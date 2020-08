Die Üppigkeit des Frühsommers

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN. Im Universitätsklinikum Gießen und Marburg (UKGM) steckt künstlerisch permanente Bewegung. Aktuell prägen neue Arbeiten der Dänin Maria Dubin die Eingangshalle. Die großformatigen, farbstarken Werke geben der nüchternen Riesenhalle ein anderes Gepräge - lebhaft und ungestüm, einfach schön. "Take a walk in the park" (Unternimm einen Spaziergang im Park) fordert die Künstlerin mit ihren Werken auf. Die Betrachter sollen gemäß des Mottos entspannt die Natur auf sich wirken lassen.

Maria Dubin wuchs in den USA und Dänemark auf und studierte an der Ecole Nationale Superieure des Beaux Arts in Paris. Während eines fünfjährigen Aufenthalts in Tunesien widmete sie sich den Bereichen Keramik, Mosaik und Wandteppich. Zurzeit arbeitet Dubin unter anderem an der "Seahorse Symphony", einer Reihe von fünf Kunstfilmen, die in Zusammenarbeit mit dem Komponisten Frederik Magle entstehen. Entstanden sind sie in fünf verschiedenen Ländern, wobei jeder Film für einen Satz der Symphonie steht. Das erste Segment wird im serbischen Nis fertiggestellt.

Maria Dubin ist zudem die Gründerin der Kunstbewegung Artunite, die Künstler aller Disziplinen vereint, um gemeinsam Werke mit besonders bedürftigen Menschen zu entwickeln. Sie lebt in Dänemark, arbeitet in der ganzen Welt und verfügt über internationale Ausstellungserfahrung. Auch in Gießen war sie bereits zu entdecken. 2019 war die Ausstellung "Tania Blixens Blumen" bei Kunst im Kapellengang der Klinik zu sehen. Die aktuellen Arbeiten im Eingangsbereich zählen zum Typ "Collage decoupage", was für die Collagierung bereits zugeschnittener Papierteile steht.

Zu sehen sind leicht verkleinerte Fine Art Prints in höchster Qualität, die aufgrund eines besonders aufwendigen fotografischen Reproduktionsverfahrens außergewöhnliche Farbtiefe und Sattheit aufweisen. Dubin verwendet dazu Papier, Ölstift, Bleistift und Eitempera.

"Ein freies Spiel mit Farben und Formen, die von der Üppigkeit einer frühsommerlichen Vegetation inspiriert sind", entdeckte Kuratorin Dr. Susanne Ließegang bei der Betrachtung, wie sie bei der Vorstellung der Arbeiten sagte. Ausgangspunkt dieser Serie war tatsächlich ein Spaziergang in einem Park während des "Artist-in-residency"-Aufenthalts 2019 an der Funen Art Academy im dänischen Odensen, den die Künstlerin unternahm. "Schönheit beginnt, wo die Maße sich immer wieder neu einstellen. Das gilt hier auch für die schwebende Zuordnung von Abstraktion und Gegenständlichkeit, von Flächenordnung und Raumordnung", sagte Kuratorin Ließegang. "Für Maria Dubin ist auch diese Serie von dem Versuch getragen, Schönheit in die Welt zu bringen, an jene Orte, denen es an Lebendigem mangelt."

Tatsächlich behalten die Bilder ihren Charakter als Belege für eine andere, lebhaftere Welt bei, aber sie laden den Betrachter gleichsam ein, einen kleinen Ausflug in diese andere Welt zu machen.

Zu sehen sind die Arbeiten bis auf Weiteres in der Eingangshalle des UKGM. Infos im Internet unter www.freundeskreis-der-kunst-im-klinikum-giessen.de