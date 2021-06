Die Zukunft der Bilder

"Es kommt immer darauf an, was am Ende auf Ihrer Netzhaut übrig bleibt", sagt Adriane Wachholz (Bild unten). Fotos: Schultz

GIESSEN - Eine neue Ausstellung hat im Kultur im Zentrum (KiZ) eröffnet. Adriane Wachholz, neue Gastprofessorin beim Gießener Institut für Kunstpädagogik, zeigt unter dem Titel "Being Theta" eine Auswahl aktueller Arbeiten. Das Publikum kann sich auf eine ebenso ästhetische wie vielseitige, anregende Schau freuen. Eröffnet wird die Schau heute zwischen 17 und 22 Uhr mit einem sogenannten Soft Opening.

Mit dem Titel "Being Theta" ist der Zustand unseres Gehirns zwischen Wachen und Schlafen gemeint, bei dem Theta-Wellen zwischen den verschiedenen Hirnhälften messbar sind. Bekannt ist dieser Bewusstseinszustand aus Meditationspraktiken, die eine geschärfte Wahrnehmung der Sinne und des Geistes hervorrufen. Außerdem "bezeichnet das große Theta in der Astronomie die Sternzeit: die Zeit, die die Sterne scheinbar für die Umkreisung der Erde brauchen", erläutert die 1979 im polnischen Opole geborene Wachholz bei einem Presserundgang.

Damit sind bereits zwei wesentliche Aspekte ihrer künstlerischen Arbeit genannt: das menschliche Bewusstsein und die "Unvorstellbarkeit und Relativität kosmischer Räume und Zeiten". Eine Werkgruppe entstand etwa aus Papier und Grafitpulver. Das Material wird auf eine Wasseroberfläche aufgebracht, auf der es zunächst schwimmt. Anschließend werden diverse breite, gerissene Papierstreifen übers Wasser gezogen, wobei sich das Grafit ans Papier anfügt. Aus diesen Materialien formt Wachholz dann relativ große Arbeiten, die einen weiteren Gestaltungsaspekt besitzen, eine geformte Perspektivität und räumliche Wirkung. Das wirkt zugleich ungewohnt und verblüffend.

Eine andere Gruppe ist die der vier Bismuthbilder. Die abstrakten Arbeiten ("Stream") tragen als wichtiges Gestaltungsmerkmal pastose Spuren des schweren, goldfarbenen Metalls, das zum Verarbeiten geschmolzen und in malerischer Art pastos vergossen wird. Zudem verwendet die Gastprofessorin Buntstifte, Grafit und Tusche. Sie bezieht sich damit auf alchemistische Traditionen. Die Thematik der abstrakten Arbeiten erinnert an organische Formen, vielleicht etwas Kosmisches. Der Clou ist, dass jedes Werk ein "Geburtsdatum" trägt (Wachholz: "Wie eine Person"), arbeitsbedingt blieb aber nur eines lesbar. Dieses Bild trug die Künstlerin zu einer Astrologin, erbat ein Horoskop dafür und zeichnete den Ton der Antwort auf. Den 15-minütigen Vortrag ließ die in Dortmund und Berlin lebende Künstlerin elektronisch zu einer Männerstimme verfremden und verbindet ihn in der Ausstellung mit dem Bild.

Ein weiterer Hauptteil ist die lange Reihe von 70 Bildern ("Waiting for pairing"), in denen die an den Kunsthochschulen in Münster und Genf ausgebildete Wachholz jeweils zwei runde, als Augen verstehbare Motive präsentiert. Die "suchen andere Augen" schreibt Wachholz, "die Augen des Gegenübers und hier vor allem die Augen der Gießenerinnen".

Vor den Bildern sind auch ein paar Stühle platziert. Die Besucher sind eingeladen, noch mehr Stühle mitzubringen und auch frei zu benutzen. Die Serie ist in zwei Teilen im oberen und unteren Raum zu sehen. Hinzu kommen diverse mittlere Formate, in denen mit wachsenden Kristallen und Metallsalzen ungewöhnliche Darstellungsformen und Effekte erreicht werden. Diese hochästhetischen Werke, wie stets Mischtechniken, sind zugleich mit paradoxen kleinen Akzenten ausbalanciert, sie weisen jeweils eine witzige kleine Irritation auf. Das ist typisch für die Künstlerin, die bei ihrer Arbeit immer das große Ganze im Kopf hat und in diesem Sinne in ihre Werke einfließen lässt, dabei aber nie ihren Humor verliert.

Und so macht es einfach Spaß, sich ins Universum der Adriane Wachholz zu begeben, die Besucher bekommen nie zweimal das Gleiche geboten und werden mit abwechslungsreichen Denkanstößen versorgt. Es komme eben immer darauf an, "was am Ende auf Ihrer Netzhaut übrig bleibt", sagt die Künstlerin.

Angesichts der aktuellen Corona-Auflagen gibt es diesmal eine digitale Begrüßung von Kulturamtsleiter Dr. Stefan Neubacher und Prof. Carl-Peter Buschkühle, dem geschäftsführenden Direktor des Instituts für Kunstpädagogik (IfK). Eine Einführung kommt von Dr. Alma-Elisa Kittner. Erläuternde Texte finden sich im unteren Nebenraum auf einer Stele. Die Ausstellung im KiZ läuft bis zum 8. August. Öffnungszeiten sind dienstags bis sonntags, 10 bis 17 Uhr. Eine Führung bietet Adriane Wachholz am Sonntag, 8. August um 15.30 Uhr.