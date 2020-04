Die Stadtbibliothek ist geschlossen, das Ausleihen geht weiter

Viele Bücher, keine Leser: die Stadtbibliothek Gießen in Zeiten des Coronavirus. (Foto: Schultz)

GIESSEN - Das Leben verlagert sich in diesen Tagen der erzwungenen Ausgangsbeschränkungen mehr und mehr in die digitale Welt. Das gilt auch für die Stadtbibliothek Gießen, die in Zeiten der Corona-Krise zwar kein Papier mehr verleihen darf, aber ein umfangreiches Online-Angebot für ihr Publikum bereithält – und damit gerade jetzt auf enormen Zuspruch trifft.

Wo sonst im Schnitt rund 300 Besucher täglich nach neuem Lesestoff, nach Zeitungen, Zeitschriften oder Hörspielen suchen, herrscht in diesen Tagen gähnende Leere. Auch die Stadtbibliothek Gießen ist von der Schließung aller öffentlichen Einrichtungen betroffen, so wirken die erst vor wenigen Monaten renovierten Räumlichkeiten im Rathausgebäude wie verwaist. Doch das heißt nicht, dass das gute Dutzend Mitarbeiter der Einrichtung nun nichts mehr zu tun hätte. Im Gegenteil: „Wir sichten die Bestände, nehmen beschädigte Medien aus dem Sortiment und kümmern uns um Neubestellungen“, berichtet Guido Rupp, der die Stadtbibliothek seit 2008 leitet. Er selbst befindet sich in Elternzeit, aber die Kollegen „sind alle gut beschäftigt“.

Dennoch war es natürlich ein bitterer Schlag für die Einrichtung und ihr Publikum, als die Türen vor knapp zwei Wochen geschlossen wurden. Bislang steht der 21. April als Datum der Wiedereröffnung im Raum, doch das lässt sich wie so vieles in diesen Tagen nicht abschätzen und ist für Rupp auch wenig wahrscheinlich. „Denn wir werden zu den Letzten gehören, bei denen die Kontaktsperren wieder aufgehoben werden.“ Eine der ersten Maßnahmen der Stadtbibliothek nach der Schließung war es, Mahnungen auszusetzen und die Leihfristen entsprechend zu verlängern, bis die Rückgabe wieder vor Ort möglich ist. Die Leser bekommen zudem einen zeitlichen Puffer eingeräumt, damit sich nicht alle gleich am ersten Tag der Wiedereröffnung an den Tresen drängeln. Sollte der 21. April nicht zu halten sein, werden die Fristen auch weiter nach hinten verlegt.

Wer dennoch ausgelesene Exemplare zurückgeben möchte, kann dies an einer von außen am Rathauseingang erreichbaren Rückgabeklappe tun. Und das sind gar nicht so wenige. „1800 Medien wurden seit der Schließung eingeworfen“, berichtet Rupp. Rund 14 500 weitere Medien sind derzeit noch verliehen.

Doch wie kommt die vom haptischen Angebot abgeschnittene Kundschaft denn nun an neuen Lesestoff? Ganz einfach: über die virtuelle Stadtbibliothek. Das Haus ist Mitglied im Onleihe-Verbund Hessen. Dort sind 107 Bibliotheken und Büchereien aus ganz Hessen zusammengeschlossen und bieten auch Nicht-Mitgliedern eine Online-Ausleihe an, sofern die sich über eine Internet-Seite registrieren (www.hessen.onleihe.de) und im Einzugsgebiet der jeweiligen Einrichtungen leben. Es ist laut Rupp der in Sachen verfügbarer Medien größte Verbund des Landes.

Und der Zuspruch ist enorm: In den ersten Tagen seien rund 4000 Registrierungen eingegangen, erzählt der 45-Jährige. Das System funktioniert wie eine reale Bibliothek. Über verfügbare Lizenzen lassen sich kostenlos Medien verleihen und auf digitalen Endgeräten, Tablets, Smartphones, Computern und eReadern (außer Kindle) abspielen. „Es gibt für die meisten Endgeräte eine Lösung“, versichert Rupp. Zum Programm gehören neben eBooks auch digitale Zeitungen und Zeitschriften, Hörbücher und Videos. Nach einer festgelegten Frist müssen die verliehenen Dateien quasi wieder an den Verbund zurückgegeben werden, damit sie anderen Nutzern nicht versperrt bleiben.

Angesichts der hohen Zugriffszahlen hat sich der Zusammenschluss auf einige Beschränkungen verständigt. So beträgt etwa die Leihfrist für Hörbücher nun noch 7 statt zuvor 14 Tage. Das Maximum an auszuleihenden Medien wurde auf 15 Titel festgelegt. Ohne diese Reduzierungen „bekämen wir Probleme mit den verfügbaren Lizenzen“, erklärt der Bibliothekar. Denn erst wenn ein Buch oder Hörbuch wieder zurückgegeben wurde, kann der nächste Kunde darauf zurückgreifen. „Es ist ein virtuelles Abbild der realen Bibliothek“, beschreibt Guido Rupp das System. Der Schwerpunkt des Online-Angebots liege auf der Belletristik. Aber auch Hörspiele für Kinder werden in Zeiten von Homeoffice und Homeschooling stark nachgefragt.

Rupps Mitarbeiter nutzen die Zeit hinter verschlossenen Türen derweil, um die Einrichtung auf die nächste Zukunft vorzubereiten. „Wir sind ja nicht nur ein Ausleihbetrieb. Im Hintergrund läuft immer eine ganze Menge“, sagt der Bibliotheksleiter. Aber die Kollegen sind auch weiterhin für das Publikum zu erreichen. Von Dienstag bis Freitag zwischen 9 und 11 ist das Telefon besetzt. Und auch per E-Mail können Fragen oder Anliegen geklärt werden. Und wenn es dann wieder losgeht, „werden wir wieder eine Menge neuer Bücher anbieten können“, verspricht Guido Rupp.