Die Qual der Wahl der Zukunftsplanung

WEITERE INFOS Das gesamte Studienangebot der Gießener Universität findet sich online unter: www.uni-giessen.de/studienangebot Auf allen Studiengangseiten der JLU finden sich unter dem Reiter "Bewerbung" die jeweils relevante Frist und die Links zur Bewerbung. Studieninteressierte, die sich bezüglich ihrer Wahl noch nicht ganz sicher sind, können die verschiedenen Informations- und Beratungsangebote der JLU wahrnehmen. Call Justus (Hotline): Telefonnummer: 0641/99-16400 sowie online unter www.uni-giessen.de/studium/beratung/calljustus. Die Zentrale Studienberatung beitet Unterstützung per Telefon, Mail und Videoberatung an. Im Internet unter www.uni-giessen.de/studium/beratung/zsb, per Telefon über die Nummer 0641/99-16223 sowie unter der E-Mail-Adresse zsb@uni-giessen.de.

GIESSEN (red). Studieninteressierte finden an der Justus-Liebig-Universität (JLU) ein breites Fächerspektrum in über 90 Studiengängen, darunter ganz neue Bachelor-Studiengänge wie Data Science, Nachwachsende Rohstoffe und Bioressourcen, Anglophone Studies, Intercultural Communication and Business (ICB), Romanistik und Russophone Studien. Erstmals angebotene Master-Studiengänge, wie beispielsweise Mensch - Klima - Umwelt, Mobilität und Raumentwicklungspolitik, Physik und Technologie für Raumfahrtanwendungen sowie Germanistik, Romanistik und Slavistik ergänzen das Portfolio, teilt die Hochschule mit.

Die Entscheidung, welches Studienangebot infrage kommt, steht für die künftigen Studierenden zurzeit an. Viele Schulabgänger zieht es nach dem bestandenen Abitur häufig zunächst ins Ausland, um vor dem Studium praktische interkulturelle Erfahrungen zu sammeln. Diese Möglichkeit entfällt unter den Vorzeichen der Corona-Pandemie jedoch weitgehend. "Der Beginn eines Studiums ist eine gute Alternative", heißt es weiter. Die gesamte JLU bereite sich derzeit intensiv auf ihre neuen Mitglieder vor. Insbesondere die positiven Erfahrungen mit vielen digitalen Lehrveranstaltungen im Sommersemester sollen genutzt werden, um ein ansprechendes und hochwertiges digitales Begrüßungs- und Lehrprogramm für das Wintersemester zu planen und umzusetzen. "Die gelebte Willkommenskultur zum Studienbeginn hat an der JLU schließlich eine gute Tradition." Umso wichtiger sei es für die angehenden Studierenden, im Hinblick auf einen geplanten Studienbeginn die unterschiedlichen Fristen zu beachten.

Die Bewerbung für zulassungsbeschränkte Studiengänge - Studiengänge, für die nur eine bestimmte Anzahl von Studienplätzen zur Verfügung stehen - läuft für das kommende Wintersemester bis zum 20. August. Für Studiengänge ohne Zulassungsbeschränkung ist die Einschreibung in der Regel bis zum 30. September möglich. Alle Interessierten, welche die Studienvoraussetzungen erfüllen und fristgerecht den Antrag stellen, erhalten dort einen Studienplatz.

Für folgende Masterstudiengänge endet die Frist für den Immatrikulationsantrag ebenfalls am 20. August: Bioinformatik und Systembiologie; Biologie; Demokratie und Governance; Ernährungsökonomie; Erziehungswissenschaft mit Schwerpunkt Außerschulische Bildung; Gesellschaft und Kulturen der Moderne; Inklusive Pädagogik und Elementarbildung; Intercultural Communication and Business; Klinische Sportphysiologie und Sporttherapie; Lebensmittelchemie; Ökotrophologie; Physik und Technologie für Raumfahrtanwendungen; Volkswirtschaftslehre.

Für die folgenden Masterstudiengänge endet die Frist am 15. September: Agrobiotechnology; Insect Biotechnology and Bioresources sowie Transition Management. Für alle übrigen Master-Studiengänge endet die Frist am 30. September.