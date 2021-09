Die wichtige Rolle von Wirtschaftsprüfenden

Prof. Corinna Ewelt-Knauer hat gemeinsam mit Wissenschaftlern der JLU und der Uni Potsdam die Rolle von Wirtschaftsprüfern erforscht. (Foto: JLU Gießen / Till Schürmann)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Aktuell – also etwa ein Quartal vor Jahresende – beginnen viele Unternehmen damit, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften für die Prüfung ihres Jahresabschlusses zu beauftragen oder lassen bereits erste Vorprüfungen durchführen. Nicht nur der Wirecard-Skandal zeigt, wie wichtig die Qualität von Abschlussprüfungen ist: Investorinnen und Investoren vertrauen darauf, dass die Berichterstattung der Unternehmen der Wahrheit entspricht. Außerdem ist es auch für die Unternehmensführung wichtig, dass Abschlussprüferinnen und -prüfer das Unternehmen kritisch durchleuchten und auf mögliche Fehler hinweisen.

„Die Komplexität im Unternehmensalltag und in der unternehmerischen Berichterstattung hat jedoch in den letzten Jahren stark zugenommen. Das macht die Arbeit der Abschlussprüferinnen und -prüfer immer anspruchsvoller und erfordert eine hohe Qualifikation. In der Praxis zeigt es sich allerdings, dass hauptverantwortliche Abschlussprüferinnen und -prüfer den Großteil der Arbeit von ihrem Prüfungsteam vornehmen lassen. Dieses kennt nicht immer den Mandanten, arbeitet remote oder setzt sich insbesondere aus noch unerfahrenen Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteigern zusammen“, sagt Prof. Corinna Ewelt-Knauer.

Die Professorin für Financial Accounting an der Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU) rät deshalb: „Unternehmen sollten vor der Bestellung von Abschlussprüferinnen und -prüfern konkret fixieren, wie sich das Prüfungsteam zusammensetzt, und an welchem Ort Prüfungshandlungen durchgeführt werden. Vor allem die Qualifikationsprofile der einzelnen Teammitglieder sollten diskutiert werden und in welchem Umfang sich der verantwortliche Abschlussprüfende vor Ort beim Mandanten engagiert.“ In der Diskussion um die Kosten für eine Abschlussprüfung dürfe nicht vergessen werden, dass neben den direkten Kosten, die der Abschlussprüfer in Rechnung stellt, auch aufseiten der Mandanten Kosten entstünden. „Mitarbeitende des Mandanten müssen beispielsweise organisatorische Abläufe darlegen und Systeme erklären. Wechselt das Prüfungsteam von Jahr zu Jahr stark, geht dieses mandantenspezifische Wissen zumindest in Teilen verloren. Dies sollte in die Preisverhandlungen mit der Prüfungsgesellschaft einfließen.“

Corinna Ewelt-Knauer hat gemeinsam mit Wissenschaftlerinnen der JLU und der Universität Potsdam die Rolle von Prüferinnen und Prüfern erforscht. Diese Studie zeigt, dass die physische Anwesenheit der Prüferinnen und Prüfern vor Ort einen bedeutsamen Einfluss auf ein mögliches Fehlverhalten von Mitarbeitenden des Mandanten haben kann: Diese halten sich deutlich stärker an Regeln, wenn die Kontrollen in unmittelbarer Interaktion mit den Prüferinnen oder den Prüfern erfolgen. Wird die Prüfung hingegen ausschließlich remote und für Mitarbeitende des Unternehmens fast nicht wahrnehmbar durchgeführt, steigt der Regelbruch deutlich. Ihre Ergebnisse haben die Wissenschaftlerinnen in der Fachzeitschrift European Accounting Review unter dem Titel „Probabilistic Audits and Misreporting – the Influence of Audit Process Design on Employee Behavior“ veröffentlicht.