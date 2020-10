Die Schönheit des Staubs: In sechs Fotografien zeigen sich die am Stuttgarter Neckartor eingesammelten urbanen Rückstände unserer Zeit. Fotos: Schultz

GIESSEN - Staub, einfach Staub ist Thema und Gegegnstand der aktuellen Ausstellung im Neuen Gießener Kunstverein. Der Künstler Erik Sturm bringt den Stoff unter dem Motto "Urmaterie" in den Kiosk, unterzieht ihn einer differenzierten Betrachtung und findet ebenso anregende Visualisierungen.

Erik Sturm, geboren 1982 in Rudolstadt, lebt und arbeitet in Stuttgart. Er studierte Bildhauerei in Stuttgart und Budapest. Parallel zu seiner künstlerischen Arbeit realisiert er zahlreiche Veranstaltungen und war zugleich in vielen Einzel- und Gruppenausstellungen vertreten; zuletzt etwa im Museum der Bildenden Künste Leipzig.

Ein Tunnel in Budapest

"Über die Umwelt bin ich zum Thema Staub gekommen", berichtet Sturm bei der Eröffnung. Seine beim Kunstverein gezeigte Videoarbeit "Negativlinie" ist Zeugnis dieser ersten Begegnung. Im Jahr 2012 war die politische Stimmung in Budapest sehr aufgeheizt, wegen der starken Reglementierung des Kulturbereichs durch die Regierung Viktor Orban, "einer Art Säuberung." Das war für Sturm das Stichwort, "das in die Putzwelt zu übertragen". Er ging jeden Tag durch einen Tunnel, die Verlängerung der Kettenbrücke und die Verbindung von Buda nach Pest, der unter dem Regierungspalast hindurchführte. "Ich sah, dass Jugendliche mit dem Finger Sachen in den Staub geschrieben, ihn sichtbar gemacht hatten." Sturm dachte das Prinzip "Säuberung" weiter und wischte mit Glasreiniger und drei Handtüchern eine helle Linie auf die Tunnelwand. Die Tücher hob er auf, damit war das Projekt zunächst beendet.

Zurück daheim, präsentierte er seinen Lehrern die Handtücher, aber nicht das Video. "Im Nachhinein wurde mir dann erstmals klar, was da passiert war, dass nämlich der Staub sichtbar wurde. Ich wohnte damals in Stuttgart, der Staubhauptstadt Deutschlands, und dachte, warum mache ich hier nicht auch etwas bildhauerisch zum Thema." So fing er an, nach dem Material Feinstaub zu suchen. Das gehe aber eigentlich nicht", so Sturm, "weil diese Partikel schwer einzufangen sind, sie schweben. Ich habe dann wie ein Archäologe die Suche eingegrenzt und schließlich mehrere Kilo gefunden."

Sturm begann zeitgleich über das Thema Staubwissenschaft zu lesen und fand Erstaunliches heraus. Dass zum Beispiel täglich 40 Tonnen kosmischen Staubs auf die Erde rieseln, "die können bis zu 4,5 Milliarden Jahre alt sein". Aber es gibt auch auf der Erde große natürliche Vorkommen: "Vulkane, Wüsten, Meere, aus deren Gischt Staub hinterbleibt. Zwei Drittel des Staubs auf der Erde sind natürliche Vorkommen, ein Drittel ist menschengemacht. Da wurde mir klar, dass Staub ein Sammelbegriff für feinste Partikel ist. Es gibt also nicht den Staub an sich wie Holz oder Stein. Aufgrund seiner Größe ist er eben auch sehr mobil."

Das inspirierte Sturm zu der Arbeit "Masse Zeit Staub", einem Staubvorrat in einem Glaswürfel. Bei seiner Diplomarbeit hat der Würfel sich ab und zu gedreht, erzählt Sturm, "es hat sich eine Wolke gebildet, die sich wieder gesetzt hat. Ein Sinnbild für die Bewegung feinster Partikel." Parallel dazu ließ er eine Probe unter einem Rasterelektronenmikroskop untersuchen: "Es hat lange gedauert, bis ich die Chance dazu bekam." Da sah Sturm den Staub zum ersten Mal richtig - eine große Überraschung. Ein Bild davon ("Staub", 2012) hängt an der großen Wand des Kiosks und erscheint wie ein abstraktes Kunstwerk, dabei handelt es sich um Neckartorstaub in tausendfacher Vergrößerung, die er in sechs Fotos eingefangen hat: ein Gemisch aus Rußpartikeln, Reifen- und Bremsabrieb, Sand, Pollen, Bakterien, Fasern, Mikroplastik, Salzkristallen und Glas. "Ein wissenschaftlich ästhetisches Abbild der urbanen Rückstände unserer Zeit." Zugleich wirkt die Arbeit unerhört plastisch und lebendig. "Es war mir wichtig, zu sehen, dass die Zusammensetzung jeglicher Herkunft ist," sagte Sturm.

Das reichte Sturm aber noch nicht. Er mischte den Neckartorstaub mit Leim und stellte eine Farbe her, nannte sie "Neckartorschwarz" und füllte sie in verschieden große Tuben ("Die funktioniert auch"). Sie sind als Editionen zur Ausstellung erhältlich.

Ein Beispiel für die künstlerische Nutzung der Farbe ist ein Relief ("Neckartorschwarz Prototyp # 6"), das wie eine filigrane zerbröselnde Fläche aus Ruß wirkt. Sturm erklärt: "Es ging mir darum, die Farbe als Material abzubilden, ohne Träger". Und das Putzen: "Das hat ja auch etwas Reinigendes, Erneuerndes." Dem gesammelten Staub vom Neckartor wollte Sturm aber auf den Grund gehen. "Mich hat fasziniert, dass Staub an sich als Material aufgrund seiner Vielfalt gar nicht existiert. Das Meiste stammt ja von Autos, aber das schlicht zu akzeptieren, war mir zu einfach; ich wollte der Sache auf den Grund gehen."