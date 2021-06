Die Träume zweier Frauen

Ulf Immelt vom DGB Hessen-Thüringen diskutierte nach der Filmvorführung über die Arbeitsverhältnisse in Großkonzernen. Foto: Frahm

GIESSEN - "Gegen die zunehmende soziale Gefährdung und die schlechten Arbeitsbedingungen können die Arbeiter sich nur organisiert zur Wehr setzen", sagte Ulf Immelt. Der Funktionär vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) Hessen-Thüringen war Gast beim Dokumentarfilmfestival Globale Mittelhessen, wo er nach der Vorstellung des Dokumentarfilms "Automotive" mit rund 40 Besuchern in der Aktionshalle der Arbeitsloseninitiative in den Hardtgärten diskutierte.

Zuvor wurde das Publikum in die unterschiedlichen Welten von der Arbeiterin Seda und der Headhunterin Eva entführt. Seda arbeitet als Leiharbeiterin im Audi-Werk Ingolstadt. Wenn sie einen Fehler begeht, durch den das Band nur eine einzige eine Minute still steht, kostet das bis zu 6000 Euro - und Seda wird gefeuert. Ganz anders sieht es bei Eva aus. Die Headhunterin telefoniert fast ununterbrochen. Ihre Gegenüber sind Job-Kandidaten, die sie ihren Kunden, darunter auch Audi, vermitteln kann. Eva weiß: Ihre Arbeit kann von keinem Algorithmus ersetzt werden.

Der Film von Jonas Heldt stellt die Protagonistinnen Seda und Eva kommentarlos gegenüber. Dabei gelingt es ihm unsentimental, beide Welten verständlich zu machen. Eva träumt von einer Zukunft als Hotelbesitzerin in der Karibik. Seda wünscht sich, eines Tages mit einer Festanstellung in der Lage zu sein, ihr Leben selbst zu finanzieren. In der anschließenden Diskussion wurde deutlich, dass der Film für viele Zuschauer eine exotische Welt mit fremden Gesetzmäßigkeiten dokumentierte. Gewerkschafter Immelt konnte mit seinen Erläuterungen viele Unklarheiten ausräumen. Er betonte, dass Einzelpersonen gegenüber einer globalisierten Konzernwelt nahezu völlig machtlos sind.

PROGRAMM DER GLOBALE Das Dokumentarfilmfestival Globale-Mittelhessen hat einen neuen und ungewöhnlichen Spielort ins Programm genommen: im Bahnhof LollarAm heutigen Mittwoch um 19 Uhr wird ein brisantes Thema aufgegriffen. Es geht um den Bundesnachrichtendienst BND, der in geheime Waffengeschäfte verwickelt ist, die über deutsche Reeder im Ausland ablaufen - vorbei an zuständigen Bundesbehörden. Am morgigen Donnerstag folgt um 19 Uhr am gleichen Spielort ein Doppelpack. Gezeigt werden Filme, die sich unserem Lebenselixier widmen. Wasser wird knapper, wichtiger und zum "Blauen Gold" - denn es wird damit zunehmend spekuliert. Obwohl alle Menschen und die Landwirtschaft dringend darauf angewiesen sind, verdienen sich andere eine goldene Nase auf Kosten der Betroffenen. Die "Globale" weist diesmal ungewöhnliche Formate auf: Open-Air-Veranstaltungen, Livestreams, Filme "on demand", sonntags Matineen sowie einige besondere Spielorte. Dabei wird bei allen Präsenz-Veranstaltungen auf die Hygienevorschriften und Coronaauflagen geachtet. Tagesaktuelle Informationen sind abrufbar unter: www.globalemittelhessen.de. Bei Indoor-Besuchen ist ein negativer Impftest oder eine vollständige Impfung nachzuweisen. (red)

Der Abend begann mit dem Vorfilm "Mazel tov Cocktail" und einem weiteren brisanten Thema: Es ging um Antisemitismus, das verkrampfte Verhältnis eines Teils der Bevölkerung zu jüdischen Deutschen und die Gleichsetzung des Staates Israel mit der jüdischen Religionsgemeinschaft. Dimitri, ein junger Jude, dessen Eltern aus Russland in das Ruhrgebiet kamen, zeigt sich darin genervt vom alltäglichen Antisemitismus, der sich oft in vermeintlicher Freundlichkeit äußert. Er bricht eines Tages einem Mitschüler die Nase, als der sich über Juden lustig macht. Gleichzeitig begegnen ihm viele Formen von Antisemitismus, Missverständnisse und Hilflosigkeit der Mehrheitsgesellschaft gegenüber der monströsen Vergangenheit. Der Kurzfilm von Arkadij Khaet und Mickey Paatzsch zeigt in selbstironischer Form das Jüdischsein in Deutschland. Dazu schlägt er eine Brücke von historischen Fakten bis zur subjektiven Erfahrungswelt eines jungen Menschen, der ebenso wenig die Geschichte miterlebt hat wie andere aus seiner Generation, diese aber ständig vor Augen gehalten bekommt.