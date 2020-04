Die Ruhe vor dem Lagerkoller? - Gießen ist vorbereitet

Experten rechnen auch in Gießen mit einer deutlichen Zunahme von häuslicher Gewalt aufgrund der Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie. Noch wird die aber durch Zahlen nicht bestätigt. Symbolfoto: Fotolia

GIESSENTrautes Heim, Glück allein? Von wegen! Die Zahlen sprechen eine andere Sprache. Statistisch gesehen sind für Frauen die eigenen vier Wände einer der gefährlichsten Orte. Jede vierte Frau erlebt im Laufe ihres Lebens körperliche oder sexualisierte Gewalt durch den eigenen Partner. Viele Experten rechnen durch die Corona-bedingten Einschränkungen mit einem Anstieg solcher Fälle, zumal auch die Erfahrungen aus anderen Ländern das nahe legen. In Gießen hat man bereits seitens der Politik und der Frauenhäuser Vorkehrungen getroffen. "Frauen, die in einer Notlage sind, können sicher sein, dass alles getan wird, um ihnen zu helfen", betont die zuständige Stadträtin Gerda Weigel-Greilich. In diesen Tagen verbringen die meisten Familien mehr Zeit miteinander als im normalen Alltag. Das klingt erst einmal gut, stellt aber schon gefestigte Mittelstandsfamilien vor ungeahnte Herausforderungen, wenn Papas Versuche, mit dem Homeoffice klarzukommen, nicht durch einen Plausch mit den Kollegen, sondern durch das Quengeln des Nachwuchses unterbrochen werden, der seinen Bewegungsdrang schwerlich im Wohnzimmer ausleben kann. Weit schwieriger ist dagegen die Situation von Familien in prekären sozialen Verhältnissen, in denen schon in normalen Zeiten Existenzängste Konflikte befeuern.

Serife Deniz vom Autonomen Frauenhaus Gießen hat bereits am vierten Tag der Ausgangsbeschränkungen eine Zunahme der Anfragen von hilfesuchenden Frauen registriert. Dabei sind die 30 hessischen Frauenhäuser schon im Normalbetrieb voll ausgelastet. Viele haben einen Aufnahmestopp, und als im Frauenhaus Gießen vor Kurzem ein Zimmer für eine Mutter mit Kind frei wurde, gab es sogar Anfragen aus Baden-Württemberg, berichtet Deniz.

Verschärft wird die Lage zudem durch Corona-bedingte Auflagen. So musste in der "Oase", einem Haus, in dem obdachlose Frauen stationäre und ambulante Hilfsangebote finden, die Zahl der Notbetten von zwei auf eins gesenkt werden, um die nötigen Sicherheitsabstände einzuhalten, erklärt Weigel-Greilich.

Auch Stephanie Riehm vom Frauenzentrum des Sozialdienstes katholischer Frauen, der das zweite Frauenhaus in Gießen betreibt, bestätigt, dass Corona die Lebensbedingungen in dem ohnehin meist voll belegten Frauenhaus noch einmal deutlich erschwert hat. Zwar habe jede Frau mit ihren Kindern als sozialer Kontaktgruppe ein eigenes Zimmer, doch würden alle Bewohner natürlich Küche oder Esszimmer gemeinsam nutzen. Riehm hat bislang noch keine Zunahme der Anfragen nach einem Platz im Frauenhaus festgestellt.

Der Pressesprecher der Polizei in Gießen, Jörg Reinemer, hält sich mit seiner Einschätzung in dieser Frage zurück. Die Zahl der Einsätze der Polizei in Fällen häuslicher Gewalt bewege sich derzeit noch im Rahmen. Ein Anstieg der Fälle lasse sich aus den aktuellen Einsatzzahlen nicht herauslesen.

Gießens Polizeipräsident Bernd Paul stellt sogar zu seiner eigenen Verwunderung fest, dass die Zahl der Fälle von häuslicher Gewalt rückläufig seien. Dennoch sieht er darin keinen Grund zur Entwarnung, im Gegenteil: Paul fürchtet, dass sich mehr Fälle von häuslicher Gewalt in das sogenannte Dunkelfeld verschieben: "Die Frau kann uns nicht anrufen, wenn der Mann neben ihr steht, sie kann sich nicht absetzen, wenn der Mann nicht an der Arbeit oder in der Kneipe ist." Deswegen sei es ganz wichtig, dass Personen, die mitbekommen, dass in ihrer Nachbarschaft um Hilfe gerufen oder geschrien werde, dies auch anzeigten, appelliert der Polizeipräsident: "Das hat nichts mit Denunziation zu tun, sondern mit Zivilcourage und Verantwortung für den Mitmenschen."

Riehm teilt Pauls Einschätzung: "Betroffene Frauen können ihren Peinigern kaum ausweichen, wenn man den ganzen Tag in der Wohnung zusammen ist, und dann natürlich auch nicht anrufen".

Die Leiterin der Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt hat noch eine zweite Hypothese über das Ausbleiben des erwarteten Anstiegs häuslicher Gewalt. Möglicherweise sei die Polizei auch in dieser Corona-Ausnahmesituation mit anderen Aufgaben überlastet. So habe unlängst ein sogenanntes proaktives Fax, mit dem die Polizei nach einem aufgenommenen Fall häuslicher Gewalt ein Frauenhaus ermächtigen kann, von sich aus aktiv zu werden, ihre Einrichtung erst nach zehn Tagen erreicht. "Normalerweise dauert das drei Tage", sagt Riehm.

Das wir in Gießen derzeit noch die Ruhe vor dem Sturm haben, legen Zahlen aus dem In- und Ausland nahe. Laut der Generalsekretärin des Europarats in Straßburg, Marija Pejcinovic Buric, zeigen Berichte aus den EU-Mitgliedsstaaten, dass Kinder und Frauen derzeit in ihrem Zuhause einem höheren Missbrauchsrisiko ausgesetzt sind, als vor dem Ausbruch der Pandemie. Eine chinesische Frauenrechtsorganisation hat nach deren Ausbruch eine Verdreifachung der Anrufe wegen häuslicher Gewalt registriert und auch in Deutschland gibt es erste Anzeichen. So hat sich etwa im Polizeipräsidium Essen die Zahl der Fälle häuslicher Gewalt seit Coronas verdoppelt. Das Bundesforum "Männer", das Gegenstück zum Deutschen Frauenrat, hat bereits reagiert und ein "Survival-Kit für Männer unter Druck" herausgegeben. Dort finden die dann Tipps zur Wahrung der Selbstbeherrschung wie "Höre Musik, lies ein Buch, schreib auf, was dich beschäftigt. Mach Foto-Alben. Entspann dich - mit Meditation, Atemübungen, Ritualen, Gebeten Mach Liegestützen, hüpfe, renn das Treppenhaus hinauf und hinunter. Hol' ein Glas Wasser oder iss was. Leg' dich hin und schließ die Augen."