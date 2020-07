Digitale Betriebserkundung für Lehrkräfte

Jetzt teilen:

giessen/ heuchelheim (red). Zusammen mit der Bäckerei Volkmann hat das Netzwerk SchuleWirtschaft Mittelhessen die erste digitale Betriebserkundung für heimische Lehrkräfte ins Leben gerufen. Mit dem neuen virtuellen Format werden Betriebsbesichtigungen auch in Zeiten von Corona-bedingten Schulschließungen wieder möglich. Lehrkräfte aus ganz Mittelhessen trafen sich kürzlich im digitalen Konferenzraum von SchuleWirtschaft und schauten sich das in der Bäckerei gedrehte Video an. Die Zuschauer erfuhren, wie Brot, Brötchen und Stückchen liebevoll in Heuchelheim gefertigt werden. Dirk Linkewitz moderierte: "Trotz des Einsatzes von Maschinen und Automatisierung legen wir viel Wert auf Handarbeit", so der Produktionsleiter. Im Anschluss an den virtuellen Betriebsrundgang tauschte sich der Bäckermeister mit den Lehrkräften über die verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten seines Betriebes aus.

"Wir bedanken uns bei Dirk Linkewitz und seinen Kolleginnen und Kollegen der Bäckerei Volkmann, die uns bei der anfangs etwas verrückten Idee einer digitalen Besichtigung tatkräftig unterstützt haben", sagt Sebastian Höhn, Referent für SchuleWirtschaft Mittelhessen. "Gerade in diesen Zeiten eröffnet die Digitalisierung auch hier neue Wege."

Das Pilotprojekt hat die WeAre-Group GmbH, ein junges IT-Unternehmen aus Gießen, ermöglicht und realisiert. Das ehemalige Start-Up bietet Softwarelösungen für Digitalisierung, Strategie und Kommunikation an.

Sascha Ruhweza, Sprecher von Schu-leWirtschaft Mittelhessen, bestätigt die positive Resonanz bei den Lehrkräften.