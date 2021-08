Die Tiefgarage wird zur Bühne

Die Produktion "Metropolis" der Tanzcompagnie Gießen wird auf der Fassade des Stadttheaters zu sehen sein. Foto: Rolf K. Wegst

GIESSEN - Das internationale TanzArt ostwest-Festival, das an Pfingsten nicht hatte stattfinden können, wird mit einem viertägigen Programm nachgeholt. Vom 26. bis 29. August eröffnet es mit Video-Formaten und Live-Darbietungen die Veranstaltungsreihe "Gießener Auftritte" zwischen Rathaus und Stadttheater. Tänzer der Tanzcompagnie Gießen sowie internationale Compagnien haben zahlreiche digitale Tanzbeiträge produziert, die sowohl auf einer LED-Wand als auch auf der Fassade des Theaters zu sehen sein werden. Dazu gibt es Live-Performances in der Tiefgarage unter dem Berliner Platz.

"Auch wenn sich die Tanzcompagnien in diesem Jahr überwiegend digital präsentieren, dürfen sich alle Freunde des zeitgenössischen Tanzes auf ein hochkarätiges Programm mit spannenden und ausdrucksstarken Performances freuen", heißt es in der Ankündigung des Stadttheaters, das zusammen mit der Stadt Gießen die Federführung innehat. Eröffnet wird das Programm durch Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz am Donnerstag um 19 Uhr in der Tiefgarage unter dem Berliner Platz (UG 1). An allen vier Festivalabenden sind hier Live-Auftritte nationaler und internationaler Künstler zu erleben.

Von Freitag bis Sonntag gibt es zudem ein digitales Programm auf dem Berliner Platz: Vielfältige Choreographien und Performances von internationalen Compagnien werden im Videoformat auf einer großen LED-Wand vor dem Rathaus laufen. Zu sehen sind diese Beiträge am Freitag von 18 bis 19 sowie 21 bis 22 Uhr, am Samstag und Sonntag jeweils von 21 bis 22 Uhr.

Auch für die Site Specific-Performance, mit der die TanzArt traditionell einen besonderen Ort in der Stadt bespielt, wurden neue Wege beschritten. Das Studio6 aus Berlin kreierte eigens für die Fassade des Stadttheaters ein Videomapping, in das Tanzvideos eingearbeitet werden. Das Gebäude des Stadttheaters wird so an allen vier Abenden jeweils von 22 bis 23 Uhr dreidimensional zum Leben erweckt und verspricht, ein besonderes Tanz-Film-Architektur-Erlebnis für Auge und Ohr zu werden. Den besten Blick hat man von der gegenüberliegenden Straßenseite aus, rät das Stadttheater.

Am Donnerstag gibt es zudem auf der Eingangstreppe des Theaters die Gelegenheit, die Tänzer der Tanzcompagnie Gießen live zu erleben: Um 21.30 Uhr zeigen sie die Performance "Digital Life". Im Anschluss beginnen die Fassadenprojektionen mit filmischen Solo-Arbeiten der Tänzer und Tänzerinnen.

Das gesamte Programm ist ab sofort unter www.giessener-auftritte.de online zugänglich. Hier und im Webshop des Stadttheaters können kostenfreie Tickets reserviert werden, da die Besucherzahl der Veranstaltungen pandemiebedingt begrenzt ist.