich habe aufgrund der Corona-Pandemie Briefwahl beantragt und habe somit auch schon einen Blick auf den Wahlzettel erhalten. Dort durchzublicken, ist etwas schwierig, aber ich bin zuversichtlich, dass ich das hinbekommen habe.

Warum halten Sie es für wichtig, auch bei einer Kommunalwahl wählen zu gehen?

Urich: Um etwas in der eigenen Stadt bewirken zu können und Veränderung zu spüren. Außerdem, um die politisch engagierten Menschen in Gießen zu unterstützen.

Heinrich: Entscheidungen, die auf kommunaler Ebene getroffen werden, betreffen Menschen, die in und um Gießen wohnen, direkt. Daran durch die Wahl indirekt teilzuhaben, ist mir sehr wichtig. Man sagt ja immer: Wer nicht wählt, der darf sich auch nicht beschweren.

Röhl: Mir ist es wichtig, auch an den Kommunalwahlen teilzunehmen, da mir die Zukunft meiner Heimat Gießen am Herzen liegt. Ich möchte mich durch meine Wahl bei Entscheidungen, die auf kommunaler Ebene getroffen werden, mit einbringen.

Welche Themen spielen für Sie eine besondere Rolle?

Heinrich: Da ist zum Beispiel das Thema Umwelt - ein sehr großer Faktor in der heutigen Zeit. Dazu zählt sowohl die Gestaltung von Gießen, als auch der Ausbau verschiedener Buslinien und Fahrradstreifen. Auch die Einbindung von engagierten jüngeren Menschen in die Politik ist für mich von Bedeutung.

Röhl: Eine besondere Rolle spielt für mich als Schülerin das Thema Bildung - und somit die Förderung der Gießener Schulen. Zudem bin ich der Meinung, dass wir eine Politik brauchen, die insbesondere auf die Interessen von Jugendlichen ausgelegt ist. Demnach sagt es mir sehr zu, dass sich junge Erwachsene für die Kommunalwahl aufstellen lassen, zum Beispiel Stadtschulsprecher Stergios Svolos.

Urich: Mir sind vor allem Klimaschutz und Umweltschutz wichtig, da diese Themen gerade uns als Jugendliche in der Zukunft betreffen.

Wie haben Sie für sich herausgefunden, welches die "richtige" Partei ist?

Röhl: Im Vorfeld habe ich mich gut über die Wahlprogramme der jeweiligen Parteien informiert. Obendrein stand ich in einem stetigen Austausch mit meiner Familie und Freunden.

Urich: Ich habe mich über Parteien informiert, nachdem ich öfter von diesen gehört hatte, um auch wirklich zu wissen, was sie vertreten und ob das meiner Meinung entspricht.

Heinrich: Ich habe persönlich noch nicht die "richtige" Partei entdeckt. Es gibt jedoch eine Partei, mit der ich stark sympathisiere und die ich vermutlich auch wählen werde. Auf diese Partei bin ich zunächst vor allem durch Wahlplakate aufmerksam geworden. Im Anschluss habe ich mich mit den Zielen auseinandergesetzt und diese für gut befunden.

Fühlen Sie sich von Politik und Politikern mit Ihren eigenen Interessen gut vertreten?

Urich: Im Allgemeinen finde ich, dass es an Politikern fehlt, welche die Interessen von jüngeren Mitbürgern berücksichtigen. Weiterhin habe ich den Eindruck, dass die meisten Politiker in der Kommunalwahl die Politik des Bundestages und nicht die von Gießen vertreten.

Heinrich: Über viele Dinge kann ich mich nicht beschweren. Junge Menschen und ihre Vorstellungen von Politik kommen jedoch in der heutigen Zeit oft zu kurz.

Röhl: Grundsätzlich fühle ich mich in meinen Interessen von jungen Politikern gut vertreten. In der Vergangenheit hat es aber vielleicht an einer wirksamen Durchsetzung gemangelt. Daher setze ich viel Hoffnung in eine neue Kommunalpolitik.

Was müsste verbessert werden?

Heinrich: Unter dem Aspekt des Klimaschutzes würde ich mir mehr Engagement und innovative Lösungen wünschen, die auch mit den Interessen der "Älteren" vereinbar sind. Und ich habe das Gefühl, dass in den Parlamenten ein Sprachrohr der Jüngeren fehlt.

Urich: Meiner Meinung nach sollten sich mehr jüngere Politiker/Bürger bei den Kommunalwahlen aufstellen lassen, um auch die Interessen der Jugend mit einbringen zu können. Denn die Jugend ist die Zukunft.

Röhl: Ich persönlich wünsche mir ein fahrradfreundlicheres Gießen, technische Fortschritte in den Schulen sowie eine weiterführende Aufwertung der Innenstadt.

Wie beurteilen Sie ansonsten die Situation in Gießen?

Urich: Vor allem als Schüler ist es unmöglich, für den Schulweg von zwei Haltestellen mit dem Bus mehr als zwei Euro bezahlen zu müssen. Deshalb sollten die Kosten für öffentliche Transportmittel optimiert werden. Zudem sollten die Schulen der Zeit entsprechend mit digitalen Geräten ausgestattet werden, sodass in Krisen wie derzeit mit Corona keine Probleme im Homeschooling entstehen.

Heinrich: In vielerlei Hinsicht ist das Fahrradfahren in Gießen noch zu unattraktiv. Um das zu verbessern, wurden einige Schritte in die Wege geleitet. Die Einrichtung neuer Buslinien ist eine positive Entwicklung.

Ist es aus Ihrer Sicht sinnvoll, das Wahlalter auf 16 Jahre herunterzusetzen?

Röhl: Ich halte das für sinnvoll, da dann noch stärker die Interessen der Jugendlichen mit einbezogen werden können, nicht nur diejenigen der jungen Erwachsenen. Grundsätzlich wäre es förderlich für die Politik, wenn das Wahlalter in ganz Deutschland einheitlich wäre.

Heinrich: Ich bin mir da nicht sicher. Einerseits gibt es sehr viele engagierte und an Politik interessierte 16-Jährige. Andererseits befürchte ich, dass das Recht zu wählen von vielen nicht allzu ernst genommen würde. Trotzdem haben diese jungen Menschen politische Interessen, die sich irgendwo widerspiegeln müssen. Vielleicht muss es einfach mal in Hessen ausprobiert werden. Wie sagt man so schön: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.

Urich: Mit 16 Jahren haben Jugendliche die Möglichkeit, eigenständig Geld zu verdienen; und ihnen wird zugetraut, verantwortungsvoll mit Alkohol umzugehen, den sie unabhängig von den Eltern kaufen können. Außerdem sollten 16-Jährige in Gießen allein der Gleichheit wegen berechtigt sein, wählen zu gehen - wie 16-Jährige in vielen anderen Bundesländern auch. Aus diesem Grund bin ich überzeugt, dass bei Kommunalwahlen eine Wahl ab 16 Jahren angebracht wäre.