Diebstahl von Fahrzeugen aus Autohaus in Gießen nicht nachzuweisen

Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Giessen (kalg). Januar 2018: Maskierte schlagen die Scheibe in einem Gießener Autohaus ein, knacken die Zahlenkombination eines kleinen Tresors und gelangen so an die Schlüssel für einen größeren. Darin sind wiederum mehrere Schlüssel aufbewahrt, drei davon passen zu Neufahrzeugen - im Gesamtwert von 127 000 Euro. Mit denen fahren sie wenig später vom Hof. Die Täter konnten zunächst nicht ermittelt werden. Ein anonymer Hinweis schien ein Jahr später eine Wende in den Fall zu bringen. Doch die drei Männer im Alter zwischen 27 und 31 Jahren, die sich am Donnerstag wegen schweren Diebstahls vor einem Schöffengericht am Amtsgericht Gießen verantworten mussten, wurden freigesprochen. Das hatten zuvor auch schon Staatsanwaltschaft und Verteidiger in ihren Plädoyers gefordert. Zwar gebe es Anhaltspunkte, dass die Angeklagten "mit den Taten in Zusammenhang stehen", so der Vorsitzende Jürgen Seichter in der Urteilsbegründung. Aber die Beweise reichten einfach nicht aus.

Ein nächtlicher Anruf hatte im Januar 2019 die Polizeidienststelle Wetzlar erreicht. Demnach sei ein Briefumschlag in der dortigen Bahnhofstraße hinterlegt worden. Das Schreiben verwies zum einen auf einen Seecontainer in Aßlar mit einem der gestohlenen Autos sowie auf eine Halle in der Nähe Weilburgs mit dem anderen; wenngleich hier der genaue Standort nicht bekannt sei. Außerdem hieß es, ein Brüderpaar (29 und 31) habe die Diebestour organisiert.

Fahrzeug im Container

Wie die Polizei feststellte, war besagter Container tatsächlich von dem Älteren gemietet und einer der Pkw befand sich auch darin. Allerdings fehlten Fahrer- und Beifahrersitz, die in der Wohnung eines Bekannten des Bruders entdeckt wurden. Kurz danach tauchte auch das dritte Auto ausgebrannt in einem Waldstück in der Gemarkung Mengerskirchen auf. Die Identifizierung war nur noch durch die Seriennummer im Motorblock möglich.

Die jungen Männer auf der Anklagebank äußerten sich nicht selbst zu den Vorwürfen, ihre Verteidiger trugen Erklärungen vor. So räumte der 27-Jährige ein, den Container mit dem 31-Jährigen in der Vergangenheit genutzt zu haben; das sei aber schon Jahre her. Auch habe er die in seiner Wohnung gefundenen Sachen nur für den Bekannten deponiert. Dessen Anwalt widersprach dieser Darstellung. Der 29-Jährige ließ seinerseits mitteilen, von dem Vorfall nichts gewusst zu haben.

Ein Mitarbeiter des Autohauses sagte dagegen aus, dass der jüngere Bruder in dem Unternehmen beschäftigt gewesen sei und mit der Zahlenkombination für den Tresor vertraut gewesen sein könnte. Auf Nachfrage einer Verteidigerin musste er indes zugeben, dass dies auf circa 20 weitere Kollegen zutreffe.

Durch DNA-Spuren ließen sich die Männer nur mit dem Container in Aßlar in Verbindung bringen, nicht aber mit dem Tatort. Die Inaugenscheinnahme der Überwachungsvideos lieferte ebenfalls keine eindeutigen Erkenntnisse.

Täterwissen

Staatsanwalt Christian Bause betonte in seinem Plädoyer, dass er Bauchschmerzen habe, eine Verurteilung zu fordern. Denn die Verhandlung habe gezeigt, dass sich die Anklage lediglich auf den anonymen Tipp stützen könne. Der Brief enthalte zwar Täterwissen, und es seien Anzeichen zu erkennen, dass die gestohlenen Gegenstände durch Hehlerei in die Wohnung gelangt seien. Eine Täterschaft könne allerdings nicht ohne Zweifel nachgewiesen werden.