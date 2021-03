Die Quellen der Wieseck aufspüren

Jetzt teilen:

GIESSEN - Die Wieseck ist, neben der Lahn natürlich, eines der bekanntesten Fließgewässer im Stadtgebiet: Gießens größter Stadtteil ist danach benannt und viele Bürger spazieren gerne durch den Stadtpark Wieseckaue. Dort beginnt auch eine kleine Radtour, die die Gießen Marketing GmbH hier vorstellt.

Diese führt auf gut ausgebauten Wegen über etwa 20 Kilometer zu den beiden Wieseckquellen. Nach der Durchquerung des Stadtparks folgt man dem ausgeschilderten Radweg Richtung Grünberg. Der Wieseck-Radweg ist mit einem grünen W auf blauem Band gekennzeichnet und zudem Teil des Fernradwegs R7. Gleich zwei Orte entlang des Weges kommen als Ursprungsort des Flüsschens in Frage: Im Reiskirchener Ortsteil Saasen findet man direkt am Radweg ein Hinweisschild auf die Quelle in der Nähe des örtlichen Spielplatzes. Fährt man weiter Richtung Göbelnrod kann man auch hier nach dem Ursprung der Wieseck suchen.

Das Quellgebiet ist nördlich des Dorfes, wenn man von der Bahnhofstraße der Kreisstraße 38 (Beltershainer Straße) Richtung Norden folgt, zu finden. Hier endet die Tour. Wer will, kann nach Beltershain weiterradeln und dort dem Lumda-Radweg Richtung Lollar folgen. Ansonsten ist Gießen von Göbelnrod aus mit der RB45 zu erreichen oder man radelt einfach den Wieseck-Radweg wieder zurück.

Die Tourist-Information in der Schulstraße 4 ist derzeit Montag bis Freitag von 10 bis 14 Uhr telefonisch und per E-Mail (tourist@giessen.de) erreichbar. Dort ist auch umfangreiches Kartenmaterial zu den Radwegen im Gießener Land erhältlich.