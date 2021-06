Die Tricks der Täter im worldwide web - und Gießen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Deutschlandweit ist die Anzahl von Straftaten, die im Internet begangen wurden, von 2019 bis 2020 um rund acht Prozent auf 320 323 gestiegen. In Hessen hingegen ist die Cyberkriminalität im gleichen Zeitraum von 35 608 Fällen auf 27 776 massiv zurückgegangen. "Das hängt mit einem Großverfahren 2019 in Frankfurt zusammen. Alle mit dem Fakeshop zusammenhängenden Fälle wurden damals in Hessen erfasst", erklärt Kriminalhauptkommissar Ulrich Kaiser. Ansonsten sei die Tendenz in den letzten Jahren stetig steigend. Seit August 2019 ist Kaiser für die Cybercrimeprävention beim Polizeipräsidium Mittelhessen zuständig. Im Gespräch mit dem Anzeiger weist er auf die Tricks der Täter hin und zeigt auf, wie man sich effektiv schützen kann.

Steht der Anstieg der Internetkriminalität im vergangenen Jahr im Zusammenhang mit Corona?

Durch Corona sind Aktivitäten jeglicher Art vermehrt ins Internet verlagert worden. Das haben sich die Täter zunutze gemacht und ihre Betrugsmasche auf die spezielle Corona-Situation zugeschnitten, beispielsweise in dem sie Phishing-Mails verschickt haben, bei denen über einen Link angeblich Kurzarbeit beantragt oder Masken bestellt werden konnten. Bei Phishing handelt es sich um Versuche, über gefälschte Webseiten oder E-Mails an persönliche Daten eines Internetnutzers zu gelangen oder ihn zur Ausführung einer schädlichen Aktion zu bewegen.

Gibt es Trends im Bereich Internetkriminalität?

Betrüger stellen sich schnell auf Nachfragen ein. Da es auf die Urlaubszeit zugeht, werden aktuell im Internet vermehrt schöne Ferienhäuser zu günstigen Preisen angeboten. Hier gilt die Devise: Je günstiger ein Haus ist, desto vorsichtiger sollte man bei der Buchung sein. Am besten schaut man sich das Haus zunächst über ein Ortungssystem an. Darüber hinaus sollte man nie den vollen Preis anzahlen. Üblich ist eine Anzahlung von 20 Prozent. Die sollte per Lastschrift oder Kreditkarte beglichen werden, bei einer Überweisung kann das Geld weg sein. Wichtig ist es auch, mit dem Anbieter nur über das jeweilige Buchungsportal zu kommunizieren.

Gibt es neue Phänomene?

Ein aktuelles Problem sind die sogenannten "Paket-SMS". Dabei werden SMS verschickt, in denen der Nutzer darum gebeten wird, einen Link anzuklicken, um beispielsweise ein Paket zu erhalten. Der Link enthält den Aufruf, Software zu installieren. Wenn dies geschieht, verteilt sich die SMS wie ein Schneeballsystem und installiert Schadsoftware. Dieses Smishing genannte Phänomen kommt aus dem asiatischen Raum und tritt seit Anfang dieses Jahres vermehrt in Deutschland auf. Darüber hinaus ist der Boiler Room Scam bei Internetkriminellen sehr beliebt. Hier erfolgt, oftmals über ein Pop-up im Internet, ein Aufruf zum Investieren in Kryptowährung. Dem vermeintlichen Anleger werden hohe Gewinne vorgegaukelt. Das investierte Geld sieht er allerdings nie wieder. Schäden in sechsstelliger Zahl sind hier nicht selten. Oftmals erfolgt hier eine Anzeige recht spät.

Wie hoch ist die Dunkelziffer?

Leider werden längst nicht alle Fälle zur Anzeige gebracht. Im vergangenen Jahr waren es laut aktuellem Digitalbarometer - einer Bürgerbefragung zur Cyber-Sicherheit - nur 34 Prozent. Umso kleiner der Betrag, um den es geht, desto eher wird er abgehakt. Aber auch über die kleinen Straftaten sollte die Polizei informiert werden. Viele kleine Fälle können zu einem großen werden.

Warum melden die Betroffenen die Vergehen nicht?

Viele Leute schämen sich oder haben die Einstellung, dass die Polizei sowieso nicht helfen kann. Vor allem Love Scam-Vorfälle - eine Form des Internetbetrugs, bei der gefälschte Profile in Singlebörsen dazu benutzt werden, den Opfern Verliebtheit vorzugaukeln mit dem Ziel, eine finanzielle Zuwendung zu erschleichen - werden oft nicht gemeldet. Dieses Thema ist ein Dauerbrenner und kann nicht selten die gesamten Ersparnisse kosten. In der Regel zeigen Frauen solche Straftaten eher an als Männer.

Welche Art von Verbrechen werden im Internet am häufigsten begangen?

Spitzenreiter ist seit Jahren mit Abstand Warenbetrug. Auch im vergangenen Jahr hat dieses Delikt mit 32,6 Prozent den größten Anteil der Straftaten im Netz ausgemacht. Hier wird eine Bestellung nicht geliefert, obwohl das Geld überwiesen wurde. Übrigens waren 2020 von insgesamt ermittelten 124.557 Tatverdächtigen 87.328 männlich.

Wie hoch sind die durch Cybercrime entstandenen Schäden und wie hoch ist die Aufklärungsquote?

2020 waren es alleine in Hessen rund 17 Millionen Euro, was im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg um über 1,6 Millionen Euro bedeutet. Im vergangenen Jahr lag die Rate deutschlandweit bei 59,2 Prozent, hessenweit bei 77 Prozent und in Mittelhessen bei 89,8 Prozent. 2019 konnten wir in Mittelhessen sogar eine Aufklärungsquote von 95 Prozent verzeichnen. Eine Anzeige lohnt sich also auf alle Fälle.

Wie ist das zu erklären?

Das liegt wohl an der Art der Fälle. Warenbetrug, der einen Großteil der Straftaten ausmacht, ist gut zu ermitteln, da wir in der Regel über die Bankverbindung oder die Warenanschrift an den Täter gelangen können.

Was stellt für Sie die größte Herausforderung dar?

Die Sensibilisierung der Menschen, ihnen beizubringen, vorsichtig mit dem Internet umzugehen. Denn hier werden zum Teil Geschäfte getätigt, die man im realen Leben nie machen würde. Laut Digitalbarometer nutzen die Befragten als Schutzmaßnahmen ein aktuelles Virenschutzprogramm (57 %), sichere Passwörter (48%) und eine aktuelle Firewall (47%). Aber das reicht bei weitem nicht aus. Wünschenswert wäre darüber hinaus beispielsweise die automatische Installation von Updates oder eine Zwei-Faktor-Authentisierung - die Kombination zweier unterschiedlicher und insbesondere unabhängiger Komponenten, wie Bankkarte plus PIN beim Geldautomaten.

Wie machen Sie Menschen auf die Gefahren des Internets aufmerksam?

Durch sogenannte Awareness-Veranstaltungen. So bieten wir bereits seit 2013 in Kooperation mit der IHK Gießen-Friedberg Internetprävention für Azubis an. Darüber hinaus sind wir vermehrt in sozialen Medien unterwegs und bieten Veranstaltungen im Online-Format an.Außerdem rate ich jedem: Erst denken, dann klicken! Immer den gesunden Menschenverstand einschalten und nur die Medien zu nutzen, mit denen man sich auch auskennt. Auf der Seite www.polizei-beratung.de befindet sich ein Sicherheitskompass, der wichtige Tipps gibt.