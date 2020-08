"Dienst aus anderer Perspektive" in Gießen

Verstärkung auf Pedale: Die Vorteile werden von Carsten Trittin, Thomas Langner, Alexander Steiß und Bürgermeister Peter Neidel erläutert (hinten von links). Foto: Moor

GIESSEN. Die Idee sei ihm beim Radfahren entlang der Lahn zu Beginn der Corona-Zeit gekommen, berichtet Bürgermeister Peter Neidel. Dort habe er die vielfache Missachtung der Abstandsregeln beobachtet und sich überlegt, dass das Rad ein ideales Fortbewegungsmittel für die Ordnungspolizei sei, um bestimmte Gebiete in der Stadt zu erschließen, die für Autostreifen oder zu Fuß schwer erreichbar seien. Nun führt die Ordnungspolizei Gießen die erste Fahrradstreife ein und hat zu diesem Zweck zwei E-Bikes angeschafft.

Dies solle die Lücke zwischen Auto- und Fußstreifen schließen, erklärt Carsten Trittin, Abteilungsleiter der Ordnungspolizei. Gegenüber dem Auto sei der große Vorteil, dass man in schwer zugänglichen Gebieten mobiler sei und weniger Distanz zu den Bürgern habe, ergänzt Neidel, der als Dezernent für Ordnungsamt verantwortlich zeichnet. Fußstreifen gegenüber hätte das Rad den Vorteil, dass man schneller und präsenter sein könne. Zudem sei eine Begegnung auf Augenhöhe möglich.

Der Dienst per Fahrrad soll jedoch keine Streife ersetzen, sondern die Arbeit der Ordnungspolizei in Gießen ergänzen. "Es wird interessant sein, den Streifendienst aus einer anderen Perspektive zu erleben", erklärt einer der bisher vier Mitarbeiter, die künftig per E-Bike in der Stadt unterwegs sein werden. Diese Perspektive soll es zum einen ermöglichen, sowohl Defizite auf Radwegen aufzudecken als auch Verstöße wahrzunehmen, die man vom Auto aus schlecht erkenne. Zum anderen könnten die Ordnungspolizisten den Straßenverkehr hautnah aus der Sicht von "schwächeren" Verkehrsteilnehmern erleben und bei Bedarf, etwa dem Blockieren von Fahrradwegen, "hoheitlich eingreifen", so Amtsleiter Alexander Steiß. Die Mitarbeiter hätten sich alle freiwillig für die Fahrradstreife gemeldet und seien geübte Radfahrer, daher sei bisher keine spezielle Schulung nötig gewesen. Für die Ordnungspolizisten sei die Arbeit zu Rad trotzdem Neuland, und bei Bedarf werde man ein Training anbieten, erklärt Carsten Trittin.

Geländetauglich

Bei der Planung der Fahrradstreife sei schnell klar gewesen, dass aufgrund der Schichtdauer nur Räder mit Motor in Frage kämen. Die Reichweite der E-Bikes betrage etwa 60 bis 100 Kilometer, erklärt Lieferant Thomas Langner von "Delta Bike". Breite Reifen machen sie nicht nur geländetauglich, sondern auch den Einsatz auf geteertem Untergrund komfortabler. Die Räder wurden analog zu Streifenfahrzeugen beklebt, um die Zugehörigkeit zur Ordnungspolizei zu verdeutlichen. Darüber hinaus wurde für den Einsatz passende Ausstattung wie Taschen und Kleidung beschafft - um die 5000 Euro hat die Stadt bisher in die Ausrüstung der Fahrradstreife investiert. Zum Einsatz werde sie im Rahmen der Möglichkeiten und auch der Wetterlage kommen, erläutert Trittin. Die Stadt überlegt obendrein die Anschaffung eines weiteren Rades, sofern die Erfahrungen positiv seien. Die Fahrradstreife ist ab sofort im Einsatz.

Das städtische Ordnungsamt folgt mit dieser Anschaffung einem Trend. E-Bikes machten immerhin einen großen Anteil seines Geschäftes aus, erklärt Thomas Langner. "Das Rad ist das Verkehrsmittel der Zukunft", freut sich Alexander Steiß, dass man das Portfolio der Gießener Ordnungspolizei erweitern könne und mehr Flexibilität und Mobilität habe. Der Einsatzbereich sei das gesamte Stadtgebiet und auch der Seltersweg - dort könne die Fahrradstreife geradezu vorbildhaft zeigen, dass man in der Fußgängerzone sein Rad durchaus schieben könne, merkt Carsten Trittin an.