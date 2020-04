Die Vorstellung einer Vorstellung

So schön soll es bald wieder werden: das Stadttheater - mit vollbesetzten Publikumsreihen. Foto: Rolf K. Wegst/Stadttheater

Giessen. Ein schöner, für kulturaffine Mittelhessen geradezu euphorisierender Gedanke: Die Corona-Krise ist überstanden, das Robert-Koch-Institut gibt Entwarnung und das Stadttheater Gießen kann irgendwann in diesem April endlich wieder seine Pforten für die Bühnenkünste öffnen. Leider bleibt es vorläufig beim frommen Wunsch, mindestens bis zum 3. Mai wird es im Haus keine Vorstellungen geben, wie gerade aus einer Pressemitteilung des Hauses hervorging. Ende des Ausnahmezustands: weiter offen. Doch der Poetry Slammer und Gießen-Stammgast Lars Ruppel hat natürlich trotzdem und gerade jetzt etwas zu sagen. So lädt der Wahl-Berliner kurzerhand zu einem akustischen Programm unter dem Titel "Sorry Virus - Der erste Slam in der Krise", zu dem er wie üblich einige wortgewandte Gäste eingeladen hat. Über die Homepage des Stadttheaters ist es nun gratis abrufbar.

Und Ruppel zeigt schon in seiner Anmoderation dieses fiktiven, 34-minütigen Abendprogramms, wie ihn die aktuelle (Not)-Lage zu sprachlichen Höhenflügen inspiriert. So zeigt sich gleich zu Beginn dieses Hörstücks das Publikum im natürlich bis auf den letzten Platz vollbesetzten Theatersaal außergewöhnlich kontaktfreudig. Überall wird sich nach dem Ende der Ausgangsbeschränkungen freudetrunken umarmt. Der eigentlich längst in Vergessenheit geratene Handkuss feiert ein fulminantes Comeback, statt wie ehedem auf die Wange - und zwischendrin wochenlang nirgendwohin - küssen sich Bekannte nun bei der Begrüßung sogar direkt auf den Mund. Überhaupt ist die Stimmung bei diesem akustischen Auftritt schon knisternd elektrisierend, bevor das Programm überhaupt begonnen hat. "Gießener, welch erhabenen Anblick eure Antlitze bieten", freut sich der Moderator nach einer Zeit allzu langer sozialer Isolation. Und auf den Rängen werden dazu Bengalos gezündet.

Das Akustikprogramm läuft nach den klassischen Regeln des Poetry Slams. Es sind nur selbstgeschriebene Texte erlaubt, Hilfsmittel sind untersagt, die Reihenfolge der Gäste wird gelost, eine (fiktive) Jury sorgt anschließend für die Benotung. Die erweist sich diesmal als äußerst wohlwollend, bis auf den geheimnisvollen Mann mit der dunklen Kapuze, der sich am Ende des Abends als Berliner Spitzenpolitiker erweist.

Dann steuert Ruppel ein Gedicht bei, in dem er den Pflegekräften "in Grün und Weiß" ein akustisches Dankeschön übermittelt. "Ihr seid da" lautet der Titel dieses kleinen Werks, das weit weniger ironisch als bei Ruppel üblich daherkommt. Stattdessen sind es ernste, durchaus pathetische Zeilen, die zeigen, dass Ruppel das Corona-Thema nicht einfach für einen Slam aus den Kleidern schütteln kann.

Bisweilen tieftraurig

Stattdessen wählt er eine Tonlage, dich sich auch durch die nächste weitere halbe Stunde des Programms ziehen wird. Felix Römer aus Berlin steuert drei melancholische, bisweilen gar tieftraurige Gedichte bei. "Stummer Schrei" etwa, in dem es am Ende heißt: "Es ist als würd' man mich quälen /oder etwas würde mich brechen / Selbst Schreie aus all' meinen Seelen / können die Stille nicht brechen". Krämer kommentiert seine Zeilen anschließend lapidar: "Ja, so hat sich's angefühlt in der Isolation."

Auch die weiteren Slammer haben diesmal nichts Heiteres und Leichtgängiges im Programm. Tobias Beitzel steuert ein Gedicht bei, in dem er den Arbeitsalltag vor Corona und den plötzlich erzwungenen Stillstand in kluge Reime fasst. Seine Hoffnung klingt am Ende so: "Lasst uns zeigen unbeschwert / was uns das alles hat gelehrt". Die Schweizerin Patti Basler singt eine melancholische Ballade zu sanfter Klavierbegleitung, in dem sie melancholisch beginnt und optimistisch endet: "Nachdem es schlimmer wird / wird's besser". Und der Offenbacher Samuel Kramer fährt schließlich fast schon beklemmend sachlich und faktenreich aus, wie die Corona-Pandemie vom nächsten Menschheitsproblem abgelöst wird: der Klimakrise.

Viele Nachdenkliches also ist in diesem Hörstück zu erleben. Da ist es gut, dass wenigstens das Gießener Theaterpublikum alle Hemmungen fallen lässt. So ausgelassen wird das Bühnenprogramm gefeiert, dass, wie Lars Ruppel glaubhaft versichert, am Ende sogar ein ekstatischer Besucher nackt am Kronleuchter hängt. Keine Frage: Den nächsten realen Poetry Slam im Stadttheater sollte man sich nicht entgehen lassen - wann immer er auch auf die Bühne kommt.

Der akustische Poetry Slam ist über die Homepage des Stadttheaters abrufbar: www.stadttheater-giessen.de.

*

Geplant war, dass Lars Ruppel am Sonntagabend als Moderator des Poetry Slams auf der Bühne des Stadttheaters Gießen stehen sollte. Doch dann kam Corona. Nun hat der gebürtige Gambacher seine Texte per Audiodatei in die alte Heimat geschickt, die über die Homepage des Hauses gratis abgehört werden können. Wir haben den Wahl-Berliner am Telefon erreicht.

Wie fühlt sich das Dichten und Denken in den uns alle separierenden Corona-Zeiten für den Poetry Slammer Lars Ruppel an?

Die Situation ist für mich schon ein bisschen traurig. Vor Corona war es klar, für wen man seine Texte schreibt und wie man sie auf die Bühne bringen will. Jetzt schreibt man etwas, und weiß gar nicht, wie die Reaktionen darauf ausfallen. Das fühlt sich natürlich nicht so schön an. Aber irgendwann werden auch wieder live Texte aufgeführt.

Hast Du zuvor schon einmal solch einen Podcast gemacht?

Ja, in einer anderen Stadt. Es war etwas Neues für mich und ich musste angesichts der ausgefallenen Auftritte einfach irgendwas tun, um mich zu beschäftigen.

Wie sehr fehlen Dir und Deiner Kunstform das Publikum und die Interaktion zwischen Bühne und Saal?

Das fehlt schon. Aber viel mehr fehlt mir ehrlich gesagt der Kontakt der Kinder untereinander, etwa auf dem Spielplatz. Ich habe kein Aufmerksamkeitsdefizit und brauche das Rampenlicht nicht unbedingt. Aber für die Kinder, die nicht mehr zusammensein dürfen, tut es mir richtig leid.

Der Stadttheater-Podcast klingt für dieses Format ungewöhnlich ernst. Wird es möglich sein, bald wieder unbeschwert über anderen Dinge zu reimen, zu philosophieren und zu lachen? Oder vielleicht sogar über den Erreger selbst?

Auf jeden Fall. Ich glaube, der Humor war schon immer ein Werkzeug, das den Menschen geholfen hat, mit traumatischen Ereignissen umzugehen. Und irgendwann werden wir uns auch wieder anderen Themen widmen. Der Rechtsradikalismus, die Klimakrise: Das ist ja alles nicht verschwunden. Ich hoffe, dass wir diese Themen in Corona-Zeiten nicht aus den Augen verlieren.

Letzte Frage: Gibt uns Dein Podcast eine Vorstellung davon, wie dein nächster Gießen-Auftritt aussehen könnte? Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass nach diesem zukünftigen Gastspiel wirklich jemand in Ekstase nackt am Kronleuchter des Stadttheaters hängt?

Ich habe eine vertragliche Vereinbarung mit dem Stadttheater geschlossen und mir garantieren lassen, dass da jemand nackt am Kronleuchter hängen wird. Der Termin der Veranstaltung steht aber leider noch nicht fest. Also: Augen offen halten!