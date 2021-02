Dieb entwendet Auto einesPizza-Fahrers

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Ein zunächst Unbekannter stahl Donnerstagfrüh das Auto eines Pizza-Fahrers. Gegen 2.30 Uhr stellte der Fahrer seinen Kia nur kurz in der Bahnhofstraße ab und wollte Warmhalteboxen in eine Gaststätte bringen. Er ließ den Schlüssel im Fahrzeug stecken. Der Dieb nutzte die Gelegenheit und fuhr mit dem Fahrzeug davon. Im Zuge von Fahndungsmaßnahmen stellte eine Streife das Fahrzeug in der Rödgener Straße fest. Der mutmaßliche Dieb, ein 19-jähriger Asylbewerber aus Algerien, lag neben dem Fahrzeug und ließ sich widerstandslos festnehmen. Er stand offenbar unter dem Einfluss von Drogen. Es erfolgte eine Blutentnahme auf der Polizeiwache. Dort trat er nach einem 43-jährigen Polizeibeamten und spuckte in dessen Gesicht. Der Beamte erlitt eine leichte Verletzung und konnte seinen Dienst fortsetzen. Anschließend musste der Verdächtige den Rest der Nacht in einer Gewahrsamszelle ausnüchtern. Er muss sich nun in mehreren Ermittlungsverfahren vor einem Gericht verantworten.