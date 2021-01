Digitale Formate dominieren auch in Volkshochschule Gießen

Das neue VHS-Programm ist da. Foto: Czernek

GIESSEN - "Wir haben nicht geschlossen, der Unterricht ist nur unterbrochen", betont Waltraud Burger. Zugleich verweist die Leiterin der Gießener Volkshochschule bei der digitalen Vorstellung des neuen Programms darauf, dass der "Re-Start aller Kurse" für Mitte Februar geplant sei. "Alle brennen darauf, sich wieder persönlich begegnen zu können." Trotzdem werde auch das kommende Semester anders als die bisherigen ablaufen. "Wir prüfen immer wieder, was möglich ist. Daher wird es mehr hybride Veranstaltungen geben als in der Vergangenheit", ergänzt Stadträtin Astrid Eibelshäuser.

Im vergangenen Halbjahr wurde die technische Ausstattung an die aktuellen Notwendigkeiten in der Corona-Pandemie angepasst; die Dozenten seien für digitale Formate geschult worden. Dennoch habe es vor allem im Bereich "Gesundheit" starke Einbußen bei den Teilnehmerzahlen gegeben, berichtet Waltraud Burger. Das habe an den strengen Hygieneregeln gelegen, da die Kurse in Präsenz konzipiert waren.

Rund 500 Kurse sind für das Frühjahr vorgesehen. Da noch nicht klar sei, wie sich die Pandemie weiter entwickelt, werde erneut stark auf Online-Angebote gesetzt - selbst bei Pilates und Yoga. "Wir hoffen aber darauf, wieder verstärkt Präsenzunterricht machen zu können", sagt Burger. Zumal sich vieles einfach sehr schwer in digitaler Form realisieren lasse. Das betrifft zum Beispiel die Chöre und die Schauspielkurse, die aufgrund des hohen Ausstoßes an Aerosolen nur digital durchgeführt werden können. "Ein schwacher Ersatz", weiß die VHS-Leiterin, "denn Chöre leben davon, miteinander zu singen und aufeinander zu hören". Die digitale Alternative könne nur dazu dienen, die Zeit zu überbrücken, bis man sich wieder treffen kann.

Soziale Komponente

"In der persönlichen Begegnung liegt gerade bei der VHS die Besonderheit, die unsere Teilnehmer nicht missen wollen. Zur VHS gehört immer auch eine starke soziale Komponente, die online nicht dauerhaft zu ersetzen ist", verdeutlicht Waltraud Burger.

Ausgewählt werden können erneut 26 digitale Vorträge, die bundesweit über den Verband Deutscher Volkshochschulen angeboten werden. Diese seien bereits im vergangenen Semester gut angenommen worden. Das Grundbildungsangebot sei aktuell komplett in ein Online-Format gewechselt. Um allen Interessierten den Zugang zu den digitalen Medien zu gewähren, hat die VHS Tablets gekauft, die demnächst ausgeliehen werden können. Das digitale Lernen werde an der VHS nicht als temporäre Lösung betrachtet, sondern als zusätzliches Angebot.

Die im Programmheft abgedruckten Daten und Zeiten stehen unter Vorbehalt. Dass der Präsenzbetrieb frühestens Mitte Februar beginnen kann, hängt auch damit zusammen, dass vielfach Schulen und Turnhallen als Veranstaltungsorte genutzt werden, die zunächst wieder regulär öffnen müssen. Bei Fragen und Unsicherheiten empfehle sich somit eine direkte Kontaktaufnahme mit der VHS: telefonisch unter 0641/306-1466/-1467/-1469/-1472, per Fax an 0641/306-2474 oder per E-Mail an vhs@giessen.de.