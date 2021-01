"Dieser Tod erfolgt nicht schnell"

Der Vernichtung entkommen: Die junge Autorin Seweryna Szmaglewska mit den ersten Ausgaben ihres Buches. Foto: Schöffling & Co. Verlagsbuchhandlung

GIESSEN - Die blutigsten Spuren wollte die Mörderbande noch eilig verwischen. Die Todesöfen wurden abgerissen, zahllose Unterlagen vernichtet. Und die misshandelten, ausgemergelten Frauen und Männer sollten schnellstens auf ihren letzten Fußmarsch geschickt werden. Deshalb stand das sonst eisern bewachte Tor plötzlich offen. Von morgens bis abends strömten die Häftlinge samt Bewachern in Fünferreihen hinaus. "Wenn anstelle der Baracken und Krematorien Gras gewachsen wäre, hätte man die ganze Angelegenheit gegenüber Europa und der Welt leichter reinwaschen können", schreibt Seweryna Szmaglewska. Doch es kam anders. "Die Rote Armee drang in einem unerwarteten Tempo voran, wie ein Lauffeuer." Dabei hatten die Deutschen gerade "zu dieser Jahreszeit keine russische Offensive erwartet". Am 27. Januar 1945 erreichten die Sowjets schließlich Auschwitz-Birkenau und stießen dort auf noch rund 7000 völlig entkräftete Gefangene. Gleichzeitig entdeckten sie unzählige Leichen von verhungerten, erschossenen, erschlagenen Menschen und erkannten sofort, dass sich an diesem Ort unvorstellbar kaltblütige Verbrechen zugetragen haben müssen.

Der Tag der Befreiung des größten deutschen Vernichtungslagers, in dem mehr als 1,1 Millionen Männer, Frauen und Kinder ermordet wurden, gilt seit 1996 in der Bundesrepublik als gesetzlicher Gedenktag. Als internationaler Tag der Erinnerung an die Opfer des Holocaust wurde der 27. Januar gar erst 2005 von den Vereinten Nationen etabliert. In vielen Ländern finden inzwischen aus diesem Anlass Veranstaltungen statt; die Gedenkfeier des Deutschen Bundestages mit Charlotte Knobloch, Überlebende der Shoa und ehemalige Vorsitzende des Zentralrates der Juden in Deutschland, wird an diesem Mittwoch um 11 Uhr im Internet übertragen.

Befreiung von Auschwitz

Die rettende Ankunft der Roten Armee hat Seweryna Szmaglewska nicht miterlebt. Die junge Polin gehörte einer Gruppe von Häftlingen an, die am 18. Januar 1945 zu Fuß auf den Todesmarsch ins über 250 Kilometer entfernte Konzentrationslager Groß-Rosen geschickt wurde. Im Schutz der Nacht beschloss sie, gemeinsam mit zwei Frauen zu fliehen. Und tatsächlich gelang es der 29-Jährigen, sich bis in ihren Heimatort Piotrków durchzuschlagen. Dort musste sie allerdings erkennen, dass die Menschen in Polen nur wenig über das Grauen von Auschwitz wissen. Deshalb sah sie sich in ihrem Vorhaben bestärkt, über ihre 30 Monate andauernde Inhaftierung Zeugnis abzulegen. Zumal sie das Gefühl hatte, dies ihren Mitgefangenen schuldig zu sein. Den Ermordeten, aber auch jenen, die vielleicht noch am Leben waren. Und da sie wusste, "dass meine Kameradinnen sich immer noch in den Transporten nach Groß-Rosen, nach Buchenwald, nach Ravensbrück befanden, zwang ich mir ein Arbeitspensum auf, das in etwa ihrem Marschtag entsprechen musste. Ich stellte den Wecker auf fünf Uhr in der Früh und arbeitete bis zur Dämmerung".

INTERVIEW MIT CHARLOTTE KITZINGER VON DER ARBEITSSTELLE HOLOCAUSTLITERATUR DER JLU In Polen gehört "Die Frauen von Birkenau" seit Jahrzehnten zur Pflichtlektüre in Schulen. Und dennoch liegt erst mehr als 75 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz eine deutsche Übersetzung des Textes vor. Haben Sie dafür eine Erklärung? Eine wirklich stichhaltige Erklärung habe ich dafür leider nicht. Grundsätzlich kann man schon von einer gewissen "Nichtbeachtung" der polnischen Holocaustliteratur in Deutschland sprechen. Dennoch entscheidet letztlich wohl auch mitunter schlicht der Zufall darüber, ob ein Werk publiziert wird. Gerade frühe Texte konnten manchmal erst Jahrzehnte nach ihrer Erstpublikation in deutscher Übersetzung erscheinen. Es betrifft aber nicht nur die polnische Literatur oder Werke zum jüdischen Genozid. So erging es auch den Erzählungen Liana Millus, die in Italien bereits 1947 publiziert wurden und in deutscher Übersetzung erst 1997. Auch der 1963 auf Katalanisch veröffentlichte Roman "K.L. Reich" von Joaquim Amat-Piniella, der vom Schicksal der spanischen und politischen Häftlinge im KZ Mauthausen erzählt und ebenfalls zur Schullektüre wurde, liegt in deutscher Sprache erst seit 2016 vor. Seweryna Szmaglewska beschreibt das Grauen in Auschwitz-Birkenau sehr detailliert und mitunter drastisch. Eignet sich ihr Bericht auch in Deutschland als Schullektüre? Szmaglewska zeigt ein so umfassendes, differenziertes und eindringliches Bild des Schicksals der Frauen in Auschwitz-Birkenau, wie man es kaum in einem anderen Werk findet. Es eignet sich daher gerade wegen seiner Genauigkeit und klaren Sprache einerseits sehr gut für den Einsatz im Schulunterricht. Andererseits darf man natürlich Schüler und Schülerinnen nicht mit zu schonungslosen und verstörenden Bildern des Grauens und Leids überfordern. Didaktisch entsprechend eingebunden können verschiedene Auszüge aus dem Bericht aber meines Erachtens sehr gewinnbringend und sinnvoll zum Beispiel im Deutsch- und Geschichtsunterricht eingesetzt werden. Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren mit unterschiedlichen Aspekten der Holocaust- und Lagerliteratur. Welchen Stellenwert messen Sie in diesem Zusammenhang dem Buch von Seweryna Szmaglewska bei? Die polnische Literatur hat aufgrund der räumlichen Nähe zu den nationalsozialistischen Vernichtungsstätten im besetzten Land Polen als "Augenzeugin" den Massenmord an den Juden so konkret beschreiben und erzählen können wie keine andere Literatur. Seweryna Szmaglewska hat auf eine herausragende Art und Weise die Alltagswelt im Frauenlager in Auschwitz-Birkenau und die Einzelschicksale sowie den (meist vergeblichen) Überlebenskampf zahlreicher weiblicher Häftlinge bis ins Detail dokumentiert. Als Schriftstellerin hat sie zudem gleichzeitig eine sehr berührende und literarische, beinahe romanhafte Erzählung geschaffen. Diese Kombination macht das Werk einzigartig und unverzichtbar. Die AHL hat erst kürzlich die Übersetzung des Tagebuchs des 15-jährigen Yitskhok Rudashevskia aus dem Ghetto Wilna in deutscher Übersetzung herausgegeben. Nun ist das Buch von Seweryna Szmaglewska erschienen. Welche noch unbekannten Berichte von Überlebenden gerade aus Osteuropa sollten unbedingt noch in Deutschland erscheinen? Berichte und Werke zum Holocaust aus dem osteuropäischen Raum werden in Deutschland bis heute nicht in der Form berücksichtigt, die ihrer Bedeutung entspräche. Dies betrifft auch die polnischsprachigen Werke. Die AHL plant daher zusammen mit der Polonistin und Übersetzerin Ewa Czerwiakowski sowie dem Germanisten und Übersetzer Dr. Lothar Quinkenstein eine Buchreihe im Wallstein Verlag, die zentrale Werke der polnischen Holocaustliteratur als deutsche Neuausgaben oder Erstübersetzungen herausgeben wird. Als erster Band wird im April der Roman "Brot für die Toten" von Bogdan Wojdowski über das Warschauer Getto neu erscheinen. * Charlotte Kitzinger arbeitet seit 2003 an der Arbeitsstelle Holocaustliteratur der Justus-Liebig-Universität und hat seit Juli 2020 die Stelle der Geschäftsführerin inne. Foto: Privat

Im Juli 1945 schloss Seweryna Szmaglewska ihren schonungslos detaillierten Bericht ab, der bereits am 4. Dezember in Polen erschien. Mehr noch: Ihr Buch diente dem Internationalen Militärgericht in Nürnberg als Beweismittel im Prozess gegen die Hauptverbrecher des "Dritten Reiches" und sie selbst sagte dort - als eine von zwei Zeugen aus Polen - am 26. Februar 1946 aus. Es ist also nicht nur völlig unverständlich, sondern geradezu bestürzend, dass dieses herausragende Zeugnis des grausamen Lageralltags und der deutschen Vernichtungsmaschinerie erst mehr als 75 Jahre nach Kriegsende unter dem Titel "Die Frauen von Birkenau" auch in der Sprache der Täter vorliegt. Zu verdanken ist die sorgfältige Edition dem Frankfurter Schöffling Verlag, vor allem der Sachbuchautorin und Journalistin Marta Kijowska - eine versierte, einfühlsame Übersetzerin, die den mehr als 430 Seiten umfassenden Aufzeichnungen ein kenntnisreiches Nachwort hinzugefügt hat.

Vor dem deutschen Überfall auf Polen studierte die 1916 geborene Seweryna Szmaglewska in Warschau Soziologie, war als Schriftstellerin tätig und verfasste mehrere Reportagen für den polnischen Rundfunk. Im September 1939 kehrte sie nach Piotrków in der Nähe von Lodz zurück, half mit, in einem Krankenhaus die Verwundeten zu betreuen, schloss sich dem Untergrund an und beteiligte sich an illegalem Unterricht. Ihre Festnahme im Juli 1942 aber beruhte allein auf einem Verdacht: Der SS-Mann, der die nicht-jüdische Polin beobachtete, glaubte im Zurechtrücken ihrer Brille ein geheimes Signal des Widerstandes zu erkennen, erläutert Marta Kijowska die Hintergründe.

Sie kam zunächst ins Gefängnis und wurde im Oktober nach Auschwitz-Birkenau deportiert. Dort sollte sie 840 Tage lang in dem Lagerteil arbeiten, in dem die Habseligkeiten der eingelieferten Häftlinge aufbewahrt und sortiert wurden, sowie in Kommandos, "die nach draußen gehen". Ihr langer Aufenthalt und die Vielfalt der erzwungenen Aufgaben "haben mir erlaubt, viele Geheimnisse des Lagers zu ergründen". Doch Seweryna Szmaglewska stellt nicht sich in den Mittelpunkt ihrer Darstellung, sie schreibt niemals "ich", sondern "wir" und hebt das Erlebte, Gesehene oder Gehörte damit auf eine allgemeingültige Ebene. "Ich wollte ja von den Millionen erzählen, die mein Schicksal geteilt haben." Durch diese einzigartige dokumentarische Form ist das Buch weder Roman, noch autobiographischer Bericht oder Reportage. Wohl gerade deshalb erzielt der Text eine Unmittelbarkeit, die das Weiterlesen mitunter schwer erträglich macht. Etwa wenn es heißt: "Nein, es ist nicht so einfach, im Gas zu sterben, dieser Tod erfolgt nicht schnell." Denn es sei allgemein bekannt, dass die Deutschen aufgrund der großen Anzahl von Menschen, die sie vernichten wollen - "und vielleicht auch aus anderen Gründen" - bei den Vergasungen Einsparungen vornehmen.

"Kinder verbrannt"

"Eine hohe Dosis Blausäure (Zyklon) hätte sofort eine tödliche Wirkung, doch die, die sie anwenden, erlaubt nur ein langsames Sterben." Oder wenn sie an anderer Stelle darauf verweist: "Aufgrund der Anordnung, mit dem Gas so sparsam wie möglich umzugehen, werden Kinder bei lebendigem Leib verbrannt." Seweryna Szmaglewska nennt die Namen der deutschen Verbrecher, erwähnt die "Kapos" genannten Funktionshäftlinge, die "den Gefangenen von Auschwitz mindestens genauso viel Böses antun wie die SS-Mannschaft", und sie beschreibt geradezu liebevoll Leidensgenossinnen, die Hunger, Kälte sowie Misshandlung nicht überleben und so dem Vergessen entrissen werden.

"Innerhalb des Lagers merkt man das Voranschreiten der Zeit nicht. Über jeder Stunde des Tages und der Nacht hängt dasselbe Grauen: die rauchenden Krematorien und die dorthin strömenden Menschenmassen", hält die junge Frau fest. Gleich zu Beginn spricht sie den Leser auch direkt an: "Wenn dein Vater, dein Bruder oder dein Sohn dort wäre, würdest du ihn nicht erkennen, in dem Maße sieht ein gebrechlicher Greis einem jungen Mann ähnlich, in dem Maße hat ein Junge das zerfurchte Gesicht eines Alten. Alle wirken gleichermaßen steif und leblos."

Wer also wirklich glaubt, dass Kontaktbeschränkungen, Ausgangssperren und geschlossene Konsumtempel mit den Qualen und der permanenten Todesgefahr in einem KZ auch nur ansatzweise zu vergleichen seien, dem sei die Lektüre von "Die Frauen von Birkenau" dringend angeraten.

Seweryna Szmaglewska: Die Frauen von Birkenau. Aus dem Polnischen und mit einem Nachwort von Marta Kijowska, Schöffling & Co. Verlagsbuchhandlung Frankfurt 2020, 448 Seiten mit zahlreichen Fotos, 28 Euro.