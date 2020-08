Die traurigen Überreste des "Samen Hahn" in Gießen

Auf dieser Fläche stand 100 Jahre ein Wohn- und Geschäftsdoppelhaus. Bald soll es hier Veränderungen geben. Foto: Frahm

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Giessen (kjf). Das Objekt, nach dem wir in der fünften Folge unseres Sommerrätsels suchten, ist seit knapp einem Jahrzehnt aus dem Stadtbild verschwunden. Nach langen Jahren Leerstand musste es abgerissen werden, nur der Sockel erinnert noch an das prächtige Doppelhaus an der Ecke Bahnhofstraße/Reichensand.

Anno 1897/98 ließen Ferdinand Schott und Abraham Grünebaum das Haus an der damaligen Wolkengasse errichten. "Schott's Weinstube" und das "Möbelhaus Abraham Grünebaum" eröffneten und boten ihre Waren feil. Später übernahm Hermann Hahn das gesamte Ensemble inklusive Hinterhaus und betrieb hier seine Firma "Samen Hahn". Der Immobilienkaufmann Habibollah Shobeiri kaufte das Gebäude und plante zunächst den Abriss, was von der Denkmalschutzbehörde untersagt wurde. In den folgenden Jahren gab es immer mal wieder Pläne des Investors, die nicht umgesetzt wurden. Schließlich wurden die Schäden an dem Gebäude als irreparabel eingestuft. 2012 musste ein rascher Abriss erfolgen, um die Sicherheit von Passanten nicht zu gefährden.

2008 hatte Shobeiri das Anwesen der Stadt ohne Grundstück zum Symbolpreis von einem Euro zum Kauf angeboten, um nach seinen Worten zu sehen, wie die Stadt die Vorgaben des Denkmalschutzes und des Bebauungsplans erfüllen wolle. Stadtbaurat Thomas Rausch lehnte das ab. In den vergangenen Monaten ist jedoch wieder Bewegung in die Sache gekommen. Die Pläne für eine Neubebauung sind jedenfalls schon sehr konkret. Es sollen vier Mehrfamilienhäuser entstehen. Die Stadt rechnet damit, dass Ende August die Baugenehmigung erteilt werden kann.

Aus allen richtigen Einsendungen, die uns per E-Mail oder per Post erreicht haben, wurde Udo Jung aus Heuchelheim ausgelost. Er darf sich über einen Gutschein im Wert von 60 Euro freuen. Wer diesmal nicht gewonnen hat, erhält am Samstag eine letzte Chance mit dem sechsten Teil des Sommerrätsels.