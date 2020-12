Die Stühle bleiben vorerst leer

Sie könnten sofort wieder loslegen: Der neu eingerichtete, aber noch unbespielte Probenraum des Universitätsorchesters Gießen. Foto: Stefan Ottersbach

GIESSEN - Das Bild spricht Bände. Die Stühle der Instrumentalisten stehen in Reih und Glied, natürlich mit den vorgegebenen Abständen voneinander, auf den Platz des Dirigenten ausgerichtet. Doch bis hier, in einem leer stehenden Elektronikmarkt, der erste Probenton erklingt, wird es noch eine ganze Weile dauern. Dabei hatten Gießens Universitätsmusikdirektor (UMD) Stefan Ottersbach und sein Ensemble schon begonnen, sich auf das alljährliche Semesterabschlusskonzert vorzubereiten, das stets im Winter vor ausverkauften Rängen in der Kongresshalle präsentiert wird. Die Stücke waren ausgewählt, die Noten verteilt, ein hochkarätiger Solist engagiert und der ungewöhnliche Probenraum gefunden. Doch dann kam der zweite kulturelle Lockdown - und alle Auftrittspläne waren dahin. Im Gespräch erzählt der Dirigent von Abständen, Absagen und einem musikalischen Lichtblick in dunklen Zeiten.

Für die Vorbereitung des Probenneustarts nach der seit März andauernden Unterbrechung hat Ottersbach zunächst einmal den Zollstock zur Hilfe genommen. Denn laut einer Charité-Studie war die Vorgabe, beim Spielen zwischen Streichern anderthalb Meter, zwischen Holzbläsern zwei Meter und zwischen den Blechbläsern sogar drei Meter Platz zu lassen. Der potenziell umherfliegenden Aerosole wegen. Also wurde ausgemessen, um zu klären: "Wie viele Leute bekommen wir bei diesem Abstand im Höchstfall auf die Bühne?" Ottersbach teilte die rund 90-köpfige Gruppe in zwei Hälften und änderte die Stückeauswahl. Werke der Romantik oder der Moderne funktionieren in dieser Besetzung nicht, "also machen wir ein richtig schönes klassisches Programm mit Beethoven und Mozart".

Dabei war es, wie der gebürtige Kölner erzählt, gar nicht so einfach, auch für die halbe Besetzung einen geeigneten Ort zu finden. Der Büchner-Saal der Universität war von den Theaterwissenschaftlern belegt, die Aula ebenfalls bereits reserviert. Ein Tipp führte schließlich zu der Gewerbehalle in der Karl-Glöckner-Straße, und die erste gemeinsame Probe im neuen, 1500 Quadratmeter großen Raum wurde auf den 4. November terminiert. "Alles lief, alles war top vorbereitet, das Hygienekonzept war ausgearbeitet", erzählt der Dirigent. Dann kamen der 1. November und die Vorgaben der Landesregierung, die keine Zusammenkünfte von mehr als zwei Haushalten mehr zulassen - und damit auch keine Ensembletreffen.

Ohnehin zählen auch einige mittlerweile Berufstätige zum Orchester. Darunter auch an der Uniklinik beschäftigte Ärzte, die in diesen schwierigen Zeiten ohnehin keine Zeit für gemeinsame Übungsstunden hätten. "Also habe ich alles abgesagt", berichtet der UMD. Trotzdem wurde im neuen Probenraum alles, wie ursprünglich geplant, am 4. November aufgebaut. Alle Stühle, alle Schlaginstrumente. "Und dann standen wir in diesem Riesenraum und haben fast geheult", bekennt Ottersbach. Die Tristesse des leeren Saals hat er fotografiert - "ich finde, das drückt alles aus".

Bitter ist diese Situation für den leidenschaftlichen Musiker aber auch aus einem anderen Grund. "Das Orchester ist ein kulturelles Gut dieser Stadt, wie ich finde. Aber es ist auch für das Sozialleben der Studierenden wichtig, die aus allen Fachbereichen kommen." Um die ausfallenden Proben immerhin ein wenig zu kompensieren, gibt es daher derzeit wöchentliche Zoom-Treffen. "Da sind Erstsemester dabei, die sagen, jetzt lernen wir wenigstens mal jemanden kennen." Denn auch das sei dieses Orchester: "Ein Hobby, wenn auch auf hohem Niveau, aber doch ein Hobby." Die gemeinsame Probe über einen Online-Kanal ist für Ottersbach dagegen keine Option. "Das musikalische Ergebnis ist da unbefriedigend. Und vor allem: Wir alle machen das, weil wir zusammenspielen wollen - und nicht jeder alleine in seinem Wohnzimmer." Ihm persönlich fehle es sehr, nicht gemeinsam mit anderen etwas erarbeiten zu können.

Gleichzeitig zeigt der UMD im Gespräch auch einen gewissen Trotz, gepaart mit vorsichtigem Optimismus. Der Probenraum bleibe nun genau so bestehen, "dass wir uns da sofort hinsetzen und spielen können, wenn es wieder losgeht". Und der Mietvertrag läuft bis Mitte 2022. Doch so lange mag Ottersbach natürlich nicht warten. "Ich hoffe jetzt auf den April." Das im Februar geplante Konzert in der Kongresshalle soll während des Sommersemesters am 3. Juli mit einem Doppelprogramm stattfinden. Auch der Solist Stefan Tarara ist an diesem Ersatztermin dabei. "Bis dahin müssen wir einfach abwarten."

Ein musikalisches Trostpflaster gibt es aber auch. Das Konzert aus dem Februar liegt jetzt auf CD vor und lässt sich im Unishop erwerben (13 Euro). Für den Dirigenten klingt das Ergebnis erfreulich. Es sei sehr gut abgemischt, auch die Solisten klängen toll, das Orchester könne zufrieden sein. "Ich wurde auch schon von Musikern gefragt: ,Waren wir das wirklich?'", lacht der Orchesterleiter. "Meine Antwort: Ja, so gut waren wir - und da kommen wir auch wieder hin."