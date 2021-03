Dienstjubiläum am Verwaltungsgericht

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Ihr 25-jähriges Dienstjubiläum im öffentlichen Dienst konnte dieser Tage die Vorsitzende Richterin Dr. Stefanie Engel-Boland am Verwaltungsgericht Gießen begehen. Der Präsident des Gerichts, Harald Wack, gratulierte ihr aus diesem Anlass und dankte herzlich für ihre engagierte richterliche Tätigkeit als Vorsitzende der 7. Kammer des Verwaltungsgerichts Gießen, die schwerpunktmäßig mit Verfahren aus dem Ausländer- und Asylrecht sowie dem Schulrecht und Kinder- und Jugendhilferecht befasst ist und in der sie ihr profundes Fachwissen und ihre vielfältigen Erfahrungen aufgrund früherer langjähriger Tätigkeit in der hessischen Sozialgerichtsbarkeit einbringt.