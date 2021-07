Digital-Kompass: "Gießener*innen gehen online"

Wie schaltet man Wlan an? Anja Römer erklärt Teilnehmer Arnold König, wie es geht. Foto: Zielinski

GIESSEN - Gießen. "Ich möchte gerne lernen, wie ich mit meinem Handy Fotos machen und diese dann auf den PC überspielen kann", erläutert Arnold König seine Motivation. Zusammen mit 14 weiteren Senioren nimmt der 85-Jährige am "Digital-Kompass" teil. Unter dem Motto "Wir Gießener*innen gehen online!" unterstützt das Seniorenbüro Gießen mit dem Projekt Menschen Ü60 auf ihrem Weg in die digitale Welt. Kooperationspartner der Stadt sind neben dem Verein Ehrenamt Gießen, dem Verein Omnes sowie dem Polizeipräsidium Mittelhessen auch Schüler der Herder- und der Alexander-von-Humboldt-Schule. "Gerade der Austausch mit jungen Menschen ist sehr wichtig und bietet Vorteile für beide Seiten", weiß Marion Stürmer vom Seniorenbüro. Die meisten der Teilnehmer seien weiblich und über 80 Jahre alt.

Eigentlich sollte es schon im Oktober vergangenen Jahres losgehen, doch Corona kam dazwischen. Diese Zeit nutzten die zukünftigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, um sich selbst fit zu machen, beispielsweise für Zoom. Mitte Juni war es schließlich soweit: Die Teilnehmer kamen erstmals im Seniorentreff in der Hardtallee 15 zusammen. Nach einem Kennenlernen im Freien wurden sie auf zwei Gruppen verteilt und die ersten Wünsche und Fragen aufgenommen.

"Wie kann ich Telefonnummern abspeichern?" "Wie kann ich Bilder versenden?" "Was ist eine App und wo bekomme ich die her?" "Wie bekomme ich den digitalen Impfpass auf mein Handy?" "Wie kann ich im Internet einen VW-Bus kaufen?" waren einige der Fragen, die den Senioren unter den Nägeln brannten. "Jeder Teilnehmer bringt nach Möglichkeit sein Smartphone, Tablet, Handy oder Notebook mit und entscheidet selbst, wie viel er aufnehmen kann", erklärt Seniorentreffleiterin Waltraud Reuhl. Darüber hinaus würden fünf Tablets vor Ort zur Verfügung stehen.

Ömer Bilgin, der vor Kurzem sein Abitur an der Herderschule abgelegt hat und beim Verein Omnes aktiv ist, ist einer der ehrenamtlichen Helfer. "Unser Ziel ist es, noch mehr junge Menschen für das Ehrenamt zu gewinnen", sagt er. Mit viel Geduld erklärt er Dinge rund um Handy und Co., die jungen Leuten ganz selbstverständlich erscheinen. Dass er nicht "so viel herumdrücken" darf, hat Arnold König schnell begriffen, aktuell ist er dabei, sich mit Pass- und Kennwörtern vertraut zu machen und zu erkennen, wann das Wlan eingeschaltet ist und wann nicht. "Zuhause hat keiner Zeit mir das zu erklären", sagt der gelernte Tapezierer und Lackierer, der sich schon immer gerne weitergebildet hat.

"Seit 1984 bin ich schon mit Computern vertraut", erklärt Ingrid Dormann. Nun möchte die 73-Jährige wissen, wie man Bilder vom Handy auf den PC transferiert. Ihr Ziel ist es, selbstgehäkelte Figuren bei ebay zum Verkauf einzustellen. Barbara Kärner hingegen möchte lernen, ihr neues Tablet richtig zu bedienen. "Heute hat man mir gezeigt, wie ich Apps herunterladen kann", freut sich die 76-Jährige.

Falls es noch einmal zu einem Lockdown kommen sollte, möchte man den Kontakt zu den Senioren nicht verlieren. Aus diesem Grund legen die Mitarbeiter großen Wert darauf, allen Teilnehmern den Zugang zum BigBlueButton zu ermöglichen, einem Open-Source-Webkonferenzsystem, das Zoom ähnelt. "Wir möchten die Gruppe dann digital halten", bringt es Waltraud Reuhl auf den Punkt.

Weil das Projekt so gut läuft und aktuell alle Plätze belegt sind, ist geplant, mithilfe des Digital-Kompasses auch in Seniorenheime zu gehen. "Nach den Sommerferien werden wir bei der Awo und im Johannesstift starten", so Marion Stürmer. Räumlichkeiten und Geräte würden von den jeweiligen Heimen zur Verfügung gestellt. Mit dabei sind natürlich auch die Schüler. "Es gibt bereits einen Projektentwurf, und wir haben vor, auch die Ostschule, die Liebigschule und das Landgraf-Ludwigs-Gymnasium mit ins Boot zu holen", unterstreicht Ömer Bilgin. Darüber hinaus wird Kriminalhauptkommissar Ulrich Kaiser, beim Polizeipräsidium Mittelhessen für Internetprävention zuständig, im Rahmen des Digital-Kompasses Schulungen in der Hardtallee anbieten. Aktuell hat die Stadt Gießen sechs Seniorentreffstandorte. "In allen steigt die Nachfrage für Hilfe mit Smartphone oder Computer", weiß Marion Stürmer. Gesucht sind nun weitere ehrenamtliche Mitarbeiter, um auch an anderen Standorten fundiertes, digitales Wissen zu vermitteln. Denn das Interesse sei sehr groß.

Laut Digitalindex 2018/2019 nimmt die mobile Internetnutzung über Smartphone und Tablet besonders bei Senioren zu. Demnach sind bereits 79 Prozent der 60- bis 69-Jährigen und 45 Prozent der über 70-Jährigen online. Von Videotelefonaten mit den Enkeln bis hin zu Reisebuchungen von zu Zuhause aus - die Einarbeitung in neue Medien wird gerade für Senioren immer wichtiger.

Der Digital-Kompass ist ein gemeinsames Projekt der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (BASCO), Deutschland sicher im Netz e.V. sowie der Verbraucher-Initiative und wird durch das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz gefördert. Seit 2015 arbeitet das Projekt daran, ältere Menschen zum sicheren Umgang mit dem Internet und digitalen Diensten zu befähigen.