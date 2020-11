"Dienstagskranz zu Gießen" kümmert sich um "heitere Lebensanschauung"

Das Präsidium im 195. Jahr des "Dienstagskranz" am Denkmal von Carl Heyer: Axel Pfeffer, Bernd Grüner, Hans Maas und Prof. Wolf-Dieter Walker (von links). Foto: Wißner

GIESSEN - Seit 195 Jahren gibt es den "Dienstagskranz zu Gießen" - aufgrund der Corona-Krise kann aber auch dieser außergewöhnliche Geburtstag nicht gebührend gefeiert werden. "Nach der ersten Unterbrechung im März, dem zaghaften Versuch des Neubeginns mit der traditionellen Juli-Wanderung und den darauffolgenden drei Kranzabenden hat die Pandemie uns nun wieder getrennt. Wenn man den verschiedenen Schilderungen und Schriftdokumenten Glauben schenken darf, ist der 15. November 1825 als der Gründungstag anzunehmen", informiert Präsident Axel Pfeffer die Mitglieder. Dabei wirft er die Frage auf: "Dienstagskranz", quo vadis?

Der "Schlammbeiser" ist sich bewusst, dass auf ihn und seine Mitstreiter im Vorstand - Vizepräsident Prof. Wolf-Dieter Walker, Schatzmeister Hans Maas und Kranzsekretär Bernd Grüner - "jetzt ungewohnte, organisatorische Zeiten zukommen". In den 1920er oder 1930er Jahren musste zwar schon das eine oder andere Treffen ausfallen, weil es an Brennmaterial zur Beheizung benötigten Räumlichkeiten fehlte. Momentan seien die Gründe dafür jedoch weitaus bedeutender und schwerwiegender als ein Mangel an Kohle. "Voraussichtlich sehen wir uns nicht mehr vor Februar 2021 in unserem Kranzhotel Steinsgarten", so Pfeffer, der seit fünf Jahren an der Spitze steht.

Die vier Vorstandsmitglieder hatten es, bevor die Corona-Auflagen abermals verschärft wurden, zumindest noch geschafft, ein "195er-Erinnerungsfoto" am Gedenkstein für Carl Heyer in der Nordanlage zu "schießen". Dem Professor der Forstwissenschaft in Gießen (1825-1856), Revierförster und Forstmeister, dessen Grab sich auf dem Alten Friedhof befindet, hatten Schüler, Verehrer, Forstvereine und die Stadt Gießen 1892 ein Denkmal gesetzt. Forstleute waren es auch, die an der Ludwigs-Universität mit Forst- und Landwirtschaft zu tun hatten, die sich "unter dem Einfluß des Krebses", wie es in der Chronik des "Dienstagskranzes" heißt, versammelten und eine mit sieben Paragrafen versehene Stiftungsurkunde ausarbeiteten. Diese wurde von den Herren Dr. Vix, Dr. Gergens, Dr. Carl Heyer, Sonnemann, Krauskopf, Braubach und Dr. Konrad Heyer unterzeichnet. Der Zweck der Gesellschaft liegt in der "Pflege der Freundschaft und Förderung einer heiteren Lebensanschauung".

Fotos Das Präsidium im 195. Jahr des "Dienstagskranz" am Denkmal von Carl Heyer: Axel Pfeffer, Bernd Grüner, Hans Maas und Prof. Wolf-Dieter Walker (von links). Foto: Wißner Stiftungsfest im Jahr 2015: die Mitglieder des "Dienstagskranzes" mit Ehefrauen. Foto/Repro: Wißner 2

195 Jahre sprechen durchaus für Kontinuität und Vitalität. "Letzteres bedeutet, dass der 'Dienstagskranz' im biologischen Sinne nicht alt geworden ist, sondern dass er eher einem Organismus gleicht, der sich kontinuierlich erneuert", ist in der Chronik nachzulesen. Manifestiert haben sich in den fast zwei Jahrhunderten einige Statuten, wie etwa die maximale Mitgliederzahl von 50 - ausnahmslos Männer - bisher gab es 479. Vorgeschrieben sind darüber hinaus regelmäßige Zusammenkünfte am ersten Dienstag des Monats, straffe Protokollführung sowie die sorgfältige Aus- und Zuwahl neuer Mitglieder. Es handelt sich also wahrlich um einen erlesenen Kreis. Dem gehört seit immerhin 49 Jahren der diplomierte Volkswirt Hans Wilhelmi an. Der 94-Jährige ist nicht nur das langjährigste, sondern zudem das älteste Mitglied. Die beiden Jüngsten sind Fritz-Christian Roller und Dr. Max Rempel (beide 41). Manche Familien sind in dritter Generation vertreten.

Mit Gießens wohl bekanntestem Schlossermeister führt erstmals ein Handwerker den "Dienstagskranz", dessen Mitglieder überwiegend Kaufmänner und Akademiker sind. Axel Pfeffers Amtsvorgänger waren sein heutiger Vize Wolf-Dietrich Walker (2012-2014) und Jochen Werner (2005-2007).

Im Jahr 1943, während des Nationalsozialismus, musste die Gesellschaft um ihre Existenz bangen. Denn die Gestapo nahm sämtliche Vereine und Vereinigungen genau unter die Lupe. Es kam zu einer Aussprache mit dem Leiter der Geheimen Staatpolizei, Kriminalrat Winzer, und dem damaligen Präsidenten George Sessous. Das Ergebnis: Der "Dienstagskranz" sei "als eine Art staatsgefährlicher, unfruchtbarer Meckerer" zu betrachten, dem man "das Handwerk legen müsse". Später findet sich der Eintrag, das Vereinsleben habe "unter der Ungunst der Verhältnisse" gelitten: "schlechte Stimmung, kühles Lokal, schlechtes Bier, Fortfall des Essens".

Einen schweren Einschnitt bedeutete auch die Bombardierung Gießens am Nikolaustag 1944, als der "Dienstagskranz" seine Heimstatt verlor; im "Kaisersaal" wurden über 25 Jahre lang Sitzungen abgehalten. Alles Hab und Gut war ebenfalls vernichtet: "Das über 200 Jahre alte Klubgebäude des Gesellschaftsvereins, Sonnenstraße 19 (heutiger Standort Stadtpost), ist nur noch ein Schutt- und Trümmerhaufen. Besonders schmerzlich aber ist für uns der Verlust unseres Aktenschrankes mit all dem kostbaren Inhalt. Auch die schönen drei Lederbände mit den Bildaufnahmen von annähernd 280 Mitgliedern wurden ein Raub der Flammen."

Prächtige Hess-Eiche

Selbst den Chronisten fällt es schwer, angesichts vieler herausragender Mitglieder einzelne hervorzuheben. Genannt wird zum Beispiel Prof. Fritz Hildebrand, der 29 Jahre lang als Direktor des Pharmakologischen Instituts die Studenten der Human- und Veterinärmedizin unterrichtete, und der als Entdecker des Cardiazols, des Pentamethylentetrazols, weltweit den Namen seiner Gießener Alma Mater bekannt machte. Erwähnung finden ferner der Philosoph und Pädagoge Prof. Wilhelm Braubach, Gießens erster Oberbürgermeister Dr. Karl Dönges, Prof. Erwin Schliephake sowie die Industriellen Bänninger, Buderus, Gail und Rinn. Letzterer spendierte zu festlichen Anlässen übrigens Zigarren. Ältestes Mitglied war der 2000 verstorbene ehemalige Haupt-Geschäftsführer der IHK Gießen, Wilhelm Wirtz, mit 105 Jahren.

Ein Vierteljahrhundert als Präsident amtierte Richard Hess. Ihm zu Ehren wurde im Akademischen Forstgarten unterhalb des Schiffenbergs an seinem 76. Geburtstag am 23. Juni 1911 die Hess-Eiche gepflanzt. Kommerzienrat Wilhelm Gail besorgte zudem einen Stein mit Gedenkplatte von Gail-Keramik, der 1939 gesetzt wurde. Seit dem 2. Juli 1991 gibt es einen neuen Stein; seitdem ziehen die "Dienstagskränzler" jeweils am ersten Mittwoch im Juli - aus Rücksicht auf die zahlreichen Ärzte, die mittwochnachmittags frei hatten - zur Hess-Eiche. Dazu verrät der ehemalige Präsident Jochen Werner, dass die ursprünglich für August 1914 geplante Enthüllung eines Steins mit Platte wegen des Ausbruchs des Ersten Weltkrieges nicht stattfand und auch nicht mehr nachgeholt wurde. Richard Hess starb 1916, im "Dienstagskranz" verblasste die Erinnerung. Im Jahr 2010 entdeckte Augenarzt Dr. Groß durch Zufall den Stein im Forstgarten. Es gelang ihm, die verwitterte und teils beschädigte Inschrift zu entziffern und dem "Dienstagskranz" zuzuordnen. Vor allem dem Einsatz von Dr. Klaus Krämer sei es zu verdanken, dass eine neue Gedenkplatte mit identischer Inschrift angebracht wurde. Kleine Bäume und Buschwerk, die Zugang und Blick behinderten, mussten weichen. Und mit den alljährlichen Besuchen an diesem großen und prächtigen Baum war eine neue Tradition geboren.